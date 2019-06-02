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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3063306430653066 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01 Libo написав: Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.



Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.? Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1335 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 475 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:13 budivelnik написав: Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035

Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277

3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел090023562773 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині

Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2601 З нами з: 31.08.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:30 budivelnik



Докази збирає той хто тільки збирається звинуватити і тільки після збору доказів він може перейти до звинувачень

У всіх інших випадках він може йти на три веселі букви



Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки

А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...

Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна



Вообще без какого-либо доказательства утверждаете, что оппонент в Ольгино.

При этом перед этим сами указывали, что необходимы сперва доказательства, потом обвинение.



Ещё и предлагаете оппоненту сфотографироваться, напрочь забыв свой же совет -- во всех иных случаях (если не были представлены сперва доказательства) можно посылать идти на три весёлых буквы.



Ну это же ведь цирк какой-то в выкрутасах логики

На одной и той же странице. Вообще без какого-либо доказательства утверждаете, что оппонент в Ольгино.При этом перед этим сами указывали, что необходимы сперва доказательства, потом обвинение.Ещё и предлагаете оппоненту сфотографироваться, напрочь забыв свой же совет -- во всех иных случаях (если не были представлены сперва доказательства) можно посылать идти на три весёлых буквы.Ну это же ведь цирк какой-то в выкрутасах логикиНа одной и той же странице. detroytred

Повідомлень: 21827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:32 shapo написав: Libo написав: Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.



Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.? Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?



Ответ содержится в Библии.

Все жертвы во имя любви.

Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.

Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.

Ответ содержится в Библии.Все жертвы во имя любви.Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой. Libo 2

Повідомлень: 7163 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:38 pesikot написав: Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды



Как быстро меняются нравы ...

Еще совсем недавно мы не могли и мыслить о вечернем чае без конфет Рошен.

Бросайте хавать это импортное г.

Наши конфеты самые вкусные. Как быстро меняются нравы ...Еще совсем недавно мы не могли и мыслить о вечернем чае без конфет Рошен.Бросайте хавать это импортное г.Наши конфеты самые вкусные. Libo 2

Повідомлень: 7163 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:40 pesikot написав: budivelnik написав: Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035

Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277

3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел090023562773 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині

Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды

Смотреть нужно в корень.



Зрадио бездоказательно указал, что будивельник торгует рашенским товаром.

Будивельник же бездоказательно указывает, что Зрадио отписывает из Ольгино.



Оба бездоказательно ...

Только вот обвинение в торговле рашенским товаром -- это мелочь. Треть страны торгует рашенским товаром...



А вот писанина из Ольгино -- это ...



Вот на такой разнице в огрехах (а кто не ошибается-то? Все ошибаются. Но смотря как и в чём.) будивельник и Ко постоянно катается. В обсуждениях. Смотреть нужно в корень.Зрадио бездоказательно указал, что будивельник торгует рашенским товаром.Будивельник же бездоказательно указывает, что Зрадио отписывает из Ольгино.Оба бездоказательно ...Только вот обвинение в торговле рашенским товаром -- это мелочь. Треть страны торгует рашенским товаром...А вот писанина из Ольгино -- это ...Вот на такой разнице в огрехах (а кто не ошибается-то? Все ошибаются. Но смотря как и в чём.) будивельник и Ко постоянно катается. В обсуждениях. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 03 чер, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:44 Libo написав: shapo написав: Libo написав: Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.



Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.? Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?



Ответ содержится в Библии.

Все жертвы во имя любви.

Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.

Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.

Ответ содержится в Библии.Все жертвы во имя любви.Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.

А как масонство и Библией сочетаются-то? А как масонство и Библией сочетаются-то? detroytred

Повідомлень: 21827 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 12:59 detroytred написав: А как масонство и Библией сочетаются-то? А как масонство и Библией сочетаются-то?



Для масона обязательно верование в Единого Творца и бессмертие души.

Бог для масонов является Великим Архитектором Вселенной, а Его мысли и заповеди донесены нам Библией.

Если ты не понял, Бог завещал нам жертвовать во имя любви даже самым дорогим. Жертвы 2-й мировой войны были понесены во имя мира и любви, которая нас окружает со времен окончания 2-й мировой войны. Для масона обязательно верование в Единого Творца и бессмертие души.Бог для масонов является Великим Архитектором Вселенной, а Его мысли и заповеди донесены нам Библией.Если ты не понял, Бог завещал нам жертвовать во имя любви даже самым дорогим. Жертвы 2-й мировой войны были понесены во имя мира и любви, которая нас окружает со времен окончания 2-й мировой войны. Libo 2

Повідомлень: 7163 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3063306430653066 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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