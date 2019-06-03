Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:09
Масонство уважает все религии и принимает в свои ряды представителей разных религий. Единственное требование, как я уже сказал, - вера в Единого Творца и бессмертие души. Размуеется, его основу составляют христиане.
Что касается любви после 2-й мировой войны.
Докладываю.
В консерватории всё в порядке. Ректору просто было не до руанд с камбоджами.
Какая задача стояла перед ним в конце войны?
Правильно!
Положить конец вражды между белыми братьями на европейском континенте. Хватит двух мировых войн, многомиллионных жертв и разрушений. Пора начинать жить в любви и в достатке. В жизни золотого миллиарда с тех пор воцарилась любовь. Возникают проблемы. ЦУП вынужден их оперативно решать и упускает из внимания отдельные моменты, происходящие на переферии ...
Кстати, США первоначально предлагали СССР другую конфигурацию мира - мир на двоих. Европа на нас пашет, немцы с япошками в две смены, все ресурсы мира принадлежат нам, а мы правим, принуждаем к спокойствию, бухаем и вкусно закусываем... Сталин отказался из-за своих больных амбиций. Он хотел править миром единолично. Об этом в американской историографии известно давно, но уже и в пида-рашке начали это признавать. План Путина о новой Ялте возник не на ровном месте. Но поезд уже ушел ... Пида-рашка сегодня это далеко не СССР конца войны.
Один мой древний и ныне покойный препод был неоднократно на встречах Алленом Даллесом, на которых обсуждалось это американское предложение "мир на двоих". Даллес очень страстно агитировал нас, красочно описывал нашу с ними райскую жизнь и чуть не плакал, когда совдепия тупо ответила ему нет ...
Потом пошла переориентация на Европу, Германию, Японию, НАТО, тогда и было принято решение демонтировать империю зла на запчасти ... Даллес не простил русским их беспредельной тупости.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33
Re: Політичні дискусії
Напомню
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45
Чего только не прочтешь на просторах инета.
Я-то думал, что это "все придумал Черчиль в 18 году", а, оказывается, Даллес. Не Рузвельт,не Трумэн,не Эйзенхауэр, а рыцарь плаща и кинжала.
А обсуждал он это с Сталиным или с коллегой по цеху Берией? И препод из разведшколы там же конспектировал эти беседы?
Что касается "золотого миллиарда с белым человеком", то его давно нет.
Европа давно и безнадежно чернеет и исламизируется, США разъедают латиносы и леваки ,а бедняга Трамп судорожно пытается спасти империю от полураспада и вернуть хоть какое-то производство.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:51
Переговоры о будущем управлении миром, в которых участвовали дипломаты и разведчики, начались еще в августе 1941 г. с момента подписания Рузвельтом и Черчилем "Атлантической хартии", смысл которой состоял в том, что миром должны управлять железной рукой великие державы. В сентябре посол СССР в Британии И.Майский тут же подтвердил говоность СССР править. Через несколько дней уже собрали Лондонскую конференцию об управлении миром. Работа дипломатов и разведчиков в этом направлении велась каждый день вплоть до окончания конференции в Сан-Франциско и создания ООН. Создали то, что получилось. А были и намного лучшие варианты ...
Вот на каком-то этапе этих переговоров и встретился мой древний препод с Алленом Даллесом ...
Поражает, как мало вы знаете о тех сторонах войны, которые не были освещены советским кинематографом. Они для вас как темный лес. А уровень преподавания истории в средней школе был просто отвратительным.
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:52
Re: Політичні дискусії
А ведь столько на этом форуме писалось о, якобы, посещениях АП Медведчуком во время президенства Порошенко.
Сколько говорилось об открытости Зеленского.
И шо мы имеем, опять тайные договорняки и пустышка-президент, который только и умеет понтить перед журналистами, как на встрече с горняками Львовской области.
PS. Новоизбранная пресс-секретарь Юлия Мендель - это та самая, которая писала в NY Times о том, какой плохой Порошенко. И на этом форуме часто на её статья ссылались.
PSS. Был конкурс на посаду пресс-секретаря, было 3000 претендентов, но выбрали почему-то её. Совпадение ? Я не верю в эти совпадения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:58
Основу государственности стран золотого миллиарда всегда будет составлять белый человек, христианин, носитель европейских ценностей и европейской культуры. А домешивание и скрещивание рас вносит свежую кровь, добавляет белым людям сексуальность и темперамент.
Так решили масоны и они за этим проследят.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:02
Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця.
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