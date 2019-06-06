Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:3 Порошенко працював як з Радою обраною не ним в 2012 , так і з Радою обраною не ним в 2014 - при чому з останньою пропрацював весь термін своїх повноважень..
Еще раз Порошенко, не сумев сработаться с Радой, избранной населением, быстренько ее распустил. Так же как и Зеленский. Зеленский явно проработает с новой Радой весь свой последующий срок полномочий. Так же как и Порошенко.
detroytred написав:Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.
Сторонники Порошенко до сих пор в прострации, как это так, прекрасный оратор, речь гладкая, говорит по английски, опытный политик, томос пробил, языковый закон пробил,а 85 процентов населения его прокатили.
detroytred написав:budivelnik Сова с глобусом у Вас получилась знатная. Насчёт - прямая ответственность - это лишь назвуть дурнем. К тому же дурных народов не бывает, априори.
Народів- не має Дурні -є Просто питання-яка частка народу перетворюється в дурнів-повіривши дурням?
detroytred написав:Относительно же фахових знань. Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ. Это факт. Который Вы почему-то не воспринимаете.
Тут не коректно За Порошенка проголосувало в 2014 - 9857308 За Порошенка проголосувало в 2019 - 4522450
За Зеленського проголосувало в 2019 - 13541528 Подивимось чи зможе він а - допрезедентувати до 2024 б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019 Тоді й поговоримо вірив народ Зеленському,чи телевізору.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.
Сторонники Порошенко до сих пор в прострации, как это так, прекрасный оратор, речь гладкая, говорит по английски, опытный политик, томос пробил, языковый закон пробил,а 85 процентов населения его прокатили.
Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра. Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 06 чер, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:[ Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра. Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.
Кучма ... второй срок. Умный.
Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях.