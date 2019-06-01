Додано: Нед 02 чер, 2019 18:31

Подолянин написав: Могу поспорить что с приходом Зеленского ничего не поменяется с газом, нефтью и тд Насчет гибридности - начните с себя. От всего рашистского отказались?



Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018) Могу поспорить что с приходом Зеленского ничего не поменяется с газом, нефтью и тд Насчет гибридности - начните с себя. От всего рашистского отказались?Простой вопрос: сколько денег Зеленский потратил на нашу Армию (2014-2018)

1. Судя по всему ситуация с нефтью и газом поменяется, так что можем поспорить, вместо словацко-российского газа будем покупать норвежский, если транзит перекроют, или как второй вариант - просто российский, если транзит останется. Но словацкие прокладки исчезнут.2. От всего российского давно отказался, в контакте не зареган, российское телевидение не смотрю, российская еда отсутствует и так в магазинах.Осталось, что подсовывают монополии - газ и бензин.3.Сколько Зеленский потратил на армию не в курсе, мы с ним не общаемся, но сообщения о вложениях квартала в армию печатались, надо просто просуммировать. Но понятно, что Зе не мог зарабатывать на оборонных заказах, у него ни ленинской кузни нет, ни доступа к оборонке.