shapo написав:
А почему им не хвалить козлов которые защищают их, а не собственные интересы и стоят в позе "чего изволите2?
В этой позе?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:19
В этой позе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:20
Если это будут все его недостатки, то его выбрали правильно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:24
Re: Політичні дискусії
Вряд ли. Хотя я и сам надеюсь, что все худшее мы уже увидели, нам с ним пять лет жить, как с президентом
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:27
А Вы дальше продолжите.
Каким образом население выбирает?
И главное - почему?
Не забывая, что население выбирает из предложенного.
Из предложенного.
На 40 млн. населения есть и прометеи, и данко и т.п.
Но вот как-то))) нет их в списках предлагаемых к выбору.
Да даже предлагаемые ... зависит от *силы* предложения.
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:30
Я бачу ви знатний совонатягувач на глобус...
1 Пряма відповідальність - це не кримінальна і не юридична..
Пряма-це якщо вибрав дурня-не ображайся що тебе дурнем назвуть
2 Тільки для симпатиків зеленського , повідомлення в бігус-інфо що
Син якогось чиновника(Гладковського) ,
якого на роботу прийняв інший чиновник(Турчинов)
якого на роботу прийняв Порошенко
Без рішення суду робить Порошенка винуватцем у справі де навіть збитки в 2 млн грн тільки задекларовані але ніким взагалі не доведенні
3 Тепер проста логіка про делегування
Якщо виборець делегував на виборах виконання повноважень Президента людині в якої фахові знання вищі ніж у виборця-цей виборець може розслабити булки, бо краще ніж обраний питання Зовнішньої Політики не вирішить..
Якщо ж виборець проголосував за фахівця клоунади...- то нехай не дивується ,що в майбутньому дівчатка по виклику будуть прес-аташе Президента... і при цьому всі питання які виникнуть цей виборець (не зважаючи на те кухарка він чи двірник) повинен буде вирішувати для себе і для Держави самостійно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:32
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:33
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:35
Ще раз
1 Рада розпущена в 2012 - обиралась не Порошенком
2 Рада обрана в 2014 - обиралась не Порошенком
3 Порошенко працював як з Радою обраною не ним в 2012 , так і з Радою обраною не ним в 2014 - при чому з останньою пропрацював весь термін своїх повноважень..
При цьому в цій раді були практично ті самі лиця що і в раді 2012
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:41
Нет, в этой -
А еще назначение инструкции из посольства США, назначение их граждан Яресек, Супрун внесших "огромный " вклад в развитие страны, причем на долгие годы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:41
budivelnik
Сова с глобусом у Вас получилась знатная.
Насчёт - прямая ответственность - это лишь назвуть дурнем.
К тому же дурных народов не бывает, априори.
Относительно же фахових знань.
Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.
Это факт. Который Вы почему-то не воспринимаете.
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