Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 00:58
Все грантоеды высказались, или еще кого ждем? Сбежались за полчаса как по перекличке! И это во 2-м то часу ночи...
Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:04
Бо відповісти нічим!
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:04
zРадио
У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...
Читал? Меньше работы завтра нам.
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:09
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:23
Libo,
приведи хотя бы один пример, лжец! Если осуждение США за применение ядерного оружия против Японии и осуждение геноцида армян турками - это лизание россиянам, то у меня для тебя очень плохие новости. Нужно лечить русофобию, и срочно. А то закончишь как тот печально известный американский генерал
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:27
Спасибо за хорошие новости.
Десять человек ясно что там не было
Да спецназ рашки уже не тот с парой хачей не смог справиться и это спецназ ГРУ элитным при союзе был
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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