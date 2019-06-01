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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3056305730583059

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:06

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.

Что же вы так сразу о Слуге Народа ?


Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция.

Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:01

  Lion+ написав:Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
1 Скільки часу йде передвиборча агітація? 60 днів
2 Скільки часу потрібно щоб ввійти в курс справ.створити органи керування і так далі?
30 днів
3 Скільки має бути відпускних днів-45 днів
4 Скільки всього робочих днів в році? -250
5 От і виходить 250 -60-45-30=максимум 115 днів

Тепер по кількості
1 Якщо з сьогоднішніх 450 - максимум 150 нормальних
Яка ймовірність того , що при скороченні до 300 - 150 нормальних потраплять в 300 ?
Як на мене нульова
2 Отже отримали гірший склад
Яка ймовірність того , що в гіршому складі треба купити меншу кількість депутатів щоб отримати корупційне рішення?

От і виходить
Так само як з терміном справедливість...-справедливість якраз не рівність , адже справедливо коли той хто краще працює-той більше отримує , а раз так-то розшарування по доходам це справедливо
Так і з кількістю депутатів- шукаєте щоб влада була дешевшою, а рішення приймаєте щоб була меншою і гіршою
Як бачите кількість і якість -це різні поняття і не завжди зменшення кількості веде доздешевлення в кінцевому результаті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:36

  budivelnik написав:Напишу страшну для декого річ...
Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..
я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії
Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме
захист російськомовних....

Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...

очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.
Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо.
ol_zy
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