RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3061306230633064

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:58

Все грантоеды высказались, или еще кого ждем? Сбежались за полчаса как по перекличке! И это во 2-м то часу ночи...

Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:

  zРадио написав:PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:04

  zРадио написав:Все грантоеды высказались, или еще кого ждем? Сбежались за полчаса как по перекличке! И это во 2-м то часу ночи...

Каждому отвечать не стану, потому что выше, предвосхищая провокацию, уже ответил:

  zРадио написав:PS: для троллей, во избежание передергивания фактами, резюмирую позицию в элементарном для понимания виде - я не оправдываю РФ, однако и не стреплю оправдания и реабилитацию других мировых агрессоров, которыми являлись и продолжают являться все без исключения империи!

Бо відповісти нічим!
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 523
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:04

zРадио

У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...
:lol: :lol: :lol:
Читал? Меньше работы завтра нам. :P

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».

Согласно информации канала, 1 июня примерно в 23:30 Белянкин шел со своей девушкой мимо паба в деревне Путилково Московской области и увидел, как десять человек кавказской внешности избивали двоих мужчин славянской внешности. Он решил заступиться за них и получил удар ножом в сердце.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7155
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:09

  zРадио написав:я не оправдываю РФ


Ты просто постоянно позорно лижешь грязную русскую жёпу. Тебе вообще бывает стыдно? Так опуститься, восхвалять русских варваров и свиней. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7155
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:23

Libo,

приведи хотя бы один пример, лжец! Если осуждение США за применение ядерного оружия против Японии и осуждение геноцида армян турками - это лизание россиянам, то у меня для тебя очень плохие новости. Нужно лечить русофобию, и срочно. А то закончишь как тот печально известный американский генерал
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:27

  Libo написав:zРадио

У нас объявлен ночной сбор. Там хачи начали чистить землю от твоих русских убийц ...
:lol: :lol: :lol:
Читал? Меньше работы завтра нам. :P

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «WarGonzo».

Согласно информации канала, 1 июня примерно в 23:30 Белянкин шел со своей девушкой мимо паба в деревне Путилково Московской области и увидел, как десять человек кавказской внешности избивали двоих мужчин славянской внешности. Он решил заступиться за них и получил удар ножом в сердце.

Спасибо за хорошие новости.
Десять человек :lol: ясно что там не было
Посмотрел видео два хача против русского ваньки который возомнил себя псом войны

Да спецназ рашки уже не тот с парой хачей не смог справиться а это спецназ ГРУ был элитой элит при союзе
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 04:40

  airmax78 написав:Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.

Здесь с вами соглашусь. До сих пор не только никто не посажен, но даже крышевавший свиноферму генпрокурор не отправлен в отставку.
Tegularius
 
Повідомлень: 865
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 04:59

  kreuz написав:Цікава ідея стосовно переходу на англійську мову, та пропоную усім присутнім небайдужим принаймні з форуму почати спілкуватися українською, бо це більш реально і патріотично. Я вже зробив свій внесок, хоч більшою мірою читач.

Я наоборот, хоть и хорошо говорю по-украински, но с 2014 стал чаще общаться на русском, покупать русскоязычную прессу, выбирать русский в банкоматах. Просто еще со времен СССР ненавижу казенную принудиловку. Государство, которое для меня ничего не делает (врачам - плати, за нормальное образование - плати, ментам и судьям доверия нет и т.д.) - пытается мне что-то навязать, переучивать, воспитывать в духе какой-то идеологии. Да пошло оно.

Хто знає пристойну адаптацію російської опечатки? Мені траплявся одрук, та він наче русизм звучить, хоч і з німецьким коренем...

Опечатка по-украински "одруківка"
Tegularius
 
Повідомлень: 865
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3061306230633064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13615)
03.06.2019 06:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.