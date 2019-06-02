Додано: Пон 03 чер, 2019 11:16

Libo написав: zРадио написав: И я так понимаю, что настоящий "керзонофил" одновременно является о "ОУНб-фобом", а иначе как объяснить оправдание действий ОГ Висла в т.н. Закерзонье, в ходе которого было полностью уничтожено это крыло украинских националистов... И я так понимаю, что настоящий "керзонофил" одновременно является о "ОУНб-фобом", а иначе как объяснить оправдание действий ОГ Висла в т.н. Закерзонье, в ходе которого было полностью уничтожено это крыло украинских националистов...



Я руссофоб. Националист. И реалист ...

В мире нет справедливых границ. На любом участке границы всегда есть две правды и две несправедливости. Поэтому и существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ. Специально, чтоб наказывать таких агрессоров и захватчиков как твоя пида-рашка.

Я руссофоб. Националист. И реалист ...В мире нет справедливых границ. На любом участке границы всегда есть две правды и две несправедливости. Поэтому и существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ.

С какого бока это она моя? Я жаждю наказания РФ не меньше тебя. Только вот и ООН, и НАТО, и ЕС показали свою полную беззубость! А ты из этого уроков выносить не хочешь, и продолжаешь повторять глупость о "весьмирснами".Да, и возвращаясь к упомянутому тобой международному праву, декларирующему нерушимость границ - РФ не первая, нарушившая его в Европе. Не создай НАТО Косовский прецедент, и РФ бы не могла действовать так беспардонно. Ни в Грузии, ни в Украине!Так что "благодари" своих обожаемых масонов! Но не за фиктивную поддержку нас, а за реальное попустительство российской агрессии!