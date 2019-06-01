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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3057305830593060>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:06

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.

Что же вы так сразу о Слуге Народа ?


Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция.

Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:01

  Lion+ написав:Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
1 Скільки часу йде передвиборча агітація? 60 днів
2 Скільки часу потрібно щоб ввійти в курс справ.створити органи керування і так далі?
30 днів
3 Скільки має бути відпускних днів-45 днів
4 Скільки всього робочих днів в році? -250
5 От і виходить 250 -60-45-30=максимум 115 днів

Тепер по кількості
1 Якщо з сьогоднішніх 450 - максимум 150 нормальних
Яка ймовірність того , що при скороченні до 300 - 150 нормальних потраплять в 300 ?
Як на мене нульова
2 Отже отримали гірший склад
Яка ймовірність того , що в гіршому складі треба купити меншу кількість депутатів щоб отримати корупційне рішення?

От і виходить
Так само як з терміном справедливість...-справедливість якраз не рівність , адже справедливо коли той хто краще працює-той більше отримує , а раз так-то розшарування по доходам це справедливо
Так і з кількістю депутатів- шукаєте щоб влада була дешевшою, а рішення приймаєте щоб була меншою і гіршою
Як бачите кількість і якість -це різні поняття і не завжди зменшення кількості веде доздешевлення в кінцевому результаті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:36

  budivelnik написав:Напишу страшну для декого річ...
Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..
я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії
Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме
захист російськомовних....

Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...

очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.
Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:33

  airmax78 написав:Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали.


Да я смотрю, что уже даже тот самый Арестович хвалит Зеленского.
Говорит, единственное, чем отличает Зеленского от Порошенко это то, что Зеленский гораздо более популярен у населения, чем Порошенко. И это хорошо, по мнению Арестовича, это позволит провести реформы. Не удивлюсь, если Арестович будет делать видео с логотипом - Я член команды Зе.

В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:33

  freeze написав:
  airmax78 написав:Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому?


Плоть от поли депутаты были пять лет назад, сейчас за пять лет народ очень сильно изменился, а депутатские физиономии те же самые.
Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.

Вот это было смешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:47

  Lion+ написав:Тем более. Ведь ежедневно в новостях говорят про агрессора, а про торговлю на крови не говорят.

Это мало того, что предательство , но еще и ШИЗОФРЕНИЯ.
За это ответственные лица должны быть привлечены к ответственности.
Постоянно говорят о независимости и при этом делают обратное.

Кому належать Українські ЗМІ:
Перший Національний – влада
Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп)
1+1 – І. Коломойський
2+2 – І. Коломойський
ПлюсПлюс – І. Коломойський
ТЕТ – І. Коломойський
5 канал – П. Порошенко
24 канал – А. Садовий (?)
112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?)
ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін
ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін
НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін
MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін
СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ТРК Україна – Р. Ахметов
Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?)
ТВі – К. Кагаловський
UBR – І. Гужва
Ера – А. Деркач
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:08

Re: Політичні дискусії

А это прикольный троллинг:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:12

Re: Політичні дискусії

airmax78 написав:А это прикольный троллинг:
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Похоже Свинарчук профинансировал.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:24

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:Напишу страшну для декого річ...
Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..
я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії
Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме
захист російськомовних....

Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...

очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.
Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо.


budivelnik - типичный языковый ксенофоб.

Что-то я не помню, чтобы США отказались от английского и вернулись к языкам коренных народов Америки после того, как Англия объявила им войну в 1776-м.

Не помню я и чтобы Австрия бойкотировала немецкий язык после аншлюса Германией в 1938-м.

Как будто язык что-то меняет с позиции агрессора - о боги, какая же это ерунда!

Путину не нужны базы НАТО в своем подбрюшье - достаточно потенциальных угроз и от ПРО Румынии. Но наивняк верит, что в Крыму он защищал русскоязычных.

Да плюет он на международное право, исходя из своих приоритетов, и точка. Не было бы удобного оправдания о защите русскоязычных, придумал бы другое неудобное, и с каменной мордой продолжал бы придерживаться своей линии защиты
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:33

  andrijk777 написав:Кому належать Українські ЗМІ:
Перший Національний – влада
Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп)
1+1 – І. Коломойський
2+2 – І. Коломойський
ПлюсПлюс – І. Коломойський
ТЕТ – І. Коломойський
5 канал – П. Порошенко
24 канал – А. Садовий (?)
112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?)
ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін
ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін
НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін
Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін
MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін
СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма)
ТРК Україна – Р. Ахметов
Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?)
ТВі – К. Кагаловський
UBR – І. Гужва
Ера – А. Деркач


Ну да, ну да. То, что MTV (Украина) принадлежит Фирташу, а M1 - Пинчуку, это, конечно же, важнее, чем то, что Прямой принадлежит Порошенко :mrgreen:

Ну а то, что СМИ у нас, оказывается, ограничены только ТВ, это вообще анекдот. Может все-таки напишешь, какую долю политических блогеров кормила власть до победы Зеленского?
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 02 чер, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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