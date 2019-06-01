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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3059306030613062

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:14

  stm написав:
  freeze написав:А вот Маркарова до конца лета только доработает.

Если правда, я расстроена, хотя понимаю типа конфликт интересов... Люблю выражение "если что-то работает лучше не трогать" )


Министр финансов будет автоматически уволен после формирования новой коалиции в парламенте. А главу НБУ уволить достаточно непросто.
А поскольку глава минфина - это была квота Порошенко в кабинете министров, шансов у нее никаких, потому что это должность будет одна из ключевых при формировании новой правящей коалиции. Понятно, что БПП в этом празднике жизни участвовать не будет ни при каких раскладах.
freeze
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