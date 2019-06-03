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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:30
Libo написав:
Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця.
Не тот Либо, не тот.
По теме плавает, на вопросы отвечает невнятно. Ярлыки навешивает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:58
Волгарь написав:
Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря.
Эй волгари, не надоело еще из себя человеков строить? Из кожи вон тут лезете. Все об Украине переживаете за ольгинскую зэпэ )) Ой простите, вы же все поголовно "акционеры" газпрома!
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vladvlas
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:19
vladvlas написав: Волгарь написав:
Странно, что кто-то всерьез дискутирует с субъектом, по всем признаком засадившего с утра (пардон, иного термина просто не подберешь), минимум пару стаканов вискаря.
Эй волгари, не надоело еще из себя человеков строить? Из кожи вон тут лезете. Все об Украине переживаете за ольгинскую зэпэ )) Ой простите, вы же все поголовно "акционеры" газпрома!
Волгарь ,довольно грамотный человек , хоть и не доброжелательный .
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холява
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:24
sequence написав: Libo написав:
..существует международное право и ООН с её принципом нерушимости границ. ..
точно! так что там с Палестиной? а с Кипром? а с Тайванем?
ложить все хотели на ваши принципы нерушимости. Пока крымчане и жители Донбасса не захотят обратно, территории вряд ли вернутся, ИМХО. Ну, а Украина, такое ощущение делает все, чтобы этого не произошло: всяческие блокады и отказы в социалке. Ну и темой языка Рада на прощание добила, хотя пять лет молчали.
Я давно утверждаю, да и трезвые люди на выборах четко дали знать этим депутатам, что прошлая вр действовала на стороне агрессора и против народа. Не зря ее разогнали.
Кто конкретно и явно еще действовал на стороне российского агрессора, начиная с майдана?
1. Те, кто на телекамеры кричал про "москаляку на гилляку", давая российскому обывателю шикарное обоснование справедливости отжима Крыма.
2. И.о. президента, не объявивший в стране военное положение, как это требует Конституция при начавшейся агрессии.
3. Порошенко, ставший президентом на обещаниях закончить войну и победить сепаратистов и российского агрессора, не объявив потом в стране военное положение, как это требует Конституция при внешней агрессии.
4. Министерство пропаганды (минстець), фактически занимаясь призывами к сепаратизму с целью обелить власть перед народом.
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buratinyo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:31
pesikot написав: Libo написав:
Три четверти населения Украины тоже написали бы в Нью-Йорк Таймс о Порошенко только плохо или очень плохо. Так что Юлия в мейнстриме подавляющего населения страны и было бы странно, если бы Зеленый назначил себе пресс-секратерем какого-нибудь порохобота или мистеця.
Не тот Либо, не тот.
По теме плавает, на вопросы отвечает невнятно. Ярлыки навешивает.
Вот ответь мне на такой вопрос.
Ты уходишь из дома. Прогнала жена. За измену, двойную жизнь и брехню. Сам виноват. Она не знает как и за что будет жить дальше, но гордая, настоящая женщина. Собрала твои манатки и в шею тебя. Достал. С ней остаются твои дети, часть тебя, их будущее тоже в неопределенности, как они без тебя?
Ты бы телевизор у них забрал?
А Порох забрал из АП.
Миллиардер Порох.
Как после этого я могу эту низость поддерживать?
Такие заслуживают только презрения.
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Libo
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:38
buratinyo написав:
Кто конкретно и явно еще действовал на стороне российского агрессора, начиная с майдана?
1. Те, кто на телекамеры кричал про "москаляку на гилляку", давая российскому обывателю шикарное обоснование справедливости отжима Крыма.
2. И.о. президента, не объявивший в стране военное положение, как это требует Конституция при начавшейся агрессии.
3. Порошенко, ставший президентом на обещаниях закончить войну и победить сепаратистов и российского агрессора, не объявив потом в стране военное положение, как это требует Конституция при внешней агрессии.
4. Министерство пропаганды (минстець), фактически занимаясь призывами к сепаратизму с целью обелить власть перед народом.
А кто тогда действовал в защиту территориальной целостности Украины?
Путин.
Почему не договариваешь? Ведь логически следует ...
Давай пиши прямо, без экивоков.
Мы знаем, что тупая вата, ты нас своим уровнем развития уже не удивляешь.
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