Спешел фор ю:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:58
Спешел фор ю:
Додано: Нед 02 чер, 2019 18:31
Re: Політичні дискусії
1. Судя по всему ситуация с нефтью и газом поменяется, так что можем поспорить, вместо словацко-российского газа будем покупать норвежский, если транзит перекроют, или как второй вариант - просто российский, если транзит останется. Но словацкие прокладки исчезнут.
2. От всего российского давно отказался, в контакте не зареган, российское телевидение не смотрю, российская еда отсутствует и так в магазинах.
Осталось, что подсовывают монополии - газ и бензин.
3.Сколько Зеленский потратил на армию не в курсе, мы с ним не общаемся, но сообщения о вложениях квартала в армию печатались, надо просто просуммировать. Но понятно, что Зе не мог зарабатывать на оборонных заказах, у него ни ленинской кузни нет, ни доступа к оборонке.
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:23
А к Ляшко бы приехали, как думаете?
Именно неопытность пока приносит нам неплохие дивиденды на международной арене
И эта же неопытность оставила Смолия и Маркарову...
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:26
Я тогда и писал, что "весна прийде. саджати будемо" - это про посадку картошки. Но и картошку ЗЕ! тоже не посадил, не агроном
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:27
"Надежды юношей питают"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:30
А куда ж бы он делся с подводной лодки. Смолия на главу НБУ, почти год, со всеми утрясали.
Злые языки говорят, что МВФ весьма поприжало тестикулы ЗЕ!.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:42
Офигеть, так поприжало что и Медведь от имени царя мягко намекает что раша готова к переговорам, и Трамп Зелю в гости зовёт, и МИД Германии+Франции в Киев чисто сфоткаться едут )))
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:44
Re: Політичні дискусії
Это все наветы, еще до второго тура было принято решение оставить Смолия, там с МВФ еще никто не разговаривал.
К Смолию ни у кого особых претензий нет, в коррупционные скандали а-ля Кубив-Гонтарева-Рожкова не попадал, гривна стабильна, ни с кем не ссорится, в политику не лезет, достаточно профессионален, смысл его менять.
А вот Маркарова до конца лета только доработает.
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:52
Кому-кому? А не Гройсману ли, который уже стелит под Зе и показушно борется за все хорошее против всего плохого??
У Зе какие амбиции на экономическую политику по состоянию на сегодня есть? Никаких! И МВФ к этому отношения не имеет - для начала Зе необходима поддержка ВР, которую в нынешнем созыве он не получит.
И что-то я не припоминаю, что кто-то ему тестикулы прижимал перед решением о роспуске ВР...
Додано: Нед 02 чер, 2019 19:54
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