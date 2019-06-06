RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 307730783079308030813082>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:42

  budivelnik написав:3 Порошенко працював як з Радою обраною не ним в 2012 , так і з Радою обраною не ним в 2014 - при чому з останньою пропрацював весь термін своїх повноважень..


Еще раз Порошенко, не сумев сработаться с Радой, избранной населением, быстренько ее распустил. Так же как и Зеленский.
Зеленский явно проработает с новой Радой весь свой последующий срок полномочий. Так же как и Порошенко.

Непонятно о чём спор.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:45

  detroytred написав:Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.


Сторонники Порошенко до сих пор в прострации, как это так, прекрасный оратор, речь гладкая, говорит по английски, опытный политик, томос пробил, языковый закон пробил,а 85 процентов населения его прокатили.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:48

freeze
Пиши вже 145% - щоб було по твоїй сруцкой методичці!
komp
1
 
Повідомлень: 7876
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2034 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:50

Re: Політичні дискусії

komp написав:freeze
Пиши вже 145% - щоб було по твоїй сруцкой методичці!


Пиши, пенс, что за ПОПа проголосовали в первом туре 300 процентов по своей порохоботской методичке.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:56

  detroytred написав:budivelnik
Сова с глобусом у Вас получилась знатная.
Насчёт - прямая ответственность - это лишь назвуть дурнем.
К тому же дурных народов не бывает, априори.
Народів- не має
Дурні -є
Просто питання-яка частка народу перетворюється в дурнів-повіривши дурням?
  detroytred написав:Относительно же фахових знань.
Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.
Это факт. Который Вы почему-то не воспринимаете.
Тут не коректно
За Порошенка проголосувало в 2014 - 9857308
За Порошенка проголосувало в 2019 - 4522450

За Зеленського проголосувало в 2019 - 13541528
Подивимось чи зможе він
а - допрезедентувати до 2024
б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019
Тоді й поговоримо вірив народ Зеленському,чи телевізору.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20966
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:01

  freeze написав:
  detroytred написав:Представьте себе, как разочаровал своей фаховой дияльнистю Порошенко, что народ предпочёл ЗЕ.


Сторонники Порошенко до сих пор в прострации, как это так, прекрасный оратор, речь гладкая, говорит по английски, опытный политик, томос пробил, языковый закон пробил,а 85 процентов населения его прокатили.

Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра.
Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 06 чер, 2019 22:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 30417
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:02

  budivelnik написав:б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019


Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ?
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:07

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:А почему им не хвалить козлов которые защищают их, а не собственные интересы и стоят в позе "чего изволите2?


В этой позе?


Нет, в этой - https://www.politnavigator.net/postavki ... lilis.html
А еще назначение инструкции из посольства США, назначение их граждан Яресек, Супрун внесших "огромный " вклад в развитие страны, причем на долгие годы.


О, зефилы опять подверждают свою репутацию, ретранслируя рашкинский бред.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 07.04.17
Подякував: 413 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:10

budivelnik
Это не объективная характеристика - дурни.
Как для избранников, так и для избирателей.

Сложно обсуждать при оперировании таким определением, как дурни.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21832
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:13

  airmax78 написав:[
Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра.
Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.

Кучма ... второй срок. Умный.

Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21832
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 307730783079308030813082>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.