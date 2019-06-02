Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01
Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:13
Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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