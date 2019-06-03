Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:13
Ради интереса заехал в обед в АТБ. Сникерсы от офиц.поставщика, производство - Нидерланды
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:30
budivelnik
Вообще без какого-либо доказательства утверждаете, что оппонент в Ольгино.
При этом перед этим сами указывали, что необходимы сперва доказательства, потом обвинение.
Ещё и предлагаете оппоненту сфотографироваться, напрочь забыв свой же совет -- во всех иных случаях (если не были представлены сперва доказательства) можно посылать идти на три весёлых буквы.
Ну это же ведь цирк какой-то в выкрутасах логики
На одной и той же странице.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:40
Смотреть нужно в корень.
Зрадио бездоказательно указал, что будивельник торгует рашенским товаром.
Будивельник же бездоказательно указывает, что Зрадио отписывает из Ольгино.
Оба бездоказательно ...
Только вот обвинение в торговле рашенским товаром -- это мелочь. Треть страны торгует рашенским товаром...
А вот писанина из Ольгино -- это ...
Вот на такой разнице в огрехах (а кто не ошибается-то? Все ошибаются. Но смотря как и в чём.) будивельник и Ко постоянно катается. В обсуждениях.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 03 чер, 2019 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
Так основных диспутантов на неделю в бан отправили, остались одни порохоботы, вот на безрыбье и вольный каменщик сгодился.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:09
Масонство уважает все религии и принимает в свои ряды представителей разных религий. Единственное требование, как я уже сказал, - вера в Единого Творца и бессмертие души. Размуеется, его основу составляют христиане.
Что касается любви после 2-й мировой войны.
Докладываю.
В консерватории всё в порядке. Ректору просто было не до руанд с камбоджами.
Какая задача стояла перед ним в конце войны?
Правильно!
Положить конец вражды между белыми братьями на европейском континенте. Хватит двух мировых войн, многомиллионных жертв и разрушений. Пора начинать жить в любви и в достатке. В жизни золотого миллиарда с тех пор воцарилась любовь. Возникают проблемы. ЦУП вынужден их оперативно решать и упускает из внимания отдельные моменты, происходящие на переферии ...
Кстати, США первоначально предлагали СССР другую конфигурацию мира - мир на двоих. Европа на нас пашет, немцы с япошками в две смены, все ресурсы мира принадлежат нам, а мы правим, принуждаем к спокойствию, бухаем и вкусно закусываем... Сталин отказался из-за своих больных амбиций. Он хотел править миром единолично. Об этом в американской историографии известно давно, но уже и в пида-рашке начали это признавать. План Путина о новой Ялте возник не на ровном месте. Но поезд уже ушел ... Пида-рашка сегодня это далеко не СССР конца войны.
Один мой древний и ныне покойный препод был неоднократно на встречах Алленом Даллесом, на которых обсуждалось это американское предложение "мир на двоих". Даллес очень страстно агитировал нас, красочно описывал нашу с ними райскую жизнь и чуть не плакал, когда совдепия тупо ответила ему нет ...
Потом пошла переориентация на Европу, Германию, Японию, НАТО, тогда и было принято решение демонтировать империю зла на запчасти ... Даллес не простил русским их беспредельной тупости.
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33
Re: Політичні дискусії
Напомню
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45
Чего только не прочтешь на просторах инета.
Я-то думал, что это "все придумал Черчиль в 18 году", а, оказывается, Даллес. Не Рузвельт,не Трумэн,не Эйзенхауэр, а рыцарь плаща и кинжала.
А обсуждал он это с Сталиным или с коллегой по цеху Берией? И препод из разведшколы там же конспектировал эти беседы?
Что касается "золотого миллиарда с белым человеком", то его давно нет.
Европа давно и безнадежно чернеет и исламизируется, США разъедают латиносы и леваки ,а бедняга Трамп судорожно пытается спасти империю от полураспада и вернуть хоть какое-то производство.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:52
Re: Політичні дискусії
А ведь столько на этом форуме писалось о, якобы, посещениях АП Медведчуком во время президенства Порошенко.
Сколько говорилось об открытости Зеленского.
И шо мы имеем, опять тайные договорняки и пустышка-президент, который только и умеет понтить перед журналистами, как на встрече с горняками Львовской области.
PS. Новоизбранная пресс-секретарь Юлия Мендель - это та самая, которая писала в NY Times о том, какой плохой Порошенко. И на этом форуме часто на её статья ссылались.
PSS. Был конкурс на посаду пресс-секретаря, было 3000 претендентов, но выбрали почему-то её. Совпадение ? Я не верю в эти совпадения
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:31
Вот ответь мне на такой вопрос.
Ты уходишь из дома. Прогнала жена. За измену, двойную жизнь и брехню. Сам виноват. Она не знает как и за что будет жить дальше, но гордая, настоящая женщина. Собрала твои манатки и в шею тебя. Достал. С ней остаются твои дети, часть тебя, их будущее тоже в неопределенности, как они без тебя?
Ты бы телевизор у них забрал?
А Порох забрал из АП.
Миллиардер Порох.
Как после этого я могу эту низость поддерживать?
Такие заслуживают только презрения.
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:38
А кто тогда действовал в защиту территориальной целостности Украины?
Путин.
Почему не договариваешь? Ведь логически следует ...
Давай пиши прямо, без экивоков.
Мы знаем, что тупая вата, ты нас своим уровнем развития уже не удивляешь.
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