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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3064306530663067>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 167
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01

  Libo написав:Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. :wink:


Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:13

  budivelnik написав:Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині

Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:30

budivelnik

Докази збирає той хто тільки збирається звинуватити і тільки після збору доказів він може перейти до звинувачень
У всіх інших випадках він може йти на три веселі букви


Зет - слабо збігати в найближчий магазин і сфотографувати батончик марс-баунті-снікер? на фоні якоїсь сьогоднішньої газетки
А я з форумуанами з нетерпінням буду чекати фотки...
Ото сміху буде коли зет зїде-адже де він в ольгіно знайде батончик з Тов марс-Україна


Вообще без какого-либо доказательства утверждаете, что оппонент в Ольгино.
При этом перед этим сами указывали, что необходимы сперва доказательства, потом обвинение.

Ещё и предлагаете оппоненту сфотографироваться, напрочь забыв свой же совет -- во всех иных случаях (если не были представлены сперва доказательства) можно посылать идти на три весёлых буквы.

Ну это же ведь цирк какой-то в выкрутасах логики :lol: :lol: :lol:
На одной и той же странице.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:32

  shapo написав:
  Libo написав:Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. :wink:


Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?


Ответ содержится в Библии.
Все жертвы во имя любви.
Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.
Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:38

  pesikot написав:Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды


Как быстро меняются нравы ...
Еще совсем недавно мы не могли и мыслить о вечернем чае без конфет Рошен.
Бросайте хавать это импортное г.
Наши конфеты самые вкусные. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:40

  pesikot написав:
  budivelnik написав:Тов Марс Україна , Бровари, вул Онікієнка Олега 127 , тел0800301035
Підприємство виробник Марс Нідерланди,тел09002356277
3 Крім всього - будь хто з форумчан може перевірити цю інформацію навіть не їдучи у Львів - достатньо купити якийсь з цих батончиків в найближчому магазині

Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды

Смотреть нужно в корень.

Зрадио бездоказательно указал, что будивельник торгует рашенским товаром.
Будивельник же бездоказательно указывает, что Зрадио отписывает из Ольгино.

Оба бездоказательно ...
Только вот обвинение в торговле рашенским товаром -- это мелочь. Треть страны торгует рашенским товаром...

А вот писанина из Ольгино -- это ...

Вот на такой разнице в огрехах (а кто не ошибается-то? Все ошибаются. Но смотря как и в чём.) будивельник и Ко постоянно катается. В обсуждениях.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 03 чер, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:44

  Libo написав:
  shapo написав:
  Libo написав:Но масоны всё тщательно продумали и в очередной раз посадили пьяного русского ваньку в лужу. :wink:


Так это масоны придумали Гитлера,Холокост и пр.?


Ответ содержится в Библии.
Все жертвы во имя любви.
Бог так возлюбил мир, что отдал самое дорогое, Своего Единородного Сына, Он пожертвовал для того, чтобы грех не властвовал над нами, чтобы мы не горели в аду вечно, чтобы мы имели надежду в будущем.
Бог любит нас не только потому, что Он говорит нам каждый день Свое пророческое слово, а потому, что Он доказал Свою любовь Своею жертвой.
8) 8) 8)

А как масонство и Библией сочетаются-то?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:59

  detroytred написав:А как масонство и Библией сочетаются-то?


Для масона обязательно верование в Единого Творца и бессмертие души.
Бог для масонов является Великим Архитектором Вселенной, а Его мысли и заповеди донесены нам Библией.
Если ты не понял, Бог завещал нам жертвовать во имя любви даже самым дорогим. Жертвы 2-й мировой войны были понесены во имя мира и любви, которая нас окружает со времен окончания 2-й мировой войны. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:22

Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:12

  Libo написав:
  detroytred написав:А как масонство и Библией сочетаются-то?


Для масона обязательно верование в Единого Творца и бессмертие души.
Бог для масонов является Великим Архитектором Вселенной, а Его мысли и заповеди донесены нам Библией.
Если ты не понял, Бог завещал нам жертвовать во имя любви даже самым дорогим. Жертвы 2-й мировой войны были понесены во имя мира и любви, которая нас окружает со времен окончания 2-й мировой войны. 8)


А библия-то какая, их ведь много, разных у католиков и православных, мормонов и адвентистов седьмого дня.
Да и любовью после 2й мировой не пахло и не пахнет - идут и войны.и геноциды от Камбоджи до Руанды.
Что-то не так в консерватории.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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