Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.
Что же вы так сразу о Слуге Народа ?
Я это уже лет 15 говорю. Чем больше слуг гоняешь, тем они лучше работают, удивительная корреляция.
Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
Lion+ написав:Тогда надо ежегодно переизбирать, а чтобы денег хватало, то сократить количество депутатов до количества регионов и появятся лишние деньги. За прогулы выгонять.
1 Скільки часу йде передвиборча агітація? 60 днів 2 Скільки часу потрібно щоб ввійти в курс справ.створити органи керування і так далі? 30 днів 3 Скільки має бути відпускних днів-45 днів 4 Скільки всього робочих днів в році? -250 5 От і виходить 250 -60-45-30=максимум 115 днів
Тепер по кількості 1 Якщо з сьогоднішніх 450 - максимум 150 нормальних Яка ймовірність того , що при скороченні до 300 - 150 нормальних потраплять в 300 ? Як на мене нульова 2 Отже отримали гірший склад Яка ймовірність того , що в гіршому складі треба купити меншу кількість депутатів щоб отримати корупційне рішення?
От і виходить Так само як з терміном справедливість...-справедливість якраз не рівність , адже справедливо коли той хто краще працює-той більше отримує , а раз так-то розшарування по доходам це справедливо Так і з кількістю депутатів- шукаєте щоб влада була дешевшою, а рішення приймаєте щоб була меншою і гіршою Як бачите кількість і якість -це різні поняття і не завжди зменшення кількості веде доздешевлення в кінцевому результаті.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Напишу страшну для декого річ... Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж.. я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме захист російськомовних....
Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...
очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует. Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо.
airmax78 написав:Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали.
Да я смотрю, что уже даже тот самый Арестович хвалит Зеленского. Говорит, единственное, чем отличает Зеленского от Порошенко это то, что Зеленский гораздо более популярен у населения, чем Порошенко. И это хорошо, по мнению Арестовича, это позволит провести реформы. Не удивлюсь, если Арестович будет делать видео с логотипом - Я член команды Зе.
В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране.
airmax78 написав:Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому?
Плоть от поли депутаты были пять лет назад, сейчас за пять лет народ очень сильно изменился, а депутатские физиономии те же самые. Вообще логичнее было бы для Украины сделать каденции президента и парламента на четыре года. А то придут к власти, надурят избирателей обещаниями, которые даже выполнять не собирались, а их пять лет даже дустом не выгонишь.
Lion+ написав:Тем более. Ведь ежедневно в новостях говорят про агрессора, а про торговлю на крови не говорят.
Это мало того, что предательство , но еще и ШИЗОФРЕНИЯ. За это ответственные лица должны быть привлечены к ответственности. Постоянно говорят о независимости и при этом делают обратное.
Кому належать Українські ЗМІ: Перший Національний – влада Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп) 1+1 – І. Коломойський 2+2 – І. Коломойський ПлюсПлюс – І. Коломойський ТЕТ – І. Коломойський 5 канал – П. Порошенко 24 канал – А. Садовий (?) 112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?) ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) ТРК Україна – Р. Ахметов Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?) ТВі – К. Кагаловський UBR – І. Гужва Ера – А. Деркач
budivelnik написав:Напишу страшну для декого річ... Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж.. я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме захист російськомовних....
Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...
очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует. Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо.
budivelnik - типичный языковый ксенофоб.
Что-то я не помню, чтобы США отказались от английского и вернулись к языкам коренных народов Америки после того, как Англия объявила им войну в 1776-м.
Не помню я и чтобы Австрия бойкотировала немецкий язык после аншлюса Германией в 1938-м.
Как будто язык что-то меняет с позиции агрессора - о боги, какая же это ерунда!
Путину не нужны базы НАТО в своем подбрюшье - достаточно потенциальных угроз и от ПРО Румынии. Но наивняк верит, что в Крыму он защищал русскоязычных.
Да плюет он на международное право, исходя из своих приоритетов, и точка. Не было бы удобного оправдания о защите русскоязычных, придумал бы другое неудобное, и с каменной мордой продолжал бы придерживаться своей линии защиты
andrijk777 написав:Кому належать Українські ЗМІ: Перший Національний – влада Рада – ВРУ (ефірний час за квотами парламентських фракцій і груп) 1+1 – І. Коломойський 2+2 – І. Коломойський ПлюсПлюс – І. Коломойський ТЕТ – І. Коломойський 5 канал – П. Порошенко 24 канал – А. Садовий (?) 112. Україна – С. Курченко, С. Арбузов, О.Захарченко (екс-міністр МВС Януковича?) (?) ІНТЕР – Д. Фірташ, С. Льовочкін ІНТЕР + – Д. Фірташ, С. Льовочкін Мега – Д. Фірташ, С. Льовочкін НТН – Д. Фірташ, С. Льовочкін К1 – Д. Фірташ, С. Льовочкін К2 – Д. Фірташ, С. Льовочкін Enter Film – Д. Фірташ, С. Льовочкін Піксель – Д. Фірташ, С. Льовочкін MTV – Д. Фірташ, С. Льовочкін СТБ – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) Новий канал – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) ICTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) М1 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) М2 – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) канал QTV – Віктор-Олена Пінчуки (Кучма) ТРК Україна – Р. Ахметов Еспресо TV – гл.р-р Н. Княжицький (група, близька до партії Ю. Тимошенко «Батьківщина») (?) ТВі – К. Кагаловський UBR – І. Гужва Ера – А. Деркач
Ну да, ну да. То, что MTV (Украина) принадлежит Фирташу, а M1 - Пинчуку, это, конечно же, важнее, чем то, что Прямой принадлежит Порошенко
Ну а то, что СМИ у нас, оказывается, ограничены только ТВ, это вообще анекдот. Может все-таки напишешь, какую долю политических блогеров кормила власть до победы Зеленского?
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 02 чер, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.