презрения заслуживает 90% украинских политиков и чиновников...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:51
Додано: Пон 03 чер, 2019 22:26
А мелочные и паскудные миллиардеры заслуживают презрения втройне. Наворовали же у этого несчастного народа, так оставь ему хоть пару телевизоров, тебе всего уже хватит, в склеп и даже в мавзолей уже всё не влезет ...
Ан нет, заберу, моё.
Позорище.
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