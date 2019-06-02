freeze написав:Libo написав:Сколько раз тебе можно объяснять, что Западная Украина отошла от Польши к Украине не по акту Молотова-Риббентропа, а по решению Верховного совета Антанты в 1919 году?
По предложению британского лорда Керзона, который определил восточную границу Польши и западную Украины по этническому принципу проживающего там населения.
Записки из сумасшедшего дома, часть первая.
1939 год. Созваниваются Гитлер и Сталин, знаешь мы до сих пор не выполнили требования покойного лорда Керзона и рекомендацию распавшейся Антанты от 1919 года. Что же делать, какой позор ! Придется выполнять.
Часть вторая, как правительство США скрывает присутствие инопланетян.
Попробую растолковать понятнее, чтоб даже до малообразованных ватных тупиков дошло ...
По аналогии.
Есть норма права. В нашем случае это линия Керзона, установленная в 1921 г. Антантой. Её нарушил один бандит. В нашем случае это Польша в 1921 году и забрал Западную Украину у её законного владельца. Безулсловно, поляков спровоцировал на это сам русский бандит - Тухачевский и больная сифилисом 1-я Конная Армия, но не о красножёпых бандитах речь. Исход этого столкновения противоречил нормам международного права и воле масона лорда Керзона.
В 1939 году два бандита - Сталин и Гитлер - просто восстановили эту объективную норму, существующую давно и помимо их воли.
Аналогия.
Вы за свои кровные, честно заработанные, в послерабочее время, когда закон позволяет расслабляться, зашли в официальный магазин и взяли бутылку. На выходе к вам подъехал бандит и насильно забрал эту бутылку. Ограбил. Вы в ауте. Жизнь поломана. И тут на вашу защиту встает другой бандит. Типа это не по пониятиям. Солдат ребенка не обидит. Забирает бутылку и возвращает её вам.
Он только восстановил существующую норму права о законном владении. Но ни в коем случае его нельзя назвать творцом новой нормы "отобранные бутылки надо возвращать их законным владельцам".
Так и в пакте Молотова-Риббентропа. Просто восстановили международно-правовую границу. Законную. Не сделали бы они, рано или поздно это сделало бы международное сообщество. Так и было сделано на Ялтинской конференции. А не по пакту Молотова-Риббентропа. По решению Верховного совета Антанты. Так что не надо называть СССР творцом единой Украины. Украина и без русской свиноты обязательно стала бы единым независимым государством. Против объективных законов исторического развития не попрешь.