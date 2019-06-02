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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3063306430653066>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:12

  Libo написав:Есть норма права. В нашем случае это линия Керзона, установленная в 1921 г.


Не бредь. Ложили и Гитлер, и Сталин на твоего покойного Керзона. И на рекомендацию усопшего совета Антанты. И на Англию, и на США, и на Польшу, и на всё международное право.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 03 чер, 2019 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:16

  Libo написав:
  zРадио написав:И я так понимаю, что настоящий "керзонофил" одновременно является о "ОУНб-фобом", а иначе как объяснить оправдание действий ОГ Висла в т.н. Закерзонье, в ходе которого было полностью уничтожено это крыло украинских националистов...


Я руссофоб. Националист. И реалист ...
В мире нет справедливых границ. На любом участке границы всегда есть две правды и две несправедливости. Поэтому и существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ. Специально, чтоб наказывать таких агрессоров и захватчиков как твоя пида-рашка.
:lol: :lol: :lol:


С какого бока это она моя? Я жаждю наказания РФ не меньше тебя. Только вот и ООН, и НАТО, и ЕС показали свою полную беззубость! А ты из этого уроков выносить не хочешь, и продолжаешь повторять глупость о "весьмирснами".

Да, и возвращаясь к упомянутому тобой международному праву, декларирующему нерушимость границ - РФ не первая, нарушившая его в Европе. Не создай НАТО Косовский прецедент, и РФ бы не могла действовать так беспардонно. Ни в Грузии, ни в Украине!

Так что "благодари" своих обожаемых масонов! Но не за фиктивную поддержку нас, а за реальное попустительство российской агрессии!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:21

  freeze написав:Не бредь. Ложили и Гитлер, и Сталин на твоего покойного Керзона. И на рекомендацию усопшего совета Антанты. И на Англию, которую стали массировано бомбить, и на США, и на всё международное право.


А почему тогда не установили свою? Оба ведь были тщеславными. Нарисовали бы свою и назвали бы её линией Гитлера-Сталина? Вошли бы в историю ...
Ан нет! За основу взяли линию ненавистного им лорда и ненавистной Антанты.
Подчинились великой силе и воле масонства.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:28

  Libo написав:..существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ. ..
точно! так что там с Палестиной? а с Кипром? а с Тайванем?
ложить все хотели на ваши принципы нерушимости. Пока крымчане и жители Донбасса не захотят обратно, территории вряд ли вернутся, ИМХО. Ну, а Украина, такое ощущение делает все, чтобы этого не произошло: всяческие блокады и отказы в социалке. Ну и темой языка Рада на прощание добила, хотя пять лет молчали
Зеленский ведь прав по сути - нужны пряники, кнуты не работают
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:29

  Libo написав:
  freeze написав:Не бредь. Ложили и Гитлер, и Сталин на твоего покойного Керзона. И на рекомендацию усопшего совета Антанты. И на Англию, которую стали массировано бомбить, и на США, и на всё международное право.


А почему тогда не установили свою? Оба ведь были тщеславными. Нарисовали бы свою и назвали бы её линией Гитлера-Сталина? Вошли бы в историю ...
Ан нет! За основу взяли линию ненавистного им лорда и ненавистной Антанты.
Подчинились великой силе и воле масонства.
8) 8) 8)


Какой же ты все-таки недалекий! Ты даже не задался вопросом о предпосылках Керзона!

А между тем, граница по этой линии, названной позже "линией Керзона", была интересом входящей в Антанту Российской Империи, и Керзон был не более, чем говорящей головой, публично озвучившей кулуарные договоренности этого военного союза.

Как ни крути, что не придумывай - земли Западной Украины мы никогда бы не получили от Польши, Венгрии и Румынии без силового и дипломатического веса Российской Империи и СССР!

Не понимать этого так же глупо, как не понимать, что Израиль никогда бы не появился и не устоял без силового и дипломатического веса США!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:35

Результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко

3 июня

Слуга народа - 40,9 %
Оппоблок - 11,1 %
БПП - 10,5 %
Батькивщина - 9,3 %
Сила и честь Смешко - 4,9 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:49

  zРадио написав:Не понимать этого так же глупо, как не понимать, что Израиль никогда бы не появился и не устоял без силового и дипломатического веса США!



Ничего подобного.
США вовсе не стремились дать независимость Израилю, у Трумэна были разногласия с Госдепом. Если кого и благодарить за решение ООН 1948г, то это СССР и Сталина.
Да и в последующие 20 лет никакой особенной поддержки США Израилю не было (не путать с поддержкой диаспоры)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:51

  freeze написав:Результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко

3 июня

Слуга народа - 40,9 %
Оппоблок - 11,1 %
БПП - 10,5 %
Батькивщина - 9,3 %
Сила и честь Смешко - 4,9 %

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory

І роби з Україною і її громадянами що хочеш!
От би ще знати, що ж вони все таки хочуть зробити, саме зробити, а не триндіти усіляку ахінею, та ще й врізнобій...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 11:51

  sequence написав: точно! так что там с Палестиной?


А это что за образование и где оно должно находиться7
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  zРадио написав:Не понимать этого так же глупо, как не понимать, что Израиль никогда бы не появился и не устоял без силового и дипломатического веса США!


Я ж говорю, что тебе надо больше читать.
Самым ярым сторонником создания Изариля был Сталин. Он откомандировал туда лучшие кадры и расчитывал, что там сразу возникнет социалистическое еврейское государство, которое станет форпостом СССР на Ближнем Востоке. Он говорил, давайте согласимся с образованием Израиля - это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии и Америке. Британия вообще ограничивала возвращение туда еврейского населения.
Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. :wink:
Libo
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