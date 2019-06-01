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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 02 чер, 2019 20:14
stm написав: freeze написав:
А вот Маркарова до конца лета только доработает.
Если правда, я расстроена, хотя понимаю типа конфликт интересов... Люблю выражение "если что-то работает лучше не трогать" )
Министр финансов будет автоматически уволен после формирования новой коалиции в парламенте. А главу НБУ уволить достаточно непросто.
А поскольку глава минфина - это была квота Порошенко в кабинете министров, шансов у нее никаких, потому что это должность будет одна из ключевых при формировании новой правящей коалиции. Понятно, что БПП в этом празднике жизни участвовать не будет ни при каких раскладах.
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