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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
Волгарь написав:
Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря.
Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
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