Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:..... P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
Блестяще! Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян! Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории". А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят.
Скоро необразованные русофобы в своей риторике договорятся до того, что и Львов у поляков был отнят незаконно - лишь бы Москву обвинить было в чем!
На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами...
airmax78 написав:P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.
Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)
Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!
PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!
Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды.
airmax78 написав:..... P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
Блестяще! Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян! Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории". А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят.
При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца.
airmax78 написав:При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца.
Какое позорное незнание истории! Единственная сухопутная армия Японии - Квантунская - в полном составе находилась на материке, а точнее на территориях КНР и Монголии!
А ошметки флота - по широкому Тихоокеанскому фронту, где итак США успешно наступали начиная с 1942-го года!
На самих Японских островах к августу 1945-го оставалось незначительное количество военных, необходимое для отражения воздушных атак! С кем там США воевали - с тылом?! Признай уже, что это была демонстрация силы нового оружия перед Сталином, стоившая несколько сот тысяч мирных жизней, а еще - единственный и, надеюсь, последний случай применения ядерного оружия в мировой истории!
zРадио написав:На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами...
Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году? По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения. С тех пор это стало нормой международного права. А твой пакт стал ничтожным в 4 часа утра 22-го июня 1941 года. Какая реституция, тупик ты малообразованный? Меньше тут глупости пиши, а больше читай.
airmax78 написав:P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории. Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.
Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.
Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)
Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!
Точно! Точно! Без Квантунської армії чисельністю 1 млн.230 тис. чол. решта японської армії 4млн.900тис.чол. плюс резерв 1 млн. 200 тис. чол. нічого не варті! Особливо якщо згадати, що при взятті в лютому-березні 1945р. японського о.Іводзіми площею всього 21 кв. км. американці заплатили майже 7 тис.життів своїх солдат, не кажучи про 22 тис. поранених та контужених. А площа Японії 377972 кв. км. І скількома б тоді життями американців треба було б заплатити за її взяття, якби не атомні бомбардування? А японських життів скільки б ця перемога коштувала, ведись звичайна війна і надалі? Га?
Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 03 чер, 2019 00:51, всього редагувалось 1 раз.