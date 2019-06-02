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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3061306230633064> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36 ЛАД написав: airmax78 написав: .....

P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.

Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос. .....P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.

Блестяще!

Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян!

Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории".

А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят. Блестяще!Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян!Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории".А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизнейсолдат" даже американцы не говорят.



Скоро необразованные русофобы в своей риторике договорятся до того, что и Львов у поляков был отнят незаконно - лишь бы Москву обвинить было в чем!



На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами... Скоро необразованные русофобы в своей риторике договорятся до того, что и Львов у поляков был отнят незаконно - лишь бы Москву обвинить было в чем!На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами... zРадио

Повідомлень: 2390 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 23:55 zРадио написав: airmax78 написав: P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.

Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос. P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.



Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.



Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)



Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!



PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи! Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!

Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды. Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды. airmax78 Повідомлень: 30336 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:01 ЛАД написав: airmax78 написав: .....

P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.

Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос. .....P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.

Блестяще!

Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян!

Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории".

А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизней японских солдат" даже американцы не говорят. Блестяще!Борьба Турции за территории оправдывает геноцид армян!Но тогда оправдан и Голодомор, и нынешние действия РФ по отношению к Украине. "Россия борется за территории".А насчёт атомной бомбардировки и "спасения жизнейсолдат" даже американцы не говорят.

При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца. При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца. airmax78 Повідомлень: 30336 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:04 airmax78 написав: Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды. Вы спустя 28 лет после распада Союза продолжаете оперировать штампами советской пропаганды.



Когда нечего возразить, только и остается, что с помощью клише обвинять оппонента в использовании штампа



Подобные риторические приемчики тренируйте на простаках Когда нечего возразить, только и остается, что с помощью клише обвинять оппонента в использовании штампаПодобные риторические приемчики тренируйте на простаках zРадио

Повідомлень: 2390 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:10 Re: Політичні дискусії

А что не так? К вашим постам не хватает только советских карикатур: airmax78 Повідомлень: 30336 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:16 airmax78 написав: При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца. При чем тут японские солдаты? Если бы Штаты вынуждены были начать сухопутную операцию против Японии - мало бы не показалось никому. А жителям Токио, Осаки, той же Хиросимы и Нагасаки до одного места от чего они бы погибли: от одной ядерной бомы или от 100500 обычных бомб, которыми бы засыпали города Японии перед штурмом. Или вы сомневаетесь, что люди, в армии которых были живые летающие бомбы, живые плавающие торпеды и которые легко делали себе харакири лишь бы не сдаваться в плен, сдали бы Японию без этого шока? Можно сказать, что Штаты поступили довольно гуманно, оглушив Японию и лишив ее воли к сопротивлению до последнего японца.



Какое позорное незнание истории! Единственная сухопутная армия Японии - Квантунская - в полном составе находилась на материке, а точнее на территориях КНР и Монголии!



А ошметки флота - по широкому Тихоокеанскому фронту, где итак США успешно наступали начиная с 1942-го года!



На самих Японских островах к августу 1945-го оставалось незначительное количество военных, необходимое для отражения воздушных атак! С кем там США воевали - с тылом?! Признай уже, что это была демонстрация силы нового оружия перед Сталином, стоившая несколько сот тысяч мирных жизней, а еще - единственный и, надеюсь, последний случай применения ядерного оружия в мировой истории! Какое позорное незнание истории! Единственная сухопутная армия Японии - Квантунская - в полном составе находилась на материке, а точнее на территориях КНР и Монголии!А ошметки флота - по широкому Тихоокеанскому фронту, где итак США успешно наступали начиная с 1942-го года!На самих Японских островах к августу 1945-го оставалось незначительное количество военных, необходимое для отражения воздушных атак! С кем там США воевали - с тылом?! Признай уже, что это была демонстрация силы нового оружия перед Сталином, стоившая несколько сот тысяч мирных жизней, а еще - единственный и, надеюсь, последний случай применения ядерного оружия в мировой истории! zРадио

Повідомлень: 2390 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:35 zРадио написав: На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами... На этой ветке ура-патриоты уже не раз признавали Пакт Риббентропа-Молотова ошибкой, захватом и злодеянием... Осталось только гармонизировать нормы реституции с ЕС, и имущество 20% территории Украины придется отдать европейцам с потрохами...



Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году?

По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения. С тех пор это стало нормой международного права. А твой пакт стал ничтожным в 4 часа утра 22-го июня 1941 года. Какая реституция, тупик ты малообразованный?

Меньше тут глупости пиши, а больше читай. Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году?По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения. С тех пор это стало нормой международного права. А твой пакт стал ничтожным в 4 часа утра 22-го июня 1941 года. Какая реституция, тупик ты малообразованный?Меньше тут глупости пиши, а больше читай. Libo 2

Повідомлень: 7155 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:35 zРадио написав: airmax78 написав: P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.

Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос. P.S. Примеры неудачные. Турция боролась за остатки страны, от которой после Первой Мировой отлетели со свистом 70% территории.Американцы спасли ядерными бомбардировками, принудившими Японию к капитуляции, миллионы жизней японцев, которые бы неминуемо стали бы жертвами наземной операции. Все, что делает рашка в Украине - это сеет смерть и хаос.



Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.



Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)



Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!



Ну да, ну да. Где-то я такое уже слышал - в мире один агрессор (РФ), а все остальные - святые.Тебе напомнить, что геноцид армян признало большинство штатов США (49 из 50)? Это значительно больше, чем признало Голодомор геноцидом (22 и 50). Поэтому, не бросайся камнями, когда живешь в стеклянном доме (с)Ну а с США и Японией так это просто смешно! По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны, в ходе которой Красная Армия всецело разгромила единственную армию японцев - Квантунскую, был уже предопределен. Таким образом, США устроили атомную бомбардировку стране без армии!









Точно! Точно!

Без Квантунської армії чисельністю 1 млн.230 тис. чол. решта японської армії 4млн.900тис.чол. плюс резерв 1 млн. 200 тис. чол. нічого не варті! Особливо якщо згадати, що при взятті в лютому-березні 1945р. японського о.Іводзіми площею всього 21 кв. км. американці заплатили майже 7 тис.життів своїх солдат, не кажучи про 22 тис. поранених та контужених. А площа Японії 377972 кв. км. І скількома б тоді життями американців треба було б заплатити за її взяття, якби не атомні бомбардування? А японських життів скільки б ця перемога коштувала, ведись звичайна війна і надалі? Га? Точно! Точно!Без Квантунської армії чисельністю 1 млн.230 тис. чол. решта японської армії 4млн.900тис.чол. плюс резерв 1 млн. 200 тис. чол. нічого не варті! Особливо якщо згадати, що при взятті в лютому-березні 1945р. японського о.Іводзіми площею всього 21 кв. км. американці заплатили майже 7 тис.життів своїх солдат, не кажучи про 22 тис. поранених та контужених. А площа Японії 377972 кв. км. І скількома б тоді життями американців треба було б заплатити за її взяття, якби не атомні бомбардування? А японських життів скільки б ця перемога коштувала, ведись звичайна війна і надалі? Га? Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 03 чер, 2019 00:51, всього редагувалось 1 раз. Кармелюк 1

Повідомлень: 523 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:42 zРадио написав: По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны По крайней мере 1 взрыв (второй, который был произведен в Нагасаки) был абсолютно точно военным преступлением США, потому что к тому времени исход советско-японской войны



Подай на Америку в суд.

Можешь и на свою пида-рашку тоже. Она внесла вклад в развязывание 2-й мировой войны не меньше Гитлера. 70 млн загубленных на войне жизней на совести русских тоже.

Подай на Америку в суд.Можешь и на свою пида-рашку тоже. Она внесла вклад в развязывание 2-й мировой войны не меньше Гитлера. 70 млн загубленных на войне жизней на совести русских тоже. Libo 2

Повідомлень: 7155 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 00:45 zРадио написав: Когда нечего возразить, только и остается, что с помощью клише обвинять оппонента в использовании штампа Когда нечего возразить, только и остается, что с помощью клише обвинять оппонента в использовании штампа

и тебе за эту бредятину платят? и тебе за эту бредятину платят? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14011 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1868 раз. Подякували: 4011 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3061306230633064> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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