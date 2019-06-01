Lion+ написав:
Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
1 Скільки часу йде передвиборча агітація? 60 днів
2 Скільки часу потрібно щоб ввійти в курс справ.створити органи керування і так далі?
30 днів
3 Скільки має бути відпускних днів-45 днів
4 Скільки всього робочих днів в році? -250
5 От і виходить 250 -60-45-30=максимум 115 днів
Тепер по кількості
1 Якщо з сьогоднішніх 450 - максимум 150 нормальних
Яка ймовірність того , що при скороченні до 300 - 150 нормальних потраплять в 300 ?
Як на мене нульова
2 Отже отримали гірший склад
Яка ймовірність того , що в гіршому складі треба купити меншу кількість депутатів щоб отримати корупційне рішення?
От і виходить
Так само як з терміном справедливість...-справедливість якраз не рівність , адже справедливо коли той хто краще працює-той більше отримує , а раз так-то розшарування по доходам це справедливо
Так і з кількістю депутатів- шукаєте щоб влада була дешевшою, а рішення приймаєте щоб була меншою і гіршою
Як бачите кількість і якість -це різні поняття і не завжди зменшення кількості веде доздешевлення в кінцевому результаті.