RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3058305930603061>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:34

  freeze написав:
airmax78 написав:А это прикольный троллинг:
Зображення


Похоже Свинарчук профинансировал.

Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:37

  zРадио написав: Может все-таки напишешь, какую долю политических блогеров кормила власть до победы Зеленского?

Я бред не пишу, я пишу факти.
Бред пишеш ти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:58

  airmax78 написав:Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского.


Совсем здесь обсуждение ни к чему, кто эффективнее и креативней мочит показали результаты выборов. А так шутка-юмор, даже черный, приветствуются, похоже, что эра уныния закончилась 21 апреля. Зеленскому вон подарили Учебник начинающего политика, так он смеялся вместе с дарителем, за нос не хватал, шапки не срывал.
freeze
4
 
Повідомлень: 11677
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 5195 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:04

  andrijk777 написав:
  zРадио написав: Может все-таки напишешь, какую долю политических блогеров кормила власть до победы Зеленского?

Я бред не пишу, я пишу факти.
Бред пишеш ти.


По фактам -
112-й канал принадлежит Медведчуку, а не какому-то Арбузову-Курченко
TVi - никакого отношения к Батькивщине не имеет, Княжицкий давно народнофронтовец.
Пропущены знаковые каналы Newsone Медведчука и Прямой Порошенко, Наш - Мураева

Кстати СТБ, Новый и ICTV - Пинчук готовит к продаже
freeze
4
 
Повідомлень: 11677
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 5195 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:09

  freeze написав:
  airmax78 написав:Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского.


Совсем здесь обсуждение ни к чему, кто эффективнее и креативней мочит показали результаты выборов. А так шутка-юмор, даже черный, приветствуются, похоже, что эра уныния закончилась 21 апреля. Зеленскому вон подарили Учебник начинающего политика, так он смеялся вместе с дарителем, за нос не хватал, шапки не срывал.

У него все впереди. Хотя он уже плывет. ИМХО, он долго не выдержит. Эта работа не для него.
https://www.rbc.ua/ukr/styler/zelenskiy ... 20241.html
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 02 чер, 2019 15:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:10

Московітські троллі котили діжку на пороха за "сліпий траст".

А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.


"мая появляется новость о том, что Зеленский передал свою часть. Подаётся это всё так же некорректно. Сергей Шефир юлит и не говорит, кому Зеленский отписал свою часть: то ли Сергею, то ли Борису. Ещё добавляет, «что осталось пару подписей». Итоговых документов мы не видим. И это даже не слепой траст."

https://petrimazepa.com/tikho_shefirom_ ... _ne_spesha
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19931
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:15

  Frant написав:Московітські троллі котили діжку на пороха за "сліпий траст".

А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.


"мая появляется новость о том, что Зеленский передал свою часть. Подаётся это всё так же некорректно. Сергей Шефир юлит и не говорит, кому Зеленский отписал свою часть: то ли Сергею, то ли Борису. Ещё добавляет, «что осталось пару подписей». Итоговых документов мы не видим. И это даже не слепой траст."

https://petrimazepa.com/tikho_shefirom_ ... _ne_spesha

Повторюсь, Зеленский делает все то же самое, что делал Порошенко. Только более топорно + Зеленский очень слабый. На фоне Порошенко Ляшко всегда выглядел клоуном. На фоне Зеленского - Ляшко просто заиграл новыми красками и становится похож на реального оппозиционного политика. В чем причина? Ляшко вырос? Ничего подобного. Причина в фоне.
airmax78
 
Повідомлень: 30329
З нами з: 25.10.12
Подякував: 806 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:22

  Frant написав:А з Зе- ситуація ще веселіша.
І троллі, поборники справедливості, все мовчать.


Сейчас всё в интернете и открытом доступе, посмотрите кто сегодня бенефициар предприятий, указанных в декларации Зеленского, посмотрите поменялся ли там собственник. А то верите каждому пальцу, и не помните знаменитое высказывание:

https://www.youtube.com/watch?v=cCk2lifiHnA
freeze
4
 
Повідомлень: 11677
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3572 раз.
Подякували: 5195 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Кстати у старого Президента три года войны работала конфетная фабрика в стране-агрессоре, очень странно, что вы это не упомянули, или не знали ?
В это же время там работал бизнес Зеленского. Который платил налоги или роССии или офшорам.
  freeze написав:Да, и говорят, что Зеленский вышел из учредителей всех своих бизнесов,
Когда? С началом войны или когда приспичило? Лицемерие и не более. Ведь деньги ЗЕЛЕНЫЕ - не пахнут :?
  freeze написав:Границы гибридности, которыми всё заразилось, такие нечеткие и размытые.
Да в информационной например войне тот кто правдой оперирует всегда проигрывает. Могу поспорить что с приходом Зеленского ничего не поменяется с газом, нефтью и тд Насчет гибридности - начните с себя. От всего рашистского отказались?

Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018) :?:
Подолянин
 
Повідомлень: 542
З нами з: 25.05.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:27

  Подолянин написав:В это же время там работал бизнес Зеленского. Который платил налоги или роССии или офшорам.


Зеленский тогда был рядовым гражданином. Вы что не понимаете разницы между Президентом, или независимым предпринимателем средней руки?

Если нет, то объясняю - у первого есть конфликт интересов, у второго - нет.

Порошенко, дорожа своей Липецкой фабрикой и маргариновым заводом, в украино-российских межгосударственных отношениях не мог принимать беспристрастных решений в пользу Украины - он принимал их в пользу своего бизнеса!

Если Зеленский солгал и не избавился от активов в РФ, то он будет действовать так же, и это нужно будет жесточайше критиковать! Однако, я не думаю, что Зеленский проигнорировал урок, преподнесенный Порошенко, и променяет огромный рейтинг на небольшой гешефт. Повторюсь, У Зеленского и раньше там крупных бизнес-интересов не было.

  Подолянин написав:Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018) :?:


Любой из нас, кто платит военный сбор, потратил на армию больше, чем Порошенко, который то, что отдавал публично, многократно возвращал подковерно через освоение военных бюджетов...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2382
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3058305930603061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13602)
02.06.2019 19:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.