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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30783079308030813082> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 168 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 41 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 56 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 168 Додано: Чет 06 чер, 2019 22:17 Faceless

..... ..... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6853 З нами з: 20.09.12 Подякував: 648 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:21 Илья Кива, активный участник АТО и антиватник, активный участник блокады Крыма, идет на выборы по списку партии Бойко-Медведчука. Чудны дела твои, Господи.



"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее" /c/ freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:23 Faceless написав: Помню, про первые выступления и встречи Зе, перед выборами, говорили, мол, он сильно волнуется.

Когда он уже успокоится то? Пора вроде как, уже президент Помню, про первые выступления и встречи Зе, перед выборами, говорили, мол, он сильно волнуется.Когда он уже успокоится то? Пора вроде как, уже президент

Никогда но самое забавное, что ждут спокойствия Зе именно поклонники По, а По с партией как-то опять ничего внятного не сформулирует, так умные и останутся в меньшинстве опять не понятыми но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала, если б ещё так подсунул, что бы не нашли виновного, вообще красавчик был бы, но он таки не Беня, кротов вырастить - это искусство войны, может поэтому за 5 лет мировая закончилась, а у нас АТО был бы вечен... ))) Никогдано самое забавное, что ждут спокойствия Зе именно поклонники По, а По с партией как-то опять ничего внятного не сформулирует, так умные и останутся в меньшинстве опять не понятымино какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала, если б ещё так подсунул, что бы не нашли виновного, вообще красавчик был бы, но он таки не Беня, кротов вырастить - это искусство войны, может поэтому за 5 лет мировая закончилась, а у нас АТО был бы вечен... ))) stm

Повідомлень: 1806 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:26 freeze написав: komp написав: freeze

Пиши вже 145% - щоб було по твоїй сруцкой методичці!



Пиши, пенс, что за ПОПа проголосовали в первом туре 300 процентов по своей порохоботской методичке. Пиши, пенс, что за ПОПа проголосовали в первом туре 300 процентов по своей порохоботской методичке.

У виборах приняли участь 60% виборців.

Невже ЗЕдупи усі таки міцні у математиці як їх лідер?

freeze написав: 85 процентов населения его прокатили" 85 процентов населения его прокатили"

Навіть з усіх виборців Порошенко "прокатили" 44%, не кажучи вже про "население".

А пенс це типу образа? Я повинен ображатися чи як? У виборах приняли участь 60%Невже ЗЕдупи усі таки міцні у математиці як їх лідер?Навіть з усіх виборців Порошенко "прокатили" 44%, не кажучи вже про "население".А пенс це типу образа? Я повинен ображатися чи як? komp 1 Повідомлень: 7876 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2034 раз. Подякували: 3054 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:28 stm написав: но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала, но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала,



Пишут, что крот из МИДа, сначала всучил цитату из речи Бжезинского для Порошенко, а потом, чтобы два раза не вставать и её же для Зеленского. Пишут, что крот из МИДа, сначала всучил цитату из речи Бжезинского для Порошенко, а потом, чтобы два раза не вставать и её же для Зеленского. freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:29 komp написав: У виборах приняли участь 60% виборців. У виборах приняли участь 60% виборців.



Я понимаю, что по возрасту уже не дано понять, что в таких случаях имеется в виду процент от участвующих в выборах активного населения.

Остальным по видимому было глубоко наплевать как на Порошенко, так и на всех остальных кандидатов. Я понимаю, что по возрасту уже не дано понять, что в таких случаях имеется в виду процент от участвующих в выборах активного населения.Остальным по видимому было глубоко наплевать как на Порошенко, так и на всех остальных кандидатов. Востаннє редагувалось freeze в Чет 06 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:30 freeze написав: budivelnik написав: б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019 б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019 Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ? Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ? Партія Зеленського буде балотуватись до ВР вже за пару місяців...

От на цій точці глянемо і спробуємо побудувати графік ... правда математика каже що для побудови кривої необхідно мінімум три точки , а у нас буде дві....

Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну підтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка...

ПС

При цьому

В Зеленського вірять в чудо

А голоса за Порошенко - це голоси тих хто бачив роботу. Партія Зеленського буде балотуватись до ВР вже за пару місяців...От на цій точці глянемо і спробуємо побудувати графік ... правда математика каже що для побудови кривої необхідно мінімум три точки , а у нас буде дві....Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну підтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка...ПСПри цьомуВ Зеленського вірять в чудоА голоса за Порошенко - це голоси тих хто бачив роботу. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20966 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:35 freeze написав: stm написав: но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала, но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала,



Пишут, что крот из МИДа, сначала всучил цитату из речи Бжезинского для Порошенко, а потом, чтобы два раза не вставать и её же для Зеленского. Пишут, что крот из МИДа, сначала всучил цитату из речи Бжезинского для Порошенко, а потом, чтобы два раза не вставать и её же для Зеленского.

Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))

так и сидим, ожидаем ))) Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))так и сидим, ожидаем ))) stm

Повідомлень: 1806 З нами з: 04.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:36 budivelnik написав: Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну пвдтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка... Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну пвдтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка...



Парламентские выборы - это аналог первого тура президентских выборов, там Зеленский получил 30 процентов. Если будет на парламентских более 30 процентов у Слуги народа, значит он населению понравился по делам. Если меньше 30 процентов, значит пошло разочарование.

А 73 процента - это результат синергии с другими антипатиками Порошенко, сторонниками Юли, Гриценко, Оппоблока и тд. Естественно они на парламентских будут голосовать за своих. Парламентские выборы - это аналог первого тура президентских выборов, там Зеленский получил 30 процентов. Если будет на парламентских более 30 процентов у Слуги народа, значит он населению понравился по делам. Если меньше 30 процентов, значит пошло разочарование.А 73 процента - это результат синергии с другими антипатиками Порошенко, сторонниками Юли, Гриценко, Оппоблока и тд. Естественно они на парламентских будут голосовать за своих. freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2019 22:41 stm написав: Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся ))))))) Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))



Это не отменяет, что цитату Бжезинского без указания на авторство, использовали уже двое.

Но прикол хороший получился, а то Зеленский расслабился, Климкина предлагал в свою команду, совсем с ума сошел. Это не отменяет, что цитату Бжезинского без указания на авторство, использовали уже двое.Но прикол хороший получился, а то Зеленский расслабился, Климкина предлагал в свою команду, совсем с ума сошел. freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 30783079308030813082> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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