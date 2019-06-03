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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3065306630673068>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 167
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13

  Волгарь написав:Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря.


Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:09

  shapo написав: А библия-то какая, их ведь много, разных у католиков и православных, мормонов и адвентистов седьмого дня.
Да и любовью после 2й мировой не пахло и не пахнет - идут и войны.и геноциды от Камбоджи до Руанды.
Что-то не так в консерватории.


Масонство уважает все религии и принимает в свои ряды представителей разных религий. Единственное требование, как я уже сказал, - вера в Единого Творца и бессмертие души. Размуеется, его основу составляют христиане.

Что касается любви после 2-й мировой войны.
Докладываю.
В консерватории всё в порядке. Ректору просто было не до руанд с камбоджами.
Какая задача стояла перед ним в конце войны?
Правильно!
Положить конец вражды между белыми братьями на европейском континенте. Хватит двух мировых войн, многомиллионных жертв и разрушений. Пора начинать жить в любви и в достатке. В жизни золотого миллиарда с тех пор воцарилась любовь. Возникают проблемы. ЦУП вынужден их оперативно решать и упускает из внимания отдельные моменты, происходящие на переферии ...
Кстати, США первоначально предлагали СССР другую конфигурацию мира - мир на двоих. Европа на нас пашет, немцы с япошками в две смены, все ресурсы мира принадлежат нам, а мы правим, принуждаем к спокойствию, бухаем и вкусно закусываем... Сталин отказался из-за своих больных амбиций. Он хотел править миром единолично. Об этом в американской историографии известно давно, но уже и в пида-рашке начали это признавать. План Путина о новой Ялте возник не на ровном месте. Но поезд уже ушел ... Пида-рашка сегодня это далеко не СССР конца войны.
Один мой древний и ныне покойный препод был неоднократно на встречах Алленом Даллесом, на которых обсуждалось это американское предложение "мир на двоих". Даллес очень страстно агитировал нас, красочно описывал нашу с ними райскую жизнь и чуть не плакал, когда совдепия тупо ответила ему нет ...
Потом пошла переориентация на Европу, Германию, Японию, НАТО, тогда и было принято решение демонтировать империю зла на запчасти ... Даллес не простил русским их беспредельной тупости.

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33

Re: Політичні дискусії

“Прямий” придбав квартиру родині загиблого шахтаря. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Напомню
Ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з родинами загиблих. Він звернув увагу на те, що родинам загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.

Зокрема глава держави звернувся до журналістки “Прямого” Ольги Зеліско зі словами (мовою оригіналу): “Тому, що ви канал “Прямий” ви можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте “Прямой” канал, ми з вами пообіцяємо і разом з вами... Я куплю квартіру, що ви мєнє тут інтерв’ю вєдьотє?”
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45

  Libo написав:Масонство уважает все религии и принимает в свои ряды представителей разных религий. Единственное требование, как я уже сказал, - вера в Единого Творца и бессмертие души. Размуеется, его основу составляют христиане.

Что касается любви после 2-й мировой войны.
Докладываю.
В консерватории всё в порядке. Ректору просто было не до руанд с камбоджами.
Какая задача стояла перед ним в конце войны?
Правильно!
Положить конец вражды между белыми братьями на европейском континенте. Хватит двух мировых войн, многомиллионных жертв и разрушений. Пора начинать жить в любви и в достатке. В жизни золотого миллиарда с тех пор воцарилась любовь. Возникают проблемы. ЦУП вынужден их оперативно решать и упускает из внимания отдельные моменты, происходящие на переферии ...
Кстати, США первоначально предлагали СССР другую конфигурацию мира - мир на двоих. Европа на нас пашет, немцы с япошками в две смены, все ресурсы мира принадлежат нам, а мы правим, принуждаем к спокойствию, бухаем и вкусно закусываем... Сталин отказался из-за своих больных амбиций. Он хотел править миром единолично. Об этом в американской историографии известно давно, но уже и в пида-рашке начали это признавать. План Путина о новой Ялте возник не на ровном месте. Но поезд уже ушел ... Пида-рашка сегодня это далеко не СССР конца войны.
Один мой древний и ныне покойный препод был неоднократно на встречах Алленом Даллесом, на которых обсуждалось это американское предложение "мир на двоих". Даллес очень страстно агитировал нас, красочно описывал нашу с ними райскую жизнь и чуть не плакал, когда совдепия тупо ответила ему нет ...
Потом пошла переориентация на Европу, Германию, Японию, НАТО, тогда и было принято решение демонтировать империю зла на запчасти ... Даллес не простил русским их беспредельной тупости.

8) 8) 8)


Чего только не прочтешь на просторах инета.
Я-то думал, что это "все придумал Черчиль в 18 году", а, оказывается, Даллес. Не Рузвельт,не Трумэн,не Эйзенхауэр, а рыцарь плаща и кинжала.
А обсуждал он это с Сталиным или с коллегой по цеху Берией? И препод из разведшколы там же конспектировал эти беседы?
Что касается "золотого миллиарда с белым человеком", то его давно нет.
Европа давно и безнадежно чернеет и исламизируется, США разъедают латиносы и леваки ,а бедняга Трамп судорожно пытается спасти империю от полураспада и вернуть хоть какое-то производство.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:51

  shapo написав:Чего только не прочтешь на просторах инета.
Я-то думал, что это "все придумал Черчиль в 18 году", а, оказывается, Даллес. Не Рузвельт,не Трумэн,не Эйзенхауэр, а рыцарь плаща и кинжала.
А обсуждал он это с Сталиным или с коллегой по цеху Берией? И препод из разведшколы там же конспектировал эти беседы?


Переговоры о будущем управлении миром, в которых участвовали дипломаты и разведчики, начались еще в августе 1941 г. с момента подписания Рузвельтом и Черчилем "Атлантической хартии", смысл которой состоял в том, что миром должны управлять железной рукой великие державы. В сентябре посол СССР в Британии И.Майский тут же подтвердил говоность СССР править. Через несколько дней уже собрали Лондонскую конференцию об управлении миром. Работа дипломатов и разведчиков в этом направлении велась каждый день вплоть до окончания конференции в Сан-Франциско и создания ООН. Создали то, что получилось. А были и намного лучшие варианты ...
Вот на каком-то этапе этих переговоров и встретился мой древний препод с Алленом Даллесом ... :?
Поражает, как мало вы знаете о тех сторонах войны, которые не были освещены советским кинематографом. Они для вас как темный лес. А уровень преподавания истории в средней школе был просто отвратительным.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:52

Re: Політичні дискусії

У Зеленского объяснили тайное посещение Пинчуком Администрации президента
"Собирать всех вместе - это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С крупным бизнесом не общаются, как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь", - сказал Коломойский.

А ведь столько на этом форуме писалось о, якобы, посещениях АП Медведчуком во время президенства Порошенко.
Сколько говорилось об открытости Зеленского.
И шо мы имеем, опять тайные договорняки и пустышка-президент, который только и умеет понтить перед журналистами, как на встрече с горняками Львовской области.
PS. Новоизбранная пресс-секретарь Юлия Мендель - это та самая, которая писала в NY Times о том, какой плохой Порошенко. И на этом форуме часто на её статья ссылались.
PSS. Был конкурс на посаду пресс-секретаря, было 3000 претендентов, но выбрали почему-то её. Совпадение ? Я не верю в эти совпадения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:58

  shapo написав: Что касается "золотого миллиарда с белым человеком", то его давно нет.
Европа давно и безнадежно чернеет и исламизируется, США разъедают латиносы и леваки ,а бедняга Трамп судорожно пытается спасти империю от полураспада и вернуть хоть какое-то производство.


Основу государственности стран золотого миллиарда всегда будет составлять белый человек, христианин, носитель европейских ценностей и европейской культуры. А домешивание и скрещивание рас вносит свежую кровь, добавляет белым людям сексуальность и темперамент.
Так решили масоны и они за этим проследят. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:02

  pesikot написав:PS. Новоизбранная пресс-секретарь Юлия Мендель - это та самая, которая писала в NY Times о том, какой плохой Порошенко. И на этом форуме часто на её статья ссылались.
PSS. Был конкурс на посаду пресс-секретаря, было 3000 претендентов, но выбрали почему-то её. Совпадение ? Я не верю в эти совпадения


Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:10

  Libo написав:
  shapo написав: Что касается "золотого миллиарда с белым человеком", то его давно нет.
Европа давно и безнадежно чернеет и исламизируется, США разъедают латиносы и леваки ,а бедняга Трамп судорожно пытается спасти империю от полураспада и вернуть хоть какое-то производство.


Основу государственности стран золотого миллиарда всегда будет составлять белый человек, христианин, носитель европейских ценностей и европейской культуры. А домешивание и скрещивание рас вносит свежую кровь, добавляет белым людям сексуальность и темперамент.
Так решили масоны и они за этим проследят. 8)


...по видимому Вы не часто видели "скрещивание рас"и не знакомы с генетикой .
Вам разве не бросалось в глаза победа цвета кожи и разреза глаз ?
Вы же осторожней с наблюдениями....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:21

  shapo написав:
  zРадио написав:Не понимать этого так же глупо, как не понимать, что Израиль никогда бы не появился и не устоял без силового и дипломатического веса США!



Ничего подобного.
США вовсе не стремились дать независимость Израилю, у Трумэна были разногласия с Госдепом. Если кого и благодарить за решение ООН 1948г, то это СССР и Сталина.
Да и в последующие 20 лет никакой особенной поддержки США Израилю не было (не путать с поддержкой диаспоры)


Не, по-моему это очередной волгарский аккаунт - феерическое незнание истории и трансляция собственных выдумок.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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