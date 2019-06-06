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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:19

  shapo написав:
  goraidetkmag написав:Странно, а американцы и европейцы постоянно хвалили Порошенко за реформы.
Вы им позвоните, если что, сообщите про "наш имидж у них ниже плинтуса", а то они, дураки, и не в курсе


А почему им не хвалить козлов которые защищают их, а не собственные интересы и стоят в позе "чего изволите2?


В этой позе?
Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:20

  Faceless написав:Помню, про первые выступления и встречи Зе, перед выборами, говорили, мол, он сильно волнуется.
Когда он уже успокоится то? Пора вроде как, уже президент


Если это будут все его недостатки, то его выбрали правильно
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:24

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Faceless написав:Помню, про первые выступления и встречи Зе, перед выборами, говорили, мол, он сильно волнуется.
Когда он уже успокоится то? Пора вроде как, уже президент


Если это будут все его недостатки, то его выбрали правильно


Вряд ли. Хотя я и сам надеюсь, что все худшее мы уже увидели, нам с ним пять лет жить, как с президентом
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:27

  budivelnik написав:Ще раз
1 Попередній склад Ради вибирав не Порошенко -а населення...Порошенко навчився з цим складом працювати
2 Наступний склад Ради - також буде обирати не Зеленський-а населення...

А Вы дальше продолжите.
Каким образом население выбирает?
И главное - почему?

Не забывая, что население выбирает из предложенного.
Из предложенного.

На 40 млн. населения есть и прометеи, и данко и т.п.
Но вот как-то))) нет их в списках предлагаемых к выбору.

Да даже предлагаемые ... зависит от *силы* предложения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:30

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  yanyura написав:И опять виноват Зеленский и его команда!
Мені цікаво скільки часу і різних виборів повинно пройти щоб населення усвідомило
1 Президента вибирають виборці а значить за його діяльність несуть пряму відповідальність ті які за нього голосували , при цьому відповідальність наступає не через 100-1000днів , а на наступний день після виборів

Вот серьёзно: откуда Вы берете подобное?
Несут прямую! ответственность.
Избиратели делегируют кандидата на посаду.
Всё! Крапка......
Я бачу ви знатний совонатягувач на глобус...
1 Пряма відповідальність - це не кримінальна і не юридична..
Пряма-це якщо вибрав дурня-не ображайся що тебе дурнем назвуть
2 Тільки для симпатиків зеленського , повідомлення в бігус-інфо що
Син якогось чиновника(Гладковського) ,
якого на роботу прийняв інший чиновник(Турчинов)
якого на роботу прийняв Порошенко
Без рішення суду робить Порошенка винуватцем у справі де навіть збитки в 2 млн грн тільки задекларовані але ніким взагалі не доведенні
3 Тепер проста логіка про делегування
Якщо виборець делегував на виборах виконання повноважень Президента людині в якої фахові знання вищі ніж у виборця-цей виборець може розслабити булки, бо краще ніж обраний питання Зовнішньої Політики не вирішить..
Якщо ж виборець проголосував за фахівця клоунади...- то нехай не дивується ,що в майбутньому дівчатка по виклику будуть прес-аташе Президента... і при цьому всі питання які виникнуть цей виборець (не зважаючи на те кухарка він чи двірник) повинен буде вирішувати для себе і для Держави самостійно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:32

  budivelnik написав:1 Попередній склад Ради вибирав не Порошенко -а населення...Порошенко навчився з цим складом працювати


Вам же приводили зеркальный пример, Порошенко не научился работать с Радой, которую выбирал не Порошенко, и население, и распустил Раду в 2014 году.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:33

  Faceless написав:Разве об этом же не предупреждали ранее?


Более того об этом знали все заранее, именно поэтому Зеленский и распустил раду через минуту после подписи на инаугурации.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:35

  freeze написав:
  budivelnik написав:1 Попередній склад Ради вибирав не Порошенко -а населення...Порошенко навчився з цим складом працювати
Вам же приводили зеркальный пример, Порошенко не научился работать с Радой, которую выбирал не Порошенко, и население, и распустил Раду в 2014 году.
Ще раз
1 Рада розпущена в 2012 - обиралась не Порошенком
2 Рада обрана в 2014 - обиралась не Порошенком
3 Порошенко працював як з Радою обраною не ним в 2012 , так і з Радою обраною не ним в 2014 - при чому з останньою пропрацював весь термін своїх повноважень..
При цьому в цій раді були практично ті самі лиця що і в раді 2012
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:41

  Sommer написав:
  shapo написав:А почему им не хвалить козлов которые защищают их, а не собственные интересы и стоят в позе "чего изволите2?


В этой позе?


Нет, в этой - https://www.politnavigator.net/postavki ... lilis.html
А еще назначение инструкции из посольства США, назначение их граждан Яресек, Супрун внесших "огромный " вклад в развитие страны, причем на долгие годы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:41

budivelnik
Сова с глобусом у Вас получилась знатная.
Насчёт - прямая ответственность - это лишь назвуть дурнем.
К тому же дурных народов не бывает, априори.

Относительно же фахових знань.
Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.
Это факт. Который Вы почему-то не воспринимаете.
detroytred
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