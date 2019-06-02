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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01
Libo написав:
Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.
Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:13
budivelnik написав:
Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині
Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:30
budivelnik
Докази збирає той хто тільки збирається звинуватити і тільки після збору доказів він може перейти до звинувачень
У всіх інших випадках він може йти на три веселі букви
Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки
А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...
Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна
Вообще без какого-либо доказательства утверждаете, что оппонент в Ольгино.
При этом перед этим сами указывали, что необходимы сперва доказательства, потом обвинение.
Ещё и предлагаете оппоненту сфотографироваться, напрочь забыв свой же совет -- во всех иных случаях (если не были представлены сперва доказательства) можно посылать идти на три весёлых буквы.
Ну это же ведь цирк какой-то в выкрутасах логики
На одной и той же странице.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:32
shapo написав: Libo написав:
Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.
Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
Ответ содержится в Библии.
Все жертвы во имя любви.
Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.
Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:38
pesikot написав:
Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
Как быстро меняются нравы ...
Еще совсем недавно мы не могли и мыслить о вечернем чае без конфет Рошен.
Бросайте хавать это импортное г.
Наши конфеты самые вкусные.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:40
pesikot написав: budivelnik написав:
Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині
Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
Смотреть нужно в корень.
Зрадио бездоказательно указал, что будивельник торгует рашенским товаром.
Будивельник же бездоказательно указывает, что Зрадио отписывает из Ольгино.
Оба бездоказательно ...
Только вот обвинение в торговле рашенским товаром -- это мелочь. Треть страны торгует рашенским товаром...
А вот писанина из Ольгино -- это ...
Вот на такой разнице в огрехах (а кто не ошибается-то? Все ошибаются. Но смотря как и в чём.) будивельник и Ко постоянно катается. В обсуждениях.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 03 чер, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:44
Libo написав: shapo написав: Libo написав:
Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу.
Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
Ответ содержится в Библии.
Все жертвы во имя любви.
Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.
Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.
А как масонство и Библией сочетаются-то?
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Додано: Пон 03 чер, 2019 12:59
detroytred написав:
А как масонство и Библией сочетаются-то?
Для масона обязательно верование в Единого Творца и бессмертие души.
Бог для масонов является Великим Архитектором Вселенной, а Его мысли и заповеди донесены нам Библией.
Если ты не понял, Бог завещал нам жертвовать во имя любви даже самым дорогим. Жертвы 2-й мировой войны были понесены во имя мира и любви, которая нас окружает со времен окончания 2-й мировой войны.
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Libo
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