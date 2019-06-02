Не бредь. Ложили и Гитлер, и Сталин на твоего покойного Керзона. И на рекомендацию усопшего совета Антанты. И на Англию, и на США, и на Польшу, и на всё международное право.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:12
Не бредь. Ложили и Гитлер, и Сталин на твоего покойного Керзона. И на рекомендацию усопшего совета Антанты. И на Англию, и на США, и на Польшу, и на всё международное право.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 03 чер, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:16
С какого бока это она моя? Я жаждю наказания РФ не меньше тебя. Только вот и ООН, и НАТО, и ЕС показали свою полную беззубость! А ты из этого уроков выносить не хочешь, и продолжаешь повторять глупость о "весьмирснами".
Да, и возвращаясь к упомянутому тобой международному праву, декларирующему нерушимость границ - РФ не первая, нарушившая его в Европе. Не создай НАТО Косовский прецедент, и РФ бы не могла действовать так беспардонно. Ни в Грузии, ни в Украине!
Так что "благодари" своих обожаемых масонов! Но не за фиктивную поддержку нас, а за реальное попустительство российской агрессии!
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:21
А почему тогда не установили свою? Оба ведь были тщеславными. Нарисовали бы свою и назвали бы её линией Гитлера-Сталина? Вошли бы в историю ...
Ан нет! За основу взяли линию ненавистного им лорда и ненавистной Антанты.
Подчинились великой силе и воле масонства.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:28
точно! так что там с Палестиной? а с Кипром? а с Тайванем?
ложить все хотели на ваши принципы нерушимости. Пока крымчане и жители Донбасса не захотят обратно, территории вряд ли вернутся, ИМХО. Ну, а Украина, такое ощущение делает все, чтобы этого не произошло: всяческие блокады и отказы в социалке. Ну и темой языка Рада на прощание добила, хотя пять лет молчали
Зеленский ведь прав по сути - нужны пряники, кнуты не работают
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:29
Какой же ты все-таки недалекий! Ты даже не задался вопросом о предпосылках Керзона!
А между тем, граница по этой линии, названной позже "линией Керзона", была интересом входящей в Антанту Российской Империи, и Керзон был не более, чем говорящей головой, публично озвучившей кулуарные договоренности этого военного союза.
Как ни крути, что не придумывай - земли Западной Украины мы никогда бы не получили от Польши, Венгрии и Румынии без силового и дипломатического веса Российской Империи и СССР!
Не понимать этого так же глупо, как не понимать, что Израиль никогда бы не появился и не устоял без силового и дипломатического веса США!
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:35
Результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко
3 июня
Слуга народа - 40,9 %
Оппоблок - 11,1 %
БПП - 10,5 %
Батькивщина - 9,3 %
Сила и честь Смешко - 4,9 %
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:49
Ничего подобного.
США вовсе не стремились дать независимость Израилю, у Трумэна были разногласия с Госдепом. Если кого и благодарить за решение ООН 1948г, то это СССР и Сталина.
Да и в последующие 20 лет никакой особенной поддержки США Израилю не было (не путать с поддержкой диаспоры)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:51
І роби з Україною і її громадянами що хочеш!
От би ще знати, що ж вони все таки хочуть зробити, саме зробити, а не триндіти усіляку ахінею, та ще й врізнобій...
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:51
А это что за образование и где оно должно находиться7
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:59
Я ж говорю, что тебе надо больше читать.
Самым ярым сторонником создания Изариля был Сталин. Он откомандировал туда лучшие кадры и расчитывал, что там сразу возникнет социалистическое еврейское государство, которое станет форпостом СССР на Ближнем Востоке. Он говорил, давайте согласимся с образованием Израиля - это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии и Америке. Британия вообще ограничивала возвращение туда еврейского населения.
Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.
|