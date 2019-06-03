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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3064306530663067

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 167
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:51

  Libo написав:Такие заслуживают только презрения.

презрения заслуживает 90% украинских политиков и чиновников...
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:26

  Vagabondo написав:
  Libo написав:Такие заслуживают только презрения.

презрения заслуживает 90% украинских политиков и чиновников...


А мелочные и паскудные миллиардеры заслуживают презрения втройне. Наворовали же у этого несчастного народа, так оставь ему хоть пару телевизоров, тебе всего уже хватит, в склеп и даже в мавзолей уже всё не влезет ...
Ан нет, заберу, моё.
Позорище. :oops:
Libo
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  #<1 ... 3064306530663067
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