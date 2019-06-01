Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:34
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:37
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:58
Совсем здесь обсуждение ни к чему, кто эффективнее и креативней мочит показали результаты выборов. А так шутка-юмор, даже черный, приветствуются, похоже, что эра уныния закончилась 21 апреля. Зеленскому вон подарили Учебник начинающего политика, так он смеялся вместе с дарителем, за нос не хватал, шапки не срывал.
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:04
По фактам -
112-й канал принадлежит Медведчуку, а не какому-то Арбузову-Курченко
TVi - никакого отношения к Батькивщине не имеет, Княжицкий давно народнофронтовец.
Пропущены знаковые каналы Newsone Медведчука и Прямой Порошенко, Наш - Мураева
Кстати СТБ, Новый и ICTV - Пинчук готовит к продаже
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:09
У него все впереди. Хотя он уже плывет. ИМХО, он долго не выдержит. Эта работа не для него.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 02 чер, 2019 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10
Московітські троллі котили діжку на пороха за "сліпий траст".
А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.
"мая появляется новость о том, что Зеленский передал свою часть. Подаётся это всё так же некорректно. Сергей Шефир юлит и не говорит, кому Зеленский отписал свою часть: то ли Сергею, то ли Борису. Ещё добавляет, «что осталось пару подписей». Итоговых документов мы не видим. И это даже не слепой траст."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:15
Повторюсь, Зеленский делает все то же самое, что делал Порошенко. Только более топорно + Зеленский очень слабый. На фоне Порошенко Ляшко всегда выглядел клоуном. На фоне Зеленского - Ляшко просто заиграл новыми красками и становится похож на реального оппозиционного политика. В чем причина? Ляшко вырос? Ничего подобного. Причина в фоне.
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:22
Сейчас всё в интернете и открытом доступе, посмотрите кто сегодня бенефициар предприятий, указанных в декларации Зеленского, посмотрите поменялся ли там собственник. А то верите каждому пальцу, и не помните знаменитое высказывание:
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:09
Re: Політичні дискусії
В это же время там работал бизнес Зеленского. Который платил налоги или роССии или офшорам.
Когда? С началом войны или когда приспичило? Лицемерие и не более. Ведь деньги ЗЕЛЕНЫЕ - не пахнут
Да в информационной например войне тот кто правдой оперирует всегда проигрывает. Могу поспорить что с приходом Зеленского ничего не поменяется с газом, нефтью и тд Насчет гибридности - начните с себя. От всего рашистского отказались?
Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018)
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:27
Зеленский тогда был рядовым гражданином. Вы что не понимаете разницы между Президентом, или независимым предпринимателем средней руки?
Если нет, то объясняю - у первого есть конфликт интересов, у второго - нет.
Порошенко, дорожа своей Липецкой фабрикой и маргариновым заводом, в украино-российских межгосударственных отношениях не мог принимать беспристрастных решений в пользу Украины - он принимал их в пользу своего бизнеса!
Если Зеленский солгал и не избавился от активов в РФ, то он будет действовать так же, и это нужно будет жесточайше критиковать! Однако, я не думаю, что Зеленский проигнорировал урок, преподнесенный Порошенко, и променяет огромный рейтинг на небольшой гешефт. Повторюсь, У Зеленского и раньше там крупных бизнес-интересов не было.
Любой из нас, кто платит военный сбор, потратил на армию больше, чем Порошенко, который то, что отдавал публично, многократно возвращал подковерно через освоение военных бюджетов...
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