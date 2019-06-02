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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3064306530663067

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:38

  freeze написав:
  Libo написав:Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году?
По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения.


Записки из сумасшедшего дома, часть первая.
1939 год. Созваниваются Гитлер и Сталин, знаешь мы до сих пор не выполнили требования покойного лорда Керзона и рекомендацию распавшейся Антанты от 1919 года. Что же делать, какой позор ! Придется выполнять.
Часть вторая, как правительство США скрывает присутствие инопланетян.


Попробую растолковать понятнее, чтоб даже до малообразованных ватных тупиков дошло ... :oops:
По аналогии.
Есть норма права. В нашем случае это линия Керзона, установленная в 1921 г. Антантой. Её нарушил один бандит. В нашем случае это Польша в 1921 году и забрал Западную Украину у её законного владельца. Безулсловно, поляков спровоцировал на это сам русский бандит - Тухачевский и больная сифилисом 1-я Конная Армия, но не о красножёпых бандитах речь. Исход этого столкновения противоречил нормам международного права и воле масона лорда Керзона.
В 1939 году два бандита - Сталин и Гитлер - просто восстановили эту объективную норму, существующую давно и помимо их воли.
Аналогия.
Вы за свои кровные, честно заработанные, в послерабочее время, когда закон позволяет расслабляться, зашли в официальный магазин и взяли бутылку. На выходе к вам подъехал бандит и насильно забрал эту бутылку. Ограбил. Вы в ауте. Жизнь поломана. И тут на вашу защиту встает другой бандит. Типа это не по пониятиям. Солдат ребенка не обидит. Забирает бутылку и возвращает её вам.
Он только восстановил существующую норму права о законном владении. Но ни в коем случае его нельзя назвать творцом новой нормы "отобранные бутылки надо возвращать их законным владельцам".
Так и в пакте Молотова-Риббентропа. Просто восстановили международно-правовую границу. Законную. Не сделали бы они, рано или поздно это сделало бы международное сообщество. Так и было сделано на Ялтинской конференции. А не по пакту Молотова-Риббентропа. По решению Верховного совета Антанты. Так что не надо называть СССР творцом единой Украины. Украина и без русской свиноты обязательно стала бы единым независимым государством. Против объективных законов исторического развития не попрешь.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:44

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются - это позиция компании-производителя, которая строила завод в РФ на весь СНГ, включая Украину. Выходит, что если budivelnik и говорит правду, то торгует он контрабасиком
Не полінувався - сходив в магазин і подивився....
Після цього в мене виникло кілька питань
1 Яка мотивація в людини брехати в речах які перевіряються і доводяться на раз два
2 Марс-снікерс-баунті в моєму магазині надані офіційним імпортером які приймає всі претензіїї
Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині
И это я то вру? Да ты 20 минут назад писал про польские Марсы! Показывай польские! Ты сам же процитировал меня выше "Официально польские Mars-ы в Украину не дистрибутируются".

Ну а то, что конкретный SKU, который ты проверил, импортирован из Нидерландов, еще не значит, что ВСЕ из низ импортируютя оттуда.

В общем, ты слился и как пропагандист, и как ритейлер!
В 2014 - були польські
в 2019 - голландські
а тепер ще раз
4 Ну і наостаток
Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки
А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...
Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна :D

Зображення
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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