Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать! Вот любуйся:
"Война - это война" (с)
По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный). По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы). По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии). https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices
Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики. И можно поподробней о mostly unfree в Украине? Что это, собственно, означает?
Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы? Это ж современный шантаж и рекет
airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.
Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)
Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків
отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!
Так может только потому, что сами депутаты
відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна
и стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР?
Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому? Здесь на форуме украинский многим не нужен, прибыли не приносит, ничего не упрощает и т.д. Так нах он депутатам с такими же взглядами?
airmax78 написав:Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому?
Плоть от поли депутаты были пять лет назад, сейчас за пять лет народ очень сильно изменился, а депутатские физиономии те же самые. Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.
freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.
Что же вы так сразу о Слуге Народа ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.
Что же вы так сразу о Слуге Народа ?
Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция.