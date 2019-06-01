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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3057305830593060

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:34

  freeze написав:
airmax78 написав:А это прикольный троллинг:
Зображення


Похоже Свинарчук профинансировал.

Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:37

  zРадио написав: Может все-таки напишешь, какую долю политических блогеров кормила власть до победы Зеленского?

Я бред не пишу, я пишу факти.
Бред пишеш ти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:58

  airmax78 написав:Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского.


Совсем здесь обсуждение ни к чему, кто эффективнее и креативней мочит показали результаты выборов. А так шутка-юмор, даже черный, приветствуются, похоже, что эра уныния закончилась 21 апреля. Зеленскому вон подарили Учебник начинающего политика, так он смеялся вместе с дарителем, за нос не хватал, шапки не срывал.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:04

  andrijk777 написав:
  zРадио написав: Может все-таки напишешь, какую долю политических блогеров кормила власть до победы Зеленского?

Я бред не пишу, я пишу факти.
Бред пишеш ти.


По фактам -
112-й канал принадлежит Медведчуку, а не какому-то Арбузову-Курченко
TVi - никакого отношения к Батькивщине не имеет, Княжицкий давно народнофронтовец.
Пропущены знаковые каналы Newsone Медведчука и Прямой Порошенко, Наш - Мураева

Кстати СТБ, Новый и ICTV - Пинчук готовит к продаже
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:09

  freeze написав:
  airmax78 написав:Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского.


Совсем здесь обсуждение ни к чему, кто эффективнее и креативней мочит показали результаты выборов. А так шутка-юмор, даже черный, приветствуются, похоже, что эра уныния закончилась 21 апреля. Зеленскому вон подарили Учебник начинающего политика, так он смеялся вместе с дарителем, за нос не хватал, шапки не срывал.

У него все впереди. Хотя он уже плывет. ИМХО, он долго не выдержит. Эта работа не для него.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskiy ... 20241.html
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 02 чер, 2019 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10

Московітські троллі котили діжку на пороха за "сліпий траст".

А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.


"мая появляется новость о том, что Зеленский передал свою часть. Подаётся это всё так же некорректно. Сергей Шефир юлит и не говорит, кому Зеленский отписал свою часть: то ли Сергею, то ли Борису. Ещё добавляет, «что осталось пару подписей». Итоговых документов мы не видим. И это даже не слепой траст."

https://petrimazepa.com/tikho_shefirom_ ... _ne_spesha
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:15

  Frant написав:Московітські троллі котили діжку на пороха за "сліпий траст".

А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.


"мая появляется новость о том, что Зеленский передал свою часть. Подаётся это всё так же некорректно. Сергей Шефир юлит и не говорит, кому Зеленский отписал свою часть: то ли Сергею, то ли Борису. Ещё добавляет, «что осталось пару подписей». Итоговых документов мы не видим. И это даже не слепой траст."

https://petrimazepa.com/tikho_shefirom_ ... _ne_spesha

Повторюсь, Зеленский делает все то же самое, что делал Порошенко. Только более топорно + Зеленский очень слабый. На фоне Порошенко Ляшко всегда выглядел клоуном. На фоне Зеленского - Ляшко просто заиграл новыми красками и становится похож на реального оппозиционного политика. В чем причина? Ляшко вырос? Ничего подобного. Причина в фоне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:22

  Frant написав:А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.


Сейчас всё в интернете и открытом доступе, посмотрите кто сегодня бенефициар предприятий, указанных в декларации Зеленского, посмотрите поменялся ли там собственник. А то верите каждому пальцу, и не помните знаменитое высказывание:

https://www.youtube.com/watch?v=cCk2lifiHnA
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