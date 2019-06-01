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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3059306030613062>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:58

  airmax78 написав:
  freeze написав:
airmax78 написав:А это прикольный троллинг:
Зображення


Похоже Свинарчук профинансировал.

Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.

Спешел фор ю: https://politeka.net/ua/news/politics/1 ... yty-sroki/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 18:31

Re: Політичні дискусії

Подолянин написав:Могу поспорить что с приходом Зеленского ничего не поменяется с газом, нефтью и тд Насчет гибридности - начните с себя. От всего рашистского отказались?

Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018) :?:


1. Судя по всему ситуация с нефтью и газом поменяется, так что можем поспорить, вместо словацко-российского газа будем покупать норвежский, если транзит перекроют, или как второй вариант - просто российский, если транзит останется. Но словацкие прокладки исчезнут.
2. От всего российского давно отказался, в контакте не зареган, российское телевидение не смотрю, российская еда отсутствует и так в магазинах.
Осталось, что подсовывают монополии - газ и бензин.
3.Сколько Зеленский потратил на армию не в курсе, мы с ним не общаемся, но сообщения о вложениях квартала в армию печатались, надо просто просуммировать. Но понятно, что Зе не мог зарабатывать на оборонных заказах, у него ни ленинской кузни нет, ни доступа к оборонке.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:23

  airmax78 написав:Повторюсь, Зеленский делает все то же самое, что делал Порошенко. Только более топорно + Зеленский очень слабый. На фоне Порошенко Ляшко всегда выглядел клоуном. На фоне Зеленского - Ляшко просто заиграл новыми красками и становится похож на реального оппозиционного политика. В чем причина? Ляшко вырос? Ничего подобного. Причина в фоне.

А к Ляшко бы приехали, как думаете? https://news.liga.net/politics/news/mid-germanii-i-frantsii---zelenskomu-nujen-impuls-dlya-minska
Именно неопытность пока приносит нам неплохие дивиденды на международной арене ;)
И эта же неопытность оставила Смолия и Маркарову...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:26

  airmax78 написав:
  freeze написав:
airmax78 написав:А это прикольный троллинг:
Зображення


Похоже Свинарчук профинансировал.

Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.

Я тогда и писал, что "весна прийде. саджати будемо" - это про посадку картошки. Но и картошку ЗЕ! тоже не посадил, не агроном :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:27

  BIGor написав:Спешел фор ю: https://politeka.net/ua/news/politics/1 ... yty-sroki/

"Надежды юношей питают"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:30

  stm написав:И эта же неопытность оставила Смолия и Маркарову...

А куда ж бы он делся с подводной лодки. Смолия на главу НБУ, почти год, со всеми утрясали.
Злые языки говорят, что МВФ весьма поприжало тестикулы ЗЕ!.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:42

  pesikot написав:
  stm написав:И эта же неопытность оставила Смолия и Маркарову...

А куда ж бы он делся с подводной лодки. Смолия на главу НБУ, почти год, со всеми утрясали.
Злые языки говорят, что МВФ весьма поприжало тестикулы ЗЕ!.

Офигеть, так поприжало что и Медведь от имени царя мягко намекает что раша готова к переговорам, и Трамп Зелю в гости зовёт, и МИД Германии+Франции в Киев чисто сфоткаться едут )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:44

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  stm написав:И эта же неопытность оставила Смолия и Маркарову...

А куда ж бы он делся с подводной лодки. Смолия на главу НБУ, почти год, со всеми утрясали.
Злые языки говорят, что МВФ весьма поприжало тестикулы ЗЕ!.


Это все наветы, еще до второго тура было принято решение оставить Смолия, там с МВФ еще никто не разговаривал.
К Смолию ни у кого особых претензий нет, в коррупционные скандали а-ля Кубив-Гонтарева-Рожкова не попадал, гривна стабильна, ни с кем не ссорится, в политику не лезет, достаточно профессионален, смысл его менять.
А вот Маркарова до конца лета только доработает.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:52

  pesikot написав:Злые языки говорят, что МВФ весьма поприжало тестикулы ЗЕ!.


Кому-кому? А не Гройсману ли, который уже стелит под Зе и показушно борется за все хорошее против всего плохого??

У Зе какие амбиции на экономическую политику по состоянию на сегодня есть? Никаких! И МВФ к этому отношения не имеет - для начала Зе необходима поддержка ВР, которую в нынешнем созыве он не получит.

И что-то я не припоминаю, что кто-то ему тестикулы прижимал перед решением о роспуске ВР...
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:54

  freeze написав:А вот Маркарова до конца лета только доработает.

Если правда, я расстроена, хотя понимаю типа конфликт интересов... Люблю выражение "если что-то работает лучше не трогать" )
stm
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