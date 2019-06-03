Додано: Пон 03 чер, 2019 17:09

shapo написав: А библия-то какая, их ведь много, разных у католиков и православных, мормонов и адвентистов седьмого дня.

Да и любовью после 2й мировой не пахло и не пахнет - идут и войны.и геноциды от Камбоджи до Руанды.

Что-то не так в консерватории. А библия-то какая, их ведь много, разных у католиков и православных, мормонов и адвентистов седьмого дня.Да и любовью после 2й мировой не пахло и не пахнет - идут и войны.и геноциды от Камбоджи до Руанды.Что-то не так в консерватории.

Масонство уважает все религии и принимает в свои ряды представителей разных религий. Единственное требование, как я уже сказал, - вера в Единого Творца и бессмертие души. Размуеется, его основу составляют христиане.Что касается любви после 2-й мировой войны.Докладываю.В консерватории всё в порядке. Ректору просто было не до руанд с камбоджами.Какая задача стояла перед ним в конце войны?Правильно!Положить конец вражды между белыми братьями на европейском континенте. Хватит двух мировых войн, многомиллионных жертв и разрушений. Пора начинать жить в любви и в достатке. В жизни золотого миллиарда с тех пор воцарилась любовь. Возникают проблемы. ЦУП вынужден их оперативно решать и упускает из внимания отдельные моменты, происходящие на переферии ...Кстати, США первоначально предлагали СССР другую конфигурацию мира - мир на двоих. Европа на нас пашет, немцы с япошками в две смены, все ресурсы мира принадлежат нам, а мы правим, принуждаем к спокойствию, бухаем и вкусно закусываем... Сталин отказался из-за своих больных амбиций. Он хотел править миром единолично. Об этом в американской историографии известно давно, но уже и в пида-рашке начали это признавать. План Путина о новой Ялте возник не на ровном месте. Но поезд уже ушел ... Пида-рашка сегодня это далеко не СССР конца войны.Один мой древний и ныне покойный препод был неоднократно на встречах Алленом Даллесом, на которых обсуждалось это американское предложение "мир на двоих". Даллес очень страстно агитировал нас, красочно описывал нашу с ними райскую жизнь и чуть не плакал, когда совдепия тупо ответила ему нет ...Потом пошла переориентация на Европу, Германию, Японию, НАТО, тогда и было принято решение демонтировать империю зла на запчасти ... Даллес не простил русским их беспредельной тупости.