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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:13
ol_zy написав: budivelnik написав:
Напишу страшну для декого річ...
Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії
Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме захист російськомовних....
Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...
очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.
Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо.
Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...
1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові
2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....
Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:22
budivelnik написав:
Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...
1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові
2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....
Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах?
Кстати, надеюсь, ты еще в 2014-м убрал с полок своего магазина продукцию компании Mars, производящей в РФ весь ассортимент шоколадных баточников (Mars, Snickers, Bounty, Twix и пр.)?
Кто там из форумчан, ты говорил, может прийти к тебе сделать фотки для подтверждения?
Ждем-ждем
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:26
zРадио написав:
Забыл наш "историк" вместе с Керзоном и про субэтническую группу украинцев - лемков, и про трагически известную операцию Висла. А может и не знал - нисколько этому не удивлюсь. Мне вот просто интересно - а им тоже Керзона благодарить???
Какая жесть, господа, какая жесть...
Справедливости ради нужно отметить, что поляков из СССР выслали как и лемков в обратном направлении из западной Украины, хотя и с меньшим зверством чем лемков.
В СССР лемков записали в украинцы, а некоторых даже в русских по желанию фактически уничтожив как этнос.
В Польше тех лемков, кто уцелел от отправки в СССР перевезли на бывшие немецкие земли на Шленск и назвали поляками.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:27
zРадио написав: budivelnik написав:
Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...
1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові
2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....
Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах?
Кстати, надеюсь, ты еще в 2014-м убрал с полок своего магазина продукцию компании Mars, производящей в РФ весь ассортимент шоколадных баточников (Mars, Snickers, Bounty, Twix и пр.)?
Кто там из форумчан, ты говорил, может прийти к тебе сделать фотки для подтверждения?
Ждем-ждем
Кожен судить в міру своєї паршивості...
Ти гадиш в гостях....
Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...
То як - смердиш і далі?
А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:35
shapo написав: zРадио написав:
Забыл наш "историк" вместе с Керзоном и про субэтническую группу украинцев - лемков, и про трагически известную операцию Висла. А может и не знал - нисколько этому не удивлюсь. Мне вот просто интересно - а им тоже Керзона благодарить???
Какая жесть, господа, какая жесть...
Справедливости ради нужно отметить, что поляков из СССР выслали как и лемков в обратном направлении из западной Украины, хотя и с меньшим зверством чем лемков.
В СССР лемков записали в украинцы, а некоторых даже в русских по желанию фактически уничтожив как этнос.
В Польше тех лемков, кто уцелел от отправки в СССР перевезли на бывшие немецкие земли на Шленск и назвали поляками.
Да, спасибо за дополнение. Это действительно чудовищная история, и она однозначно доказывает, что т.н. линия Керзона, якобы проведенная по этническим и этнографическим границам - пустышка и фейк. И Libo
не стоило вспоминать о ней даже один раз, однако он лепит и лепит ее везде, где только придется
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zРадио
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:40
budivelnik написав:
Кожен судить в міру своєї паршивості...
Ти гадиш в гостях....
Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...
То як - смердиш і далі?
А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі...
А где ваши доказательства? (с) Это раз.
Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik
и говорит правду, то торгует он контрабасиком
Это два.
И выходит, о "паршивости" он должен говорить своей, а не моей. Ведь так?
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Додано: Пон 03 чер, 2019 09:45
zРадио написав:
Да, спасибо за дополнение. Это действительно чудовищная история, и она однозначно доказывает, что т.н. линия Керзона, якобы проведенная по этническим и этнографическим границам - пустышка и фейк. И Libo
не стоило вспоминать о ней даже один раз, однако он лепит и лепит ее везде, где только придется
Это история семьи моей жены, поэтому она мне близка.
Поляки после войны делали моноэтническую Польшу. 3 млн евреев убили немцы которым поляки совсем не мешали, а лемков-русинов выслали под предлогом борьбы с УПА в которые лемки в принципе никогда не шли проявляя лояльность к Польше.
Хотя историю не обманешь.
Сейчас поляки получили опять миллионы украинцев, причем вовсе не тех которые жили там столетиями.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:05
zРадио написав: budivelnik написав:
Кожен судить в міру своєї паршивості...
Ти гадиш в гостях....
Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...
То як - смердиш і далі?
А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі...
А где ваши доказательства? (с) Это раз.
Докази збирає той хто тільки збирається звинуватити і тільки після збору доказів він може перейти до звинувачень
У всіх інших випадках він може йти на три веселі букви
zРадио написав:
Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik
и говорит правду, то торгует он контрабасиком
Это два.
Зверніть увагу як наш ольгінець в двох повідомленнях підряд займає кардинально протилежні позиції
В першому -бездоказово звинувачує мене в торгівлі російським товаром
В другому- точно так само бездоказово звинувачує в контрабанді...
При цьому . я ж не винуватий , що фірма дистрибутор на раз два могла використати пункт про форс-мажор і змінити російський завод на польський...
Чи вона це робила , чи знайшла ще який вихід - мене якось не цікавить
а - я не торгую російськими товарами вже кілька років
б -зет остаточно спалився
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:25
zРадио написав:
Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком
Не полінувався - сходив в магазин і подивився....
Після цього в мене виникло кілька питань
1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два
2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїї
Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині
4 Ну і наостаток
Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки
А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...
Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 03 чер, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Пон 03 чер, 2019 10:37
budivelnik написав: zРадио написав:
Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком
Не полінувався - сходив в магазин і подивився....
Після цього в мене виникло кілька питань
1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два
2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїї
Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині
И это я то вру? Да ты 20 минут назад писал про польские Марсы! Показывай польские! Ты сам же процитировал меня выше "Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются"
.
Ну а то, что конкретный SKU, который ты проверил, импортирован из Нидерландов, еще не значит, что ВСЕ из них импортируютя оттуда.
В общем, ты слился и как пропагандист, и как ритейлер!
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zРадио
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