RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30783079308030813082>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:17

Faceless
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6853
З нами з: 20.09.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:21

Илья Кива, активный участник АТО и антиватник, активный участник блокады Крыма, идет на выборы по списку партии Бойко-Медведчука. Чудны дела твои, Господи.

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее" /c/
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:23

  Faceless написав:Помню, про первые выступления и встречи Зе, перед выборами, говорили, мол, он сильно волнуется.
Когда он уже успокоится то? Пора вроде как, уже президент

Никогда :) но самое забавное, что ждут спокойствия Зе именно поклонники По, а По с партией как-то опять ничего внятного не сформулирует, так умные и останутся в меньшинстве опять не понятыми ;) но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала, если б ещё так подсунул, что бы не нашли виновного, вообще красавчик был бы, но он таки не Беня, кротов вырастить - это искусство войны, может поэтому за 5 лет мировая закончилась, а у нас АТО был бы вечен... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:26

  freeze написав:
komp написав:freeze
Пиши вже 145% - щоб було по твоїй сруцкой методичці!


Пиши, пенс, что за ПОПа проголосовали в первом туре 300 процентов по своей порохоботской методичке.

У виборах приняли участь 60% виборців.
Невже ЗЕдупи усі таки міцні у математиці як їх лідер?
  freeze написав:85 процентов населения его прокатили"

Навіть з усіх виборців Порошенко "прокатили" 44%, не кажучи вже про "население".
А пенс це типу образа? Я повинен ображатися чи як?
komp
1
 
Повідомлень: 7876
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2034 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:28

  stm написав:но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала,


Пишут, что крот из МИДа, сначала всучил цитату из речи Бжезинского для Порошенко, а потом, чтобы два раза не вставать и её же для Зеленского.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:29

  komp написав:У виборах приняли участь 60% виборців.


Я понимаю, что по возрасту уже не дано понять, что в таких случаях имеется в виду процент от участвующих в выборах активного населения.
Остальным по видимому было глубоко наплевать как на Порошенко, так и на всех остальных кандидатов.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 06 чер, 2019 22:31, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:30

  freeze написав:
  budivelnik написав:б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019
Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ?
Партія Зеленського буде балотуватись до ВР вже за пару місяців...
От на цій точці глянемо і спробуємо побудувати графік ... правда математика каже що для побудови кривої необхідно мінімум три точки , а у нас буде дві....
Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну підтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка...
ПС
При цьому
В Зеленського вірять в чудо
А голоса за Порошенко - це голоси тих хто бачив роботу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20966
З нами з: 15.01.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:35

  freeze написав:
  stm написав:но какаху подсунул с текстом для Туска знатную, я прям зауважала,


Пишут, что крот из МИДа, сначала всучил цитату из речи Бжезинского для Порошенко, а потом, чтобы два раза не вставать и её же для Зеленского.

Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))
так и сидим, ожидаем )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 04.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:36

  budivelnik написав:Але якщо за силу народу проголосує максимум 20% від 13 млн проголосувавших за Зеленського - тоді симпатики Зеленського і побачать реальну пвдтримку політики Зеленського і зможуть порівняти з підтримкою політики Порошенка...


Парламентские выборы - это аналог первого тура президентских выборов, там Зеленский получил 30 процентов. Если будет на парламентских более 30 процентов у Слуги народа, значит он населению понравился по делам. Если меньше 30 процентов, значит пошло разочарование.
А 73 процента - это результат синергии с другими антипатиками Порошенко, сторонниками Юли, Гриценко, Оппоблока и тд. Естественно они на парламентских будут голосовать за своих.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:41

  stm написав:Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))


Это не отменяет, что цитату Бжезинского без указания на авторство, использовали уже двое.
Но прикол хороший получился, а то Зеленский расслабился, Климкина предлагал в свою команду, совсем с ума сошел.
freeze
4
 
Повідомлень: 11724
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3574 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 30783079308030813082>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.