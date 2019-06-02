Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:А вот Маркарова до конца лета только доработает.
Если правда, я расстроена, хотя понимаю типа конфликт интересов... Люблю выражение "если что-то работает лучше не трогать" )
Министр финансов будет автоматически уволен после формирования новой коалиции в парламенте. А главу НБУ уволить достаточно непросто. А поскольку глава минфина - это была квота Порошенко в кабинете министров, шансов у нее никаких, потому что это должность будет одна из ключевых при формировании новой правящей коалиции. Понятно, что БПП в этом празднике жизни участвовать не будет ни при каких раскладах.
Ну это то, о чем мы тут говорили, обсуждая это пацанское "Весна придет - сажать будем", которое так зацепило долярчиков. Так и надо было на постерах писать: "Придет весна 202__ года, реформируем судебную систему и прокуратуру и, возможно, кого-нибудь посадим (кто не успеет выехать из Украины)". Это было бы честно, но с такими постерами выборы не выиграешь.
freeze написав:В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране.
Эта ватная кернесовско-трухановская дрянь меняет цвета как хамелон. Эти подонки еще не поняли, что их время безвозвратно ушло в какой-бы цвет они не выкрасились. Почему Харьков родина самых тупых евреев??? Парадокс. Я тупее харьковских не встречал их нигде в мире.
airmax78 написав:Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали.
Да я смотрю, что уже даже тот самый Арестович хвалит Зеленского. Говорит, единственное, чем отличает Зеленского от Порошенко это то, что Зеленский гораздо более популярен у населения, чем Порошенко. И это хорошо, по мнению Арестовича, это позволит провести реформы. Не удивлюсь, если Арестович будет делать видео с логотипом - Я член команды Зе.
В Харькове начался съезд партии мэров Кернеса-Труханова. В зале очень много зеленого цвета, зеленые прожектора светят. Зеленый цвет - цвет обновления, стал очень популярный в стране.
airmax78 написав:В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.
Есть такая страна Ирландия. Там тоже два государственных языка, при этом английский почти вытеснил ирландский из всех сфер. Ирландский язык не исчез, но говорят на нем в быту только в отдельных отдаленных сельских местнотях. Естественно, что нет никаких квот и принудиловки.
Ирландия сейчас - одна из самых передовых стран. Четвертое место в мире по индексу человеческого развития и подушевому ВВП. Гораздо выше Великобритании. Исчезла нация без языка? "Язык врага" помешал ей развиваться?
Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский.
Цікава ідея стосовно переходу на англійську мову, та пропоную усім присутнім небайдужим принаймні з форуму почати спілкуватися українською, бо це більш реально і патріотично. Я вже зробив свій внесок, хоч більшою мірою читач. Долучайтеся!
Хто знає пристойну адаптацію російської опечатки? Мені траплявся одрук, та він наче русизм звучить, хоч і з німецьким коренем...
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А ты не манипулируешь? С какого это перепуга ты пристегнул Гепу к Зеленскому? Потому что тот заявил, что хочет в коалицию с новой властью?
Так извини - это он будет добавлять свои голоса к инициативам Зеленского/Разумкова, а не наоборот. И то лишь в случае, если для создания провластной коалиции не будет хватать голосов.
PS: да, и манипулируешь не только ты, но и НВ, ссылку которой ты привел. Заголовок громкий и провокационный, но когда читаешь текст, уже очевидно, что покаяться предлагается не Украине, а обеим сторонам.
И ты, конечно же, сейчас будешь кричать, что нам не за что каяться перед агрессором, и будешь философски и риторически прав. Но практически... сам понимаешь - в одностороннем порядке РФ не извинится так же, как не извиняется за Голодомор, как не извиняется Турция за геноцид армян, как не извиняются США за атомную бомбардировку мирных японских городов...
А ты не манипулируешь? С какого это перепуга ты пристегнул Гепу к Зеленскому? Потому что тот заявил, что хочет в коалицию с новой властью?
Так извини - это он будет добавлять свои голоса к инициативам Зеленского/Разумкова, а не наоборот. И то лишь в случае, если для создания провластной коалиции не будет хватать голосов.
PS: да, и манипулируешь не только ты, но и НВ, ссылку которой ты привел. Заголовок громкий и провокационный, но когда читаешь текст, уже очевидно, что покаяться предлагается не Украине, а обеим сторонам.
И ты, конечно же, сейчас будешь кричать, что нам не за что каяться перед агрессором, и будешь философски и риторически прав. Но практически... сам понимаешь - в одностороннем порядке РФ не извинится так же, как не извиняется за Голодомор, как не извиняется Турция за геноцид армян, как не извиняются США за атомную бомбардировку мирных японских городов...
Про засилье зеленого цвета и настроения на съезде мэров-реваншистов - это не я - это наш главный сторонник Зе в Одессе написал. Вероятно, со знанием дела. У меня на счет россии иллюзий нет. Это преемник совка, и еще раньше - абсолютной монархии, которые не каялись никогда и ни в чем и все себе прощали. Даже самые дикие, совершенно людоедские и бессмысленные преступления. Хуже того, еще и оболванивали свое народонаселение, что все правильно делали - так и надо было. Единственное исключение - 20й съезд партии, который многие совкодрочеры Хрущеву до сих пор простить не могут. P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
airmax78 написав:..... P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
Блестяще! Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян! Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории". А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
airmax78 написав:P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.
Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)
Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!
PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!