Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3056305730583059 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Нед 02 чер, 2019 11:06 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь. Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.

Что же вы так сразу о Слуге Народа ? Что же вы так сразу о Слуге Народа ?



Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция. Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция.

Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять. Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять. Lion+ Повідомлень: 1720 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 267 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 12:01 Lion+ написав: Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять. Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять. 1 Скільки часу йде передвиборча агітація? 60 днів

2 Скільки часу потрібно щоб ввійти в курс справ.створити органи керування і так далі?

30 днів

3 Скільки має бути відпускних днів-45 днів

4 Скільки всього робочих днів в році? -250

5 От і виходить 250 -60-45-30=максимум 115 днів



Тепер по кількості

1 Якщо з сьогоднішніх 450 - максимум 150 нормальних

Яка ймовірність того , що при скороченні до 300 - 150 нормальних потраплять в 300 ?

Як на мене нульова

2 Отже отримали гірший склад

Яка ймовірність того , що в гіршому складі треба купити меншу кількість депутатів щоб отримати корупційне рішення?



От і виходить

Так само як з терміном справедливість...-справедливість якраз не рівність , адже справедливо коли той хто краще працює-той більше отримує , а раз так-то розшарування по доходам це справедливо

Так і з кількістю депутатів- шукаєте щоб влада була дешевшою, а рішення приймаєте щоб була меншою і гіршою

Як бачите кількість і якість -це різні поняття і не завжди зменшення кількості веде доздешевлення в кінцевому результаті. 1 Скільки часу йде передвиборча агітація? 60 днів2 Скільки часу потрібно щоб ввійти в курс справ.створити органи керування і так далі?30 днів3 Скільки має бути відпускних днів-45 днів4 Скільки всього робочих днів в році? -2505 От і виходить 250 -60-45-30=максимум 115 днівТепер по кількості1 Якщо з сьогоднішніх 450 - максимум 150 нормальнихЯка ймовірність того , що при скороченні до 300 - 150 нормальних потраплять в 300 ?Як на мене нульова2 Отже отримали гірший складЯка ймовірність того , що в гіршому складі треба купити меншу кількість депутатів щоб отримати корупційне рішення?От і виходитьТак само як з терміном справедливість...-справедливість якраз не рівність , адже справедливо коли той хто краще працює-той більше отримує , а раз так-то розшарування по доходам це справедливоТак і з кількістю депутатів- шукаєте щоб влада була дешевшою, а рішення приймаєте щоб була меншою і гіршоюЯк бачите кількість і якість -це різні поняття і не завжди зменшення кількості веде доздешевлення в кінцевому результаті. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20959 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 12:36 budivelnik написав: Напишу страшну для декого річ...

Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..

я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії

Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме

захист російськомовних....



Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус... Напишу страшну для декого річ...Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а самеТаким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...

очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.

Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо. очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо. ol_zy

Повідомлень: 5156 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3056305730583059 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм