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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3061306230633064 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Пон 03 чер, 2019 00:58



Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:



zРадио написав: PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!

PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи! Все грантоеды высказались, или еще кого ждем? Сбежались за полчаса как по перекличке! И это во 2-м то часу ночи...Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил: zРадио

Повідомлень: 2390 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 01:04 zРадио написав: Все грантоеды высказались, или еще кого ждем? Сбежались за полчаса как по перекличке! И это во 2-м то часу ночи...



Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:



zРадио написав: PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!

PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи! Все грантоеды высказались, или еще кого ждем? Сбежались за полчаса как по перекличке! И это во 2-м то часу ночи...Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:

Бо відповісти нічим! Бо відповісти нічим! Кармелюк 1

Повідомлень: 523 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 01:04 zРадио



У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...



Читал? Меньше работы завтра нам.



Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».



Согласно информации канала, 1 июня примерно в 23:30 Белянкин шел со своей девушкой мимо паба в деревне Путилково Московской области и увидел, как десять человек кавказской внешности избивали двоих мужчин славянской внешности. Он решил заступиться за них и получил удар ножом в сердце. У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...Читал? Меньше работы завтра нам. Libo 2

Повідомлень: 7155 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 01:09 zРадио написав: я не оправдываю РФ я не оправдываю РФ



Ты просто постоянно позорно лижешь грязную русскую жёпу. Тебе вообще бывает стыдно? Так опуститься, восхвалять русских варваров и свиней. Ты просто постоянно позорно лижешь грязную русскую жёпу. Тебе вообще бывает стыдно? Так опуститься, восхвалять русских варваров и свиней. Libo 2

Повідомлень: 7155 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 01:23 Libo,



приведи хотя бы один пример, лжец! Если осуждение США за применение ядерного оружия против Японии и осуждение геноцида армян турками - это лизание россиянам, то у меня для тебя очень плохие новости. Нужно лечить русофобию, и срочно. А то закончишь как тот печально известный американский генерал zРадио

Повідомлень: 2390 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 01:27 Libo написав: zРадио



У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...



Читал? Меньше работы завтра нам.



Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».



Согласно информации канала, 1 июня примерно в 23:30 Белянкин шел со своей девушкой мимо паба в деревне Путилково Московской области и увидел, как десять человек кавказской внешности избивали двоих мужчин славянской внешности. Он решил заступиться за них и получил удар ножом в сердце. У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...Читал? Меньше работы завтра нам.

Спасибо за хорошие новости.

Десять человек ясно что там не было

Да спецназ рашки уже не тот с парой хачей не смог справиться и это спецназ ГРУ элитным при союзе был Спасибо за хорошие новости.Десять человекясно что там не былоДа спецназ рашки уже не тот с парой хачей не смог справиться и это спецназ ГРУ элитным при союзе был "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8189 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3061306230633064 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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