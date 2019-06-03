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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3065306630673068 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 167 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 41 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 167 Додано: Пон 03 чер, 2019 20:30 Libo написав: Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця. Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця.

Не тот Либо, не тот.

По теме плавает, на вопросы отвечает невнятно. Ярлыки навешивает. Не тот Либо, не тот.По теме плавает, на вопросы отвечает невнятно. Ярлыки навешивает. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2604 З нами з: 31.08.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 20:58 Волгарь написав: Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря. Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря. Эй волгари, не надоело еще из себя человеков строить? Из кожи вон тут лезете. Все об Украине переживаете за ольгинскую зэпэ )) Ой простите, вы же все поголовно "акционеры" газпрома! Эй волгари, не надоело еще из себя человеков строить? Из кожи вон тут лезете. Все об Украине переживаете за ольгинскую зэпэ )) Ой простите, вы же все поголовно "акционеры" газпрома! vladvlas Повідомлень: 571 З нами з: 22.12.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 21:19 vladvlas написав: Волгарь написав: Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря. Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря. Эй волгари, не надоело еще из себя человеков строить? Из кожи вон тут лезете. Все об Украине переживаете за ольгинскую зэпэ )) Ой простите, вы же все поголовно "акционеры" газпрома! Эй волгари, не надоело еще из себя человеков строить? Из кожи вон тут лезете. Все об Украине переживаете за ольгинскую зэпэ )) Ой простите, вы же все поголовно "акционеры" газпрома!



Волгарь ,довольно грамотный человек , хоть и не доброжелательный . Волгарь ,довольно грамотный человек , хоть и не доброжелательный . холява 2 Повідомлень: 2247 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1872 раз. Подякували: 1742 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 21:24 sequence написав: Libo написав: ..существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ. .. ..существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ. .. точно! так что там с Палестиной? а с Кипром? а с Тайванем?

ложить все хотели на ваши принципы нерушимости. Пока крымчане и жители Донбасса не захотят обратно, территории вряд ли вернутся, ИМХО. Ну, а Украина, такое ощущение делает все, чтобы этого не произошло: всяческие блокады и отказы в социалке. Ну и темой языка Рада на прощание добила, хотя пять лет молчали.

точно! так что там с Палестиной? а с Кипром? а с Тайванем?ложить все хотели на ваши принципы нерушимости. Пока крымчане и жители Донбасса не захотят обратно, территории вряд ли вернутся, ИМХО. Ну, а Украина, такое ощущение делает все, чтобы этого не произошло: всяческие блокады и отказы в социалке. Ну и темой языка Рада на прощание добила, хотя пять лет молчали.

Я давно утверждаю, да и трезвые люди на выборах четко дали знать этим депутатам, что прошлая вр действовала на стороне агрессора и против народа. Не зря ее разогнали.



Кто конкретно и явно еще действовал на стороне российского агрессора, начиная с майдана?

1. Те, кто на телекамеры кричал про "москаляку на гилляку", давая российскому обывателю шикарное обоснование справедливости отжима Крыма.

2. И.о. президента, не объявивший в стране военное положение, как это требует Конституция при начавшейся агрессии.

3. Порошенко, ставший президентом на обещаниях закончить войну и победить сепаратистов и российского агрессора, не объявив потом в стране военное положение, как это требует Конституция при внешней агрессии.

4. Министерство пропаганды (минстець), фактически занимаясь призывами к сепаратизму с целью обелить власть перед народом. Я давно утверждаю, да и трезвые люди на выборах четко дали знать этим депутатам, что прошлая вр действовала на стороне агрессора и против народа. Не зря ее разогнали.Кто конкретно и явно еще действовал на стороне российского агрессора, начиная с майдана?1. Те, кто на телекамеры кричал про "москаляку на гилляку", давая российскому обывателю шикарное обоснование справедливости отжима Крыма.2. И.о. президента, не объявивший в стране военное положение, как это требует Конституция при начавшейся агрессии.3. Порошенко, ставший президентом на обещаниях закончить войну и победить сепаратистов и российского агрессора, не объявив потом в стране военное положение, как это требует Конституция при внешней агрессии.4. Министерство пропаганды (минстець), фактически занимаясь призывами к сепаратизму с целью обелить власть перед народом. buratinyo

Повідомлень: 1071 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1983 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 21:31 pesikot написав: Libo написав: Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця. Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця.

Не тот Либо, не тот.

По теме плавает, на вопросы отвечает невнятно. Ярлыки навешивает. Не тот Либо, не тот.По теме плавает, на вопросы отвечает невнятно. Ярлыки навешивает.



Вот ответь мне на такой вопрос.

Ты уходишь из дома. Прогнала жена. За измену, двойную жизнь и брехню. Сам виноват. Она не знает как и за что будет жить дальше, но гордая, настоящая женщина. Собрала твои манатки и в шею тебя. Достал. С ней остаются твои дети, часть тебя, их будущее тоже в неопределенности, как они без тебя?

Ты бы телевизор у них забрал?

А Порох забрал из АП.

Миллиардер Порох.

Как после этого я могу эту низость поддерживать?

Такие заслуживают только презрения. Вот ответь мне на такой вопрос.Ты уходишь из дома. Прогнала жена. За измену, двойную жизнь и брехню. Сам виноват. Она не знает как и за что будет жить дальше, но гордая, настоящая женщина. Собрала твои манатки и в шею тебя. Достал. С ней остаются твои дети, часть тебя, их будущее тоже в неопределенности, как они без тебя?Ты бы телевизор у них забрал?А Порох забрал из АП.Миллиардер Порох.Как после этого я могу эту низость поддерживать?Такие заслуживают только презрения. Libo 2

Повідомлень: 7169 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2019 21:38 buratinyo написав:

Кто конкретно и явно еще действовал на стороне российского агрессора, начиная с майдана?

1. Те, кто на телекамеры кричал про "москаляку на гилляку", давая российскому обывателю шикарное обоснование справедливости отжима Крыма.

2. И.о. президента, не объявивший в стране военное положение, как это требует Конституция при начавшейся агрессии.

3. Порошенко, ставший президентом на обещаниях закончить войну и победить сепаратистов и российского агрессора, не объявив потом в стране военное положение, как это требует Конституция при внешней агрессии.

4. Министерство пропаганды (минстець), фактически занимаясь призывами к сепаратизму с целью обелить власть перед народом. Кто конкретно и явно еще действовал на стороне российского агрессора, начиная с майдана?1. Те, кто на телекамеры кричал про "москаляку на гилляку", давая российскому обывателю шикарное обоснование справедливости отжима Крыма.2. И.о. президента, не объявивший в стране военное положение, как это требует Конституция при начавшейся агрессии.3. Порошенко, ставший президентом на обещаниях закончить войну и победить сепаратистов и российского агрессора, не объявив потом в стране военное положение, как это требует Конституция при внешней агрессии.4. Министерство пропаганды (минстець), фактически занимаясь призывами к сепаратизму с целью обелить власть перед народом.



А кто тогда действовал в защиту территориальной целостности Украины?

Путин.

Почему не договариваешь? Ведь логически следует ...

Давай пиши прямо, без экивоков.

Мы знаем, что тупая вата, ты нас своим уровнем развития уже не удивляешь.



А кто тогда действовал в защиту территориальной целостности Украины?Путин.Почему не договариваешь? Ведь логически следует ...Давай пиши прямо, без экивоков.Мы знаем, что тупая вата, ты нас своим уровнем развития уже не удивляешь. Libo 2

Повідомлень: 7169 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3065306630673068 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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