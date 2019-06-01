Додано: Нед 02 чер, 2019 17:27

Подолянин написав: В это же время там работал бизнес Зеленского. Который платил налоги или роССии или офшорам.

В это же время там работал бизнес Зеленского. Который платил налоги или роССии или офшорам.

Подолянин написав: Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018) Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018)

Зеленский тогда был рядовым гражданином. Вы что не понимаете разницы между Президентом, или независимым предпринимателем средней руки?Если нет, то объясняю - у первого есть конфликт интересов, у второго - нет.Порошенко, дорожа своей Липецкой фабрикой и маргариновым заводом, в украино-российских межгосударственных отношениях не мог принимать беспристрастных решений в пользу Украины - он принимал их в пользу своего бизнеса!Если Зеленский солгал и не избавился от активов в РФ, то он будет действовать так же, и это нужно будет жесточайше критиковать! Однако, я не думаю, что Зеленский проигнорировал урок, преподнесенный Порошенко, и променяет огромный рейтинг на небольшой гешефт. Повторюсь, У Зеленского и раньше там крупных бизнес-интересов не было.Любой из нас, кто платит военный сбор, потратил на армию больше, чем Порошенко, который то, что отдавал публично, многократно возвращал подковерно через освоение военных бюджетов...