Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:09
Масонство уважает все религии и принимает в свои ряды представителей разных религий. Единственное требование, как я уже сказал, - вера в Единого Творца и бессмертие души. Размуеется, его основу составляют христиане.
Что касается любви после 2-й мировой войны.
Докладываю.
В консерватории всё в порядке. Ректору просто было не до руанд с камбоджами.
Какая задача стояла перед ним в конце войны?
Правильно!
Положить конец вражды между белыми братьями на европейском континенте. Хватит двух мировых войн, многомиллионных жертв и разрушений. Пора начинать жить в любви и в достатке. В жизни золотого миллиарда с тех пор воцарилась любовь. Возникают проблемы. ЦУП вынужден их оперативно решать и упускает из внимания отдельные моменты, происходящие на переферии ...
Кстати, США первоначально предлагали СССР другую конфигурацию мира - мир на двоих. Европа на нас пашет, немцы с япошками в две смены, все ресурсы мира принадлежат нам, а мы правим, принуждаем к спокойствию, бухаем и вкусно закусываем... Сталин отказался из-за своих больных амбиций. Он хотел править миром единолично. Об этом в американской историографии известно давно, но уже и в пида-рашке начали это признавать. План Путина о новой Ялте возник не на ровном месте. Но поезд уже ушел ... Пида-рашка сегодня это далеко не СССР конца войны.
Один мой древний и ныне покойный препод был неоднократно на встречах Алленом Даллесом, на которых обсуждалось это американское предложение "мир на двоих". Даллес очень страстно агитировал нас, красочно описывал нашу с ними райскую жизнь и чуть не плакал, когда совдепия тупо ответила ему нет ...
Потом пошла переориентация на Европу, Германию, Японию, НАТО, тогда и было принято решение демонтировать империю зла на запчасти ... Даллес не простил русским их беспредельной тупости.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33
Re: Політичні дискусії
Напомню
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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