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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3063306430653066

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01

  Libo написав:Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. :wink:


Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:13

  budivelnik написав:Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині

Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 3063306430653066
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