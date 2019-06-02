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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 01:09
zРадио написав:
я не оправдываю РФ
Ты просто постоянно позорно лижешь грязную русскую жёпу. Тебе вообще бывает стыдно? Так опуститься, восхвалять русских варваров и свиней.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 01:23
Libo,
приведи хотя бы один пример, лжец! Если осуждение США за применение ядерного оружия против Японии и осуждение геноцида армян турками - это лизание россиянам, то у меня для тебя очень плохие новости. Нужно лечить русофобию, и срочно. А то закончишь как тот печально известный американский генерал
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Додано: Пон 03 чер, 2019 01:27
Спасибо за хорошие новости.
Десять человек
ясно что там не было
Посмотрел видео два хача против русского ваньки который возомнил себя псом войны
Да спецназ рашки уже не тот с парой хачей не смог справиться а это спецназ ГРУ был элитой элит при союзе
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Пон 03 чер, 2019 04:40
airmax78 написав:
Нет, похоже что мочить креативно умеют не только у Коломойского. И, самое главное, за дело. Не надо было всякую куйню на постерах постить, за которую ответить не можешь.
Здесь с вами соглашусь. До сих пор не только никто не посажен, но даже крышевавший свиноферму генпрокурор не отправлен в отставку.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 04:56
change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 04:59
kreuz написав:
Цікава ідея стосовно переходу на англійську мову, та пропоную усім присутнім небайдужим принаймні з форуму почати спілкуватися українською, бо це більш реально і патріотично. Я вже зробив свій внесок, хоч більшою мірою читач.
Я наоборот, хоть и хорошо говорю по-украински, но с 2014 стал чаще общаться на русском, покупать русскоязычную прессу, выбирать русский в банкоматах. Просто еще со времен СССР ненавижу казенную принудиловку. Государство, которое для меня ничего не делает (врачам - плати, за нормальное образование - плати, ментам и судьям доверия нет и т.д.) - пытается мне что-то навязать, переучивать, воспитывать в духе какой-то идеологии. Да пошло оно.
Хто знає пристойну адаптацію російської опечатки? Мені траплявся одрук, та він наче русизм звучить, хоч і з німецьким коренем...
Опечатка по-украински "одруківка"
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Додано: Пон 03 чер, 2019 05:29
prodigy написав:change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)
Єй, моряк, ти слишком долго плавал
(с)
Просто жарт
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