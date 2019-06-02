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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3059306030613062 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Нед 02 чер, 2019 20:14 stm написав: freeze написав: А вот Маркарова до конца лета только доработает. А вот Маркарова до конца лета только доработает.

Если правда, я расстроена, хотя понимаю типа конфликт интересов... Люблю выражение "если что-то работает лучше не трогать" ) Если правда, я расстроена, хотя понимаю типа конфликт интересов... Люблю выражение "если что-то работает лучше не трогать" )



Министр финансов будет автоматически уволен после формирования новой коалиции в парламенте. А главу НБУ уволить достаточно непросто.

А поскольку глава минфина - это была квота Порошенко в кабинете министров, шансов у нее никаких, потому что это должность будет одна из ключевых при формировании новой правящей коалиции. Понятно, что БПП в этом празднике жизни участвовать не будет ни при каких раскладах. Министр финансов будет автоматически уволен после формирования новой коалиции в парламенте. А главу НБУ уволить достаточно непросто.А поскольку глава минфина - это была квота Порошенко в кабинете министров, шансов у нее никаких, потому что это должность будет одна из ключевых при формировании новой правящей коалиции. Понятно, что БПП в этом празднике жизни участвовать не будет ни при каких раскладах. freeze 4 Повідомлень: 11683 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3573 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 20:25 BIGor написав: airmax78 написав: Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь. Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.

Спешел фор ю: https://politeka.net/ua/news/politics/1 ... yty-sroki/ Спешел фор ю:

Ну это то, о чем мы тут говорили, обсуждая это пацанское "Весна придет - сажать будем", которое так зацепило долярчиков. Так и надо было на постерах писать: "Придет весна 202__ года, реформируем судебную систему и прокуратуру и, возможно, кого-нибудь посадим (кто не успеет выехать из Украины)". Это было бы честно, но с такими постерами выборы не выиграешь. Ну это то, о чем мы тут говорили, обсуждая это пацанское "Весна придет - сажать будем", которое так зацепило долярчиков. Так и надо было на постерах писать: "Придет весна 202__ года, реформируем судебную систему и прокуратуру и, возможно, кого-нибудь посадим (кто не успеет выехать из Украины)". Это было бы честно, но с такими постерами выборы не выиграешь. airmax78 Повідомлень: 30333 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 20:34 airmax78 написав: Но с такими постерами выборы не выиграешь. Но с такими постерами выборы не выиграешь.



Еще глупее пытаться выиграть выборы с постерами или я-Порошенко, или Путин.



Вообще на выборы изначально идут, чтобы победить, а не проиграть.



Я думаю, что посадки будут, главное добраться до должности Генпрокурора, ибо Юрий Витальевич никого кроме клерков средней руки сажать не намерен, это же очевидно, и доказано временем. Еще глупее пытаться выиграть выборы с постерами или я-Порошенко, или Путин.Вообще на выборы изначально идут, чтобы победить, а не проиграть.Я думаю, что посадки будут, главное добраться до должности Генпрокурора, ибо Юрий Витальевич никого кроме клерков средней руки сажать не намерен, это же очевидно, и доказано временем. freeze 4 Повідомлень: 11683 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3573 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 20:44 freeze написав: В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране. В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране.



Эта ватная кернесовско-трухановская дрянь меняет цвета как хамелон. Эти подонки еще не поняли, что их время безвозвратно ушло в какой-бы цвет они не выкрасились.

Почему Харьков родина самых тупых евреев???

Парадокс.

Я тупее харьковских не встречал их нигде в мире.

Эта ватная кернесовско-трухановская дрянь меняет цвета как хамелон. Эти подонки еще не поняли, что их время безвозвратно ушло в какой-бы цвет они не выкрасились.Почему Харьков родина самых тупых евреев???Парадокс.Я тупее харьковских не встречал их нигде в мире. Libo 2

Повідомлень: 7151 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:06 freeze написав: airmax78 написав: Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали. Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали.



Да я смотрю, что уже даже тот самый Арестович хвалит Зеленского.

Говорит, единственное, чем отличает Зеленского от Порошенко это то, что Зеленский гораздо более популярен у населения, чем Порошенко. И это хорошо, по мнению Арестовича, это позволит провести реформы. Не удивлюсь, если Арестович будет делать видео с логотипом - Я член команды Зе.



В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране. Да я смотрю, что уже даже тот самый Арестович хвалит Зеленского.Говорит, единственное, чем отличает Зеленского от Порошенко это то, что Зеленский гораздо более популярен у населения, чем Порошенко. И это хорошо, по мнению Арестовича, это позволит провести реформы. Не удивлюсь, если Арестович будет делать видео с логотипом - Я член команды Зе.В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране.

Не, не реванш: https://nv.ua/ukraine/politics/kernes-h ... w06oG1EV0E

Зеленого цвета, говорите, в зале много? Не, не реванш:Зеленого цвета, говорите, в зале много? airmax78 Повідомлень: 30333 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:11 airmax78 написав: Tegularius написав: airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.

Есть такая страна Ирландия. Там тоже два государственных языка, при этом английский почти вытеснил ирландский из всех сфер. Ирландский язык не исчез, но говорят на нем в быту только в отдельных отдаленных сельских местнотях. Естественно, что нет никаких квот и принудиловки.



Ирландия сейчас - одна из самых передовых стран. Четвертое место в мире по индексу человеческого развития и подушевому ВВП. Гораздо выше Великобритании.

Исчезла нация без языка? "Язык врага" помешал ей развиваться? Есть такая страна Ирландия. Там тоже два государственных языка, при этом английский почти вытеснил ирландский из всех сфер. Ирландский язык не исчез, но говорят на нем в быту только в отдельных отдаленных сельских местнотях. Естественно, что нет никаких квот и принудиловки.Ирландия сейчас - одна из самых передовых стран. Четвертое место в мире по индексу человеческого развития и подушевому ВВП. Гораздо выше Великобритании.Исчезла нация без языка? "Язык врага" помешал ей развиваться?

Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский. Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский.

Цікава ідея стосовно переходу на англійську мову, та пропоную усім присутнім небайдужим принаймні з форуму почати спілкуватися українською, бо це більш реально і патріотично. Я вже зробив свій внесок, хоч більшою мірою читач. Долучайтеся!



Хто знає пристойну адаптацію російської опечатки? Мені траплявся одрук, та він наче русизм звучить, хоч і з німецьким коренем... Цікава ідея стосовно переходу на англійську мову, та пропоную усім присутнім небайдужим принаймні з форуму почати спілкуватися українською, бо це більш реально і патріотично. Я вже зробив свій внесок, хоч більшою мірою читач. Долучайтеся!Хто знає пристойну адаптацію російської опечатки? Мені траплявся одрук, та він наче русизм звучить, хоч і з німецьким коренем... Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/ kreuz Повідомлень: 1621 З нами з: 10.12.07 Подякував: 118 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:32 airmax78 написав: Не, не реванш: https://nv.ua/ukraine/politics/kernes-h ... w06oG1EV0E

Зеленого цвета, говорите, в зале много? Не, не реванш:Зеленого цвета, говорите, в зале много?



А ты не манипулируешь? С какого это перепуга ты пристегнул Гепу к Зеленскому? Потому что тот заявил, что хочет в коалицию с новой властью?



Так извини - это он будет добавлять свои голоса к инициативам Зеленского/Разумкова, а не наоборот. И то лишь в случае, если для создания провластной коалиции не будет хватать голосов.



PS: да, и манипулируешь не только ты, но и НВ, ссылку которой ты привел. Заголовок громкий и провокационный, но когда читаешь текст, уже очевидно, что покаяться предлагается не Украине, а обеим сторонам.



И ты, конечно же, сейчас будешь кричать, что нам не за что каяться перед агрессором, и будешь философски и риторически прав. Но практически... сам понимаешь - в одностороннем порядке РФ не извинится так же, как не извиняется за Голодомор, как не извиняется Турция за геноцид армян, как не извиняются США за атомную бомбардировку мирных японских городов... А ты не манипулируешь? С какого это перепуга ты пристегнул Гепу к Зеленскому?Потому что тот заявил, что хочет в коалицию с новой властью?Так извини - это он будет добавлять свои голоса к инициативам Зеленского/Разумкова, а не наоборот. И то лишь в случае, если для создания провластной коалиции не будет хватать голосов.PS: да, и манипулируешь не только ты, но и НВ, ссылку которой ты привел. Заголовок громкий и провокационный, но когда читаешь текст, уже очевидно, что покаяться предлагается не Украине, а обеим сторонам.И ты, конечно же, сейчас будешь кричать, что нам не за что каяться перед агрессором, и будешь философски и риторически прав. Но практически... сам понимаешь - в одностороннем порядке РФ не извинится так же, как не извиняется за Голодомор, как не извиняется Турция за геноцид армян, как не извиняются США за атомную бомбардировку мирных японских городов... zРадио

Повідомлень: 2384 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:49 zРадио написав: airmax78 написав: Не, не реванш: https://nv.ua/ukraine/politics/kernes-h ... w06oG1EV0E

Зеленого цвета, говорите, в зале много? Не, не реванш:Зеленого цвета, говорите, в зале много?



А ты не манипулируешь? С какого это перепуга ты пристегнул Гепу к Зеленскому? Потому что тот заявил, что хочет в коалицию с новой властью?



Так извини - это он будет добавлять свои голоса к инициативам Зеленского/Разумкова, а не наоборот. И то лишь в случае, если для создания провластной коалиции не будет хватать голосов.



PS: да, и манипулируешь не только ты, но и НВ, ссылку которой ты привел. Заголовок громкий и провокационный, но когда читаешь текст, уже очевидно, что покаяться предлагается не Украине, а обеим сторонам.



И ты, конечно же, сейчас будешь кричать, что нам не за что каяться перед агрессором, и будешь философски и риторически прав. Но практически... сам понимаешь - в одностороннем порядке РФ не извинится так же, как не извиняется за Голодомор, как не извиняется Турция за геноцид армян, как не извиняются США за атомную бомбардировку мирных японских городов... А ты не манипулируешь? С какого это перепуга ты пристегнул Гепу к Зеленскому?Потому что тот заявил, что хочет в коалицию с новой властью?Так извини - это он будет добавлять свои голоса к инициативам Зеленского/Разумкова, а не наоборот. И то лишь в случае, если для создания провластной коалиции не будет хватать голосов.PS: да, и манипулируешь не только ты, но и НВ, ссылку которой ты привел. Заголовок громкий и провокационный, но когда читаешь текст, уже очевидно, что покаяться предлагается не Украине, а обеим сторонам.И ты, конечно же, сейчас будешь кричать, что нам не за что каяться перед агрессором, и будешь философски и риторически прав. Но практически... сам понимаешь - в одностороннем порядке РФ не извинится так же, как не извиняется за Голодомор, как не извиняется Турция за геноцид армян, как не извиняются США за атомную бомбардировку мирных японских городов...

Про засилье зеленого цвета и настроения на съезде мэров-реваншистов - это не я - это наш главный сторонник Зе в Одессе написал. Вероятно, со знанием дела.

У меня на счет россии иллюзий нет. Это преемник совка, и еще раньше - абсолютной монархии, которые не каялись никогда и ни в чем и все себе прощали. Даже самые дикие, совершенно людоедские и бессмысленные преступления. Хуже того, еще и оболванивали свое народонаселение, что все правильно делали - так и надо было. Единственное исключение - 20й съезд партии, который многие совкодрочеры Хрущеву до сих пор простить не могут.

P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.

Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос. Про засилье зеленого цвета и настроения на съезде мэров-реваншистов - это не я - это наш главный сторонник Зе в Одессе написал. Вероятно, со знанием дела.У меня на счет россии иллюзий нет. Это преемник совка, и еще раньше - абсолютной монархии, которые не каялись никогда и ни в чем и все себе прощали. Даже самые дикие, совершенно людоедские и бессмысленные преступления. Хуже того, еще и оболванивали свое народонаселение, что все правильно делали - так и надо было. Единственное исключение - 20й съезд партии, который многие совкодрочеры Хрущеву до сих пор простить не могут.P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос. airmax78 Повідомлень: 30333 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3059306030613062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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