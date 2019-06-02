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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3064306530663067> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Пон 03 чер, 2019 09:13 ol_zy написав: budivelnik написав: Напишу страшну для декого річ...

Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..

я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії

Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме

захист російськомовних....



Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус... Напишу страшну для декого річ...Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а самеТаким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус... очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.

Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо. очередной бред, особенно, если учесть, что росийского языка не существует.Только ограниченный и недалекий человек может призывать к отказу от какого-либо языка, даже если это язык агрессора. Либо деспот и манипулятор, дабы мог влиять на тупое и не образованное стадо. Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...

1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові

2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....



Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах? Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20964 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 09:22 budivelnik написав: Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...

1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові

2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....



Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах? Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах?



Кстати, надеюсь, ты еще в 2014-м убрал с полок своего магазина продукцию компании Mars, производящей в РФ весь ассортимент шоколадных баточников (Mars, Snickers, Bounty, Twix и пр.)?



Кто там из форумчан, ты говорил, может прийти к тебе сделать фотки для подтверждения? Ждем-ждем Кстати, надеюсь, ты еще в 2014-м убрал с полок своего магазина продукцию компании Mars, производящей в РФ весь ассортимент шоколадных баточников (Mars, Snickers, Bounty, Twix и пр.)?Кто там из форумчан, ты говорил, может прийти к тебе сделать фотки для подтверждения?Ждем-ждем zРадио

Повідомлень: 2392 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 09:26 zРадио написав: Забыл наш "историк" вместе с Керзоном и про субэтническую группу украинцев - лемков, и про трагически известную операцию Висла. А может и не знал - нисколько этому не удивлюсь. Мне вот просто интересно - а им тоже Керзона благодарить???



Какая жесть, господа, какая жесть... Забыл наш "историк" вместе с Керзоном и про субэтническую группу украинцев - лемков, и про трагически известную операцию Висла. А может и не знал - нисколько этому не удивлюсь. Мне вот просто интересно - а им тоже Керзона благодарить???Какая жесть, господа, какая жесть...



Справедливости ради нужно отметить, что поляков из СССР выслали как и лемков в обратном направлении из западной Украины, хотя и с меньшим зверством чем лемков.

В СССР лемков записали в украинцы, а некоторых даже в русских по желанию фактически уничтожив как этнос.

В Польше тех лемков, кто уцелел от отправки в СССР перевезли на бывшие немецкие земли на Шленск и назвали поляками. Справедливости ради нужно отметить, что поляков из СССР выслали как и лемков в обратном направлении из западной Украины, хотя и с меньшим зверством чем лемков.В СССР лемков записали в украинцы, а некоторых даже в русских по желанию фактически уничтожив как этнос.В Польше тех лемков, кто уцелел от отправки в СССР перевезли на бывшие немецкие земли на Шленск и назвали поляками. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1331 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 09:27 zРадио написав: budivelnik написав: Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...

1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові

2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....



Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах? Бачу в педераційників підгорає , при чому аж до смороду...1 Моя пропозиція була по добровільному і не примусовій відмові2 Моя пропозиція - принципово відмовитись на якийсь час....Але хіба ярі совкофіли , або проплачені ольгінці можуть припустити що опір може бути і в таких добровільних виразах?

Кстати, надеюсь, ты еще в 2014-м убрал с полок своего магазина продукцию компании Mars, производящей в РФ весь ассортимент шоколадных баточников (Mars, Snickers, Bounty, Twix и пр.)?



Кто там из форумчан, ты говорил, может прийти к тебе сделать фотки для подтверждения? Ждем-ждем Кстати, надеюсь, ты еще в 2014-м убрал с полок своего магазина продукцию компании Mars, производящей в РФ весь ассортимент шоколадных баточников (Mars, Snickers, Bounty, Twix и пр.)?Кто там из форумчан, ты говорил, может прийти к тебе сделать фотки для подтверждения?Ждем-ждем Кожен судить в міру своєї паршивості...

Ти гадиш в гостях....

Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...

То як - смердиш і далі?



А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі... Кожен судить в міру своєї паршивості...Ти гадиш в гостях....Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...То як - смердиш і далі?А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20964 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 09:35 shapo написав: zРадио написав: Забыл наш "историк" вместе с Керзоном и про субэтническую группу украинцев - лемков, и про трагически известную операцию Висла. А может и не знал - нисколько этому не удивлюсь. Мне вот просто интересно - а им тоже Керзона благодарить???



Какая жесть, господа, какая жесть... Забыл наш "историк" вместе с Керзоном и про субэтническую группу украинцев - лемков, и про трагически известную операцию Висла. А может и не знал - нисколько этому не удивлюсь. Мне вот просто интересно - а им тоже Керзона благодарить???Какая жесть, господа, какая жесть...



Справедливости ради нужно отметить, что поляков из СССР выслали как и лемков в обратном направлении из западной Украины, хотя и с меньшим зверством чем лемков.

В СССР лемков записали в украинцы, а некоторых даже в русских по желанию фактически уничтожив как этнос.

В Польше тех лемков, кто уцелел от отправки в СССР перевезли на бывшие немецкие земли на Шленск и назвали поляками. Справедливости ради нужно отметить, что поляков из СССР выслали как и лемков в обратном направлении из западной Украины, хотя и с меньшим зверством чем лемков.В СССР лемков записали в украинцы, а некоторых даже в русских по желанию фактически уничтожив как этнос.В Польше тех лемков, кто уцелел от отправки в СССР перевезли на бывшие немецкие земли на Шленск и назвали поляками.



Да, спасибо за дополнение. Это действительно чудовищная история, и она однозначно доказывает, что т.н. линия Керзона, якобы проведенная по этническим и этнографическим границам - пустышка и фейк. И Libo не стоило вспоминать о ней даже один раз, однако он лепит и лепит ее везде, где только придется Да, спасибо за дополнение. Это действительно чудовищная история, и она однозначно доказывает, что т.н. линия Керзона, якобы проведенная по этническим и этнографическим границам - пустышка и фейк. Ине стоило вспоминать о ней даже один раз, однако он лепит и лепит ее везде, где только придется zРадио

Повідомлень: 2392 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 09:40 budivelnik написав: Кожен судить в міру своєї паршивості...

Ти гадиш в гостях....

Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...

То як - смердиш і далі?



А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі... Кожен судить в міру своєї паршивості...Ти гадиш в гостях....Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...То як - смердиш і далі?А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі...



А где ваши доказательства? (с) Это раз.



Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Это два.



И выходит, о "паршивости" он должен говорить своей, а не моей. Ведь так? А где ваши доказательства? (с) Это раз.Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что еслии говорит правду, то торгует он контрабасикомЭто два.И выходит, о "паршивости" он должен говорить своей, а не моей. Ведь так? zРадио

Повідомлень: 2392 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 09:45 zРадио написав: Да, спасибо за дополнение. Это действительно чудовищная история, и она однозначно доказывает, что т.н. линия Керзона, якобы проведенная по этническим и этнографическим границам - пустышка и фейк. И Libo не стоило вспоминать о ней даже один раз, однако он лепит и лепит ее везде, где только придется Да, спасибо за дополнение. Это действительно чудовищная история, и она однозначно доказывает, что т.н. линия Керзона, якобы проведенная по этническим и этнографическим границам - пустышка и фейк. Ине стоило вспоминать о ней даже один раз, однако он лепит и лепит ее везде, где только придется



Это история семьи моей жены, поэтому она мне близка.

Поляки после войны делали моноэтническую Польшу. 3 млн евреев убили немцы которым поляки совсем не мешали, а лемков-русинов выслали под предлогом борьбы с УПА в которые лемки в принципе никогда не шли проявляя лояльность к Польше.

Хотя историю не обманешь.

Сейчас поляки получили опять миллионы украинцев, причем вовсе не тех которые жили там столетиями. Это история семьи моей жены, поэтому она мне близка.Поляки после войны делали моноэтническую Польшу. 3 млн евреев убили немцы которым поляки совсем не мешали, а лемков-русинов выслали под предлогом борьбы с УПА в которые лемки в принципе никогда не шли проявляя лояльность к Польше.Хотя историю не обманешь.Сейчас поляки получили опять миллионы украинцев, причем вовсе не тех которые жили там столетиями. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1331 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 10:05 zРадио написав: budivelnik написав: Кожен судить в міру своєї паршивості...

Ти гадиш в гостях....

Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...

То як - смердиш і далі?

А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі... Кожен судить в міру своєї паршивості...Ти гадиш в гостях....Я прибрав російські марси (точніше не я , а фірма дистрибютор) і поміняв їх на польські практично відразу...То як - смердиш і далі?А перевірити може зелівський ютубовець долярчик... правда тобі важко буде йому щось пояснити- ти по методичкам- він на своїй хвилі... А где ваши доказательства? (с) Это раз. А где ваши доказательства? (с) Это раз. Докази збирає той хто тільки збирається звинуватити і тільки після збору доказів він може перейти до звинувачень

У всіх інших випадках він може йти на три веселі букви zРадио написав: Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Это два. Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что еслии говорит правду, то торгует он контрабасикомЭто два. Зверніть увагу як наш ольгінець в двох повідомленнях підряд займає кардинально протилежні позиції

В першому -бездоказово звинувачує мене в торгівлі російським товаром

В другому- точно так само бездоказово звинувачує в контрабанді...

При цьому . я ж не винуватий , що фірма дистрибутор на раз два могла використати пункт про форс-мажор і змінити російський завод на польський...

Чи вона це робила , чи знайшла ще який вихід - мене якось не цікавить

а - я не торгую російськими товарами вже кілька років

б -зет остаточно спалився Докази збирає той хто тільки збирається звинуватити і тільки після збору доказів він може перейти до звинуваченьУ всіх інших випадках він може йти на три веселі буквиЗверніть увагу як наш ольгінець в двох повідомленнях підряд займає кардинально протилежні позиціїВ першому -бездоказово звинувачує мене в торгівлі російським товаромВ другому- точно так само бездоказово звинувачує в контрабанді...При цьому . я ж не винуватий , що фірма дистрибутор на раз два могла використати пункт про форс-мажор і змінити російський завод на польський...Чи вона це робила , чи знайшла ще який вихід - мене якось не цікавитьа - я не торгую російськими товарами вже кілька роківб -зет остаточно спалився в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20964 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 10:25 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Не полінувався - сходив в магазин і подивився....

Після цього в мене виникло кілька питань

1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два

2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїї

Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035

Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277

3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині

4 Ну і наостаток

Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки

А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...

Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна Не полінувався - сходив в магазин і подивився....Після цього в мене виникло кілька питань1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїїТов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел090023562773 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині4 Ну і наостатокЗет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газеткиА я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 03 чер, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20964 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 10:37 budivelnik написав: zРадио написав: Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Не полінувався - сходив в магазин і подивився....

Після цього в мене виникло кілька питань

1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два

2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїї

Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035

Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277

3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині Не полінувався - сходив в магазин і подивився....Після цього в мене виникло кілька питань1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїїТов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел090023562773 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині



И это я то вру? Да ты 20 минут назад писал про польские Марсы! Показывай польские! Ты сам же процитировал меня выше "Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются".



Ну а то, что конкретный SKU, который ты проверил, импортирован из Нидерландов, еще не значит, что ВСЕ из них импортируютя оттуда.



В общем, ты слился и как пропагандист, и как ритейлер! И это я то вру? Да ты 20 минут назад писал про польские Марсы! Показывай польские! Ты сам же процитировал меня выше "Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются".Ну а то, что конкретный SKU, который ты проверил, импортирован из Нидерландов, еще не значит, что ВСЕ из них импортируютя оттуда.В общем, ты слился и как пропагандист, и как ритейлер! zРадио

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