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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3060306130623063

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:.....
P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.
Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.

Блестяще!
Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян!
Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории". :evil:
А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят. :mrgreen:


Скоро необразованные русофобы в своей риторике договорятся до того, что и Львов у поляков был отнят незаконно - лишь бы Москву обвинить было в чем!

На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами...
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.
Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.


Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.

Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)

Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!

PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!

Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:01

  ЛАД написав:
  airmax78 написав:.....
P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.
Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.

Блестяще!
Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян!
Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории". :evil:
А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят. :mrgreen:

При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:04

  airmax78 написав:Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды.


Когда нечего возразить, только и остается, что с помощью клише обвинять оппонента в использовании штампа :mrgreen:

Подобные риторические приемчики тренируйте на простаках
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:10

Re: Політичні дискусії

А что не так? К вашим постам не хватает только советских карикатур:
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:16

  airmax78 написав:При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца.


Какое позорное незнание истории! Единственная сухопутная армия Японии - Квантунская - в полном составе находилась на материке, а точнее на территориях КНР и Монголии!

А ошметки флота - по широкому Тихоокеанскому фронту, где итак США успешно наступали начиная с 1942-го года!

На самих Японских островах к августу 1945-го оставалось незначительное количество военных, необходимое для отражения воздушных атак! С кем там США воевали - с тылом?! Признай уже, что это была демонстрация силы нового оружия перед Сталином, стоившая несколько сот тысяч мирных жизней, а еще - единственный и, надеюсь, последний случай применения ядерного оружия в мировой истории!
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