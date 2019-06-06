Faceless
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:17
Faceless
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:21
Илья Кива, активный участник АТО и антиватник, активный участник блокады Крыма, идет на выборы по списку партии Бойко-Медведчука. Чудны дела твои, Господи.
"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее" /c/
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:23
Никогда но самое забавное, что ждут спокойствия Зе именно поклонники По, а По с партией как-то опять ничего внятного не сформулирует, так умные и останутся в меньшинстве опять не понятыми но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала, если б ещё так подсунул, что бы не нашли виновного, вообще красавчик был бы, но он таки не Беня, кротов вырастить - это искусство войны, может поэтому за 5 лет мировая закончилась, а у нас АТО был бы вечен... )))
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:26
У виборах приняли участь 60% виборців.
Невже ЗЕдупи усі таки міцні у математиці як їх лідер?
Навіть з усіх виборців Порошенко "прокатили" 44%, не кажучи вже про "население".
А пенс це типу образа? Я повинен ображатися чи як?
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:28
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:29
Я понимаю, что по возрасту уже не дано понять, что в таких случаях имеется в виду процент от участвующих в выборах активного населения.
Остальным по видимому было глубоко наплевать как на Порошенко, так и на всех остальных кандидатов.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 06 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:30
Партія Зеленського буде балотуватись до ВР вже за пару місяців...
От на цій точці глянемо і спробуємо побудувати графік ... правда математика каже що для побудови кривої необхідно мінімум три точки , а у нас буде дві....
Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну підтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка...
ПС
При цьому
В Зеленського вірять в чудо
А голоса за Порошенко - це голоси тих хто бачив роботу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:35
Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))
так и сидим, ожидаем )))
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:36
Парламентские выборы - это аналог первого тура президентских выборов, там Зеленский получил 30 процентов. Если будет на парламентских более 30 процентов у Слуги народа, значит он населению понравился по делам. Если меньше 30 процентов, значит пошло разочарование.
А 73 процента - это результат синергии с другими антипатиками Порошенко, сторонниками Юли, Гриценко, Оппоблока и тд. Естественно они на парламентских будут голосовать за своих.
Додано: Чет 06 чер, 2019 22:41
Это не отменяет, что цитату Бжезинского без указания на авторство, использовали уже двое.
Но прикол хороший получился, а то Зеленский расслабился, Климкина предлагал в свою команду, совсем с ума сошел.
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