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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3064306530663067 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38 freeze написав: Libo написав: Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году?

По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения. Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году?По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения.



Записки из сумасшедшего дома, часть первая.

1939 год. Созваниваются Гитлер и Сталин, знаешь мы до сих пор не выполнили требования покойного лорда Керзона и рекомендацию распавшейся Антанты от 1919 года. Что же делать, какой позор ! Придется выполнять.

Часть вторая, как правительство США скрывает присутствие инопланетян. Записки из сумасшедшего дома, часть первая.1939 год. Созваниваются Гитлер и Сталин, знаешь мы до сих пор не выполнили требования покойного лорда Керзона и рекомендацию распавшейся Антанты от 1919 года. Что же делать, какой позор ! Придется выполнять.Часть вторая, как правительство США скрывает присутствие инопланетян.



Попробую растолковать понятнее, чтоб даже до малообразованных ватных тупиков дошло ...

По аналогии.

Есть норма права. В нашем случае это линия Керзона, установленная в 1921 г. Антантой. Её нарушил один бандит. В нашем случае это Польша в 1921 году и забрал Западную Украину у её законного владельца. Безулсловно, поляков спровоцировал на это сам русский бандит - Тухачевский и больная сифилисом 1-я Конная Армия, но не о красножёпых бандитах речь. Исход этого столкновения противоречил нормам международного права и воле масона лорда Керзона.

В 1939 году два бандита - Сталин и Гитлер - просто восстановили эту объективную норму, существующую давно и помимо их воли.

Аналогия.

Вы за свои кровные, честно заработанные, в послерабочее время, когда закон позволяет расслабляться, зашли в официальный магазин и взяли бутылку. На выходе к вам подъехал бандит и насильно забрал эту бутылку. Ограбил. Вы в ауте. Жизнь поломана. И тут на вашу защиту встает другой бандит. Типа это не по пониятиям. Солдат ребенка не обидит. Забирает бутылку и возвращает её вам.

Он только восстановил существующую норму права о законном владении. Но ни в коем случае его нельзя назвать творцом новой нормы "отобранные бутылки надо возвращать их законным владельцам".

Так и в пакте Молотова-Риббентропа. Просто восстановили международно-правовую границу. Законную. Не сделали бы они, рано или поздно это сделало бы международное сообщество. Так и было сделано на Ялтинской конференции. А не по пакту Молотова-Риббентропа. По решению Верховного совета Антанты. Так что не надо называть СССР творцом единой Украины. Украина и без русской свиноты обязательно стала бы единым независимым государством. Против объективных законов исторического развития не попрешь.



Попробую растолковать понятнее, чтоб даже до малообразованных ватных тупиков дошло ...По аналогии.Есть норма права. В нашем случае это линия Керзона, установленная в 1921 г. Антантой. Её нарушил один бандит. В нашем случае это Польша в 1921 году и забрал Западную Украину у её законного владельца. Безулсловно, поляков спровоцировал на это сам русский бандит - Тухачевский и больная сифилисом 1-я Конная Армия, но не о красножёпых бандитах речь. Исход этого столкновения противоречил нормам международного права и воле масона лорда Керзона.В 1939 году два бандита - Сталин и Гитлер - просто восстановили эту объективную норму, существующую давно и помимо их воли.Аналогия.Вы за свои кровные, честно заработанные, в послерабочее время, когда закон позволяет расслабляться, зашли в официальный магазин и взяли бутылку. На выходе к вам подъехал бандит и насильно забрал эту бутылку. Ограбил. Вы в ауте. Жизнь поломана. И тут на вашу защиту встает другой бандит. Типа это не по пониятиям. Солдат ребенка не обидит. Забирает бутылку и возвращает её вам.Он только восстановил существующую норму права о законном владении. Но ни в коем случае его нельзя назвать творцом новой нормы "отобранные бутылки надо возвращать их законным владельцам".Так и в пакте Молотова-Риббентропа. Просто восстановили международно-правовую границу. Законную. Не сделали бы они, рано или поздно это сделало бы международное сообщество. Так и было сделано на Ялтинской конференции. А не по пакту Молотова-Риббентропа. По решению Верховного совета Антанты. Так что не надо называть СССР творцом единой Украины. Украина и без русской свиноты обязательно стала бы единым независимым государством. Против объективных законов исторического развития не попрешь. Libo 2

Повідомлень: 7156 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 10:44 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком Не полінувався - сходив в магазин і подивився....

Після цього в мене виникло кілька питань

1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два

2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїї

Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035

Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277

3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині Не полінувався - сходив в магазин і подивився....Після цього в мене виникло кілька питань1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїїТов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел090023562773 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині И это я то вру? Да ты 20 минут назад писал про польские Марсы! Показывай польские! Ты сам же процитировал меня выше "Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются".



Ну а то, что конкретный SKU, который ты проверил, импортирован из Нидерландов, еще не значит, что ВСЕ из низ импортируютя оттуда.



В общем, ты слился и как пропагандист, и как ритейлер! И это я то вру? Да ты 20 минут назад писал про польские Марсы! Показывай польские! Ты сам же процитировал меня выше "Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются".Ну а то, что конкретный SKU, который ты проверил, импортирован из Нидерландов, еще не значит, что ВСЕ из низ импортируютя оттуда.В общем, ты слился и как пропагандист, и как ритейлер! В 2014 - були польські

в 2019 - голландські

а тепер ще раз



Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки

А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...

Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна 4 Ну і наостатокЗет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газеткиА я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна

В 2014 - були польськів 2019 - голландськіа тепер ще раз в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20964 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3064306530663067 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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