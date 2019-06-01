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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3056305730583059>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:58

  Starikan написав:
  zРадио написав: Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!
Вот любуйся:
Зображення

"Война - это война" (с)

По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный).
По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).
По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices

Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.
И можно поподробней о mostly unfree в Украине?
Что это, собственно, означает?


Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?
Это ж современный шантаж и рекет :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:58

  yanyura написав:
  airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.

Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)
Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!

Так может только потому, что сами депутаты
відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна

и стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР?

Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому? Здесь на форуме украинский многим не нужен, прибыли не приносит, ничего не упрощает и т.д. Так нах он депутатам с такими же взглядами?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:07

  zРадио написав:
Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было

И как было замечательно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:11

  Lion+ написав:Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови. :idea:

Импорт из РФ - далеко не только газ.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:17

  Lion+ написав:
  Starikan написав: Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.
И можно поподробней о mostly unfree в Украине?
Что это, собственно, означает?

Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?
Это ж современный шантаж и рекет :idea:

Не знаю, давайте статистику.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:26

  Starikan написав:
  Lion+ написав:Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови. :idea:

Импорт из РФ - далеко не только газ.

Тем более. Ведь ежедневно в новостях говорят про агрессора, а про торговлю на крови не говорят.

Это мало того, что предательство , но еще и ШИЗОФРЕНИЯ.
За это ответственные лица должны быть привлечены к ответственности.
Постоянно говорят о независимости и при этом делают обратное.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:28

  Starikan написав:
  Lion+ написав:
  Starikan написав: Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.
И можно поподробней о mostly unfree в Украине?
Что это, собственно, означает?

Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?
Это ж современный шантаж и рекет :idea:

Не знаю, давайте статистику.

Вы же по моему с Харькова и хотите сказать не слышали как минировали Караван?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:36

  airmax78 написав:Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому?


Плоть от поли депутаты были пять лет назад, сейчас за пять лет народ очень сильно изменился, а депутатские физиономии те же самые.
Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:38

  freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.

Что же вы так сразу о Слуге Народа ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 10:42

  pesikot написав:
  freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.

Что же вы так сразу о Слуге Народа ?


Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция.
freeze
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