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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3079308030813082>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:44

  freeze написав:
  komp написав:У виборах приняли участь 60% виборців.


Я понимаю, что по возрасту уже не дано понять, что в таких случаях имеется в виду процент от участвующих в выборах активного населения.
Остальным по видимому было глубоко наплевать как на Порошенко, так и на всех остальных кандидатов.


Дурнику, ми все зрозуміли про твої "такие случаи" і твої 85%, так що як там у вас на рашці кажуть - "обтекай".
komp
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:53

Re: Політичні дискусії

komp написав:
  freeze написав:
  komp написав:У виборах приняли участь 60% виборців.


Я понимаю, что по возрасту уже не дано понять, что в таких случаях имеется в виду процент от участвующих в выборах активного населения.
Остальным по видимому было глубоко наплевать как на Порошенко, так и на всех остальных кандидатов.


Дурнику, ми все зрозуміли про твої "такие случаи" і твої 85%, так що як там у вас на рашці кажуть - "обтекай".


Фейслесс вроде продвигал теорию, что надо лишить пенсионеров право голоса.
Вот почитаешь некоторых маразматиков, и думаешь, что идея эта в принципе здравая.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:55

  freeze написав:Илья Кива, активный участник АТО и антиватник, активный участник блокады Крыма, идет на выборы по списку партии Бойко-Медведчука. Чудны дела твои, Господи.

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов. Мы все привыкли скучать о Донбассе, а я хочу показать своему сыну украинский Донбасс. Сильный и процветающий. И как можно скорее" /c/

Вместе со Штепой :shock: :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 23:31

Re: Політичні дискусії

  stm написав:Нет, Фриз, публикация о плагиате вышла очень и очень быстро, потом поддержка по фейсбукам пошла. Это именно был хороший и смачный лепёх, именно предвыборная борьба. И как уже сказала, не плохая, но не идеальная, но они же учатся, я вот как Фейслес жду когда же научатся )))))))


Кстати вот Климкин разьяснил, что эти тезисы МИД готовил специально для первого визита Зеленского, и каким образом эту цитату увел Порошенко для своего сьезда, надо разобраться.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 23:44

  budivelnik написав:................
в майбутньому дівчатка по виклику будуть прес-аташе Президента...

Вот просто интересно, откуда при таком "высоком" интеллекте у Вас столько хамства?
С какой стати и по какому праву Вы называете Юлию Мендель "дівчаткою по виклику"?

Ирина, просто интересно, Вас хотя бы из женской солидарности такое не возмущает?
Или, как обычно, "друзьям - всё, врагам - закон"? Против идейных противников любые средства хороши и любые оскорбления допустимы?

На форуме становится просто противно находиться.
Выгребная яма.
Стыдно, ребята.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 23:51

  detroytred написав:
  airmax78 написав:[
Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра.
Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.

Кучма ... второй срок. Умный.

Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях.

Плюс "умного" По выбрали в 2014 в первом туре.
А как же "у нас умных не любят"? Почему тогда не сработало?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:03

  budivelnik написав:...........
От на цій точці глянемо і спробуємо побудувати графік ... правда математика каже що для побудови кривої необхідно мінімум три точки , а у нас буде дві....
......

Интересные математические откровения!
Насчёт прямой через 2 точки слышал - общеизвестный факт, по-моему с 5-го класса.
А вот насчёт кривой по 3 точкам - тянет на какую-нибудь приличную премию!
Сколько ни пиши человеку, что математика не заканчивается арифметикой, не помогает. :(
О запятых, как я понимаю, упоминать вообще не прилично.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 07 чер, 2019 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:04

Тут кое-кто обвиняет Зеленского, что тот ничего не делает. Да, напрямую делает мало, но вот благодаря тому, что Порошенко уже не может контролировать силовые структуры, суд, "давить" на церковь, появились "первые ласточки":
Дело "Межигорья": Ющенко подозревают в растрате имущества на 540 миллионов
6 июня 2019, 10:21

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/6/7217285/

Суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ
6 июня 2019, 13:57

https://korrespondent.net/ukraine/41044 ... mhlavy-sbu

Телеканал Порошенко могут арестовать - ГБР расследует законность покупки "Прямого" - эксклюзив "Вестей"
6 июня 2019, 15:09

https://vesti-ukr.com/strana/339304-akt ... ziv-vestej

Роз’яснення Прес-служби Київської Патріархії
05 червня 2019
У зв’язку з поширенням засобами масової інформації величезної кількості спотворених новин Прес-служба Київської Патріархії інформує про наступне.

На початку травня з’явився документ, який нібито засвідчує ліквідацію Української Православної Церкви Київського Патріархату.
...
зібрання, яке було 15 грудня 2018 р. у храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплій Софії), НЕ Є Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об’єднавчим Собором, яке на вимогу для участі в Об’єднавчому Соборі з боку представників Вселенського Патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який немає юридичної сили, а був необхідний для участі в Об’єднавчому Соборі Українського Православ’я. У разі не підписання подібного документа представники Вселенського Патріархату відмовлялися розпочинати Об’єднавчий Собор у Великій Софії. Слід зауважити, що таку саму вимогу було висунуто і УАПЦ.

Підтвердження формальності та ситуативності даного зібрання є недотримання норм Статуту УПЦ КП, відповідно зібрання в Теплій Софії не може називатися Помісним Собором і нести ту ж саму владну силу. Опубліковане відео, яке фіксує момент підписання даної «Постанови», чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зібрання та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП. Ознайомившись із даним відео, кожна розумна людина твердо переконується в правдивості наведених вище свідчень.
...

https://www.cerkva.info/posts/roziasnen ... atriarkhii

И по совпадениям выступлений Порошенко и Зеленского.

Павел Климкин прокомментировал схожесть тезисов в речи Владимира Зеленского и Петра Порошенко (+видео)
06 Июнь 2019, 15:57
...
По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в Администрацию президента для празднования Дня Европы. Климкин отметил, что эти тезисы были использованы частично.

«На самом деле, некоторые из этих тезисов вложили для того, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита (Владимира Зеленского – КР). Но так вышло, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история – определенная «подстава» для БПП, или как она называется, «Европейской солидарности», поскольку одни и те же тезисы были использованы... Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД», – заявил Павел Климкин.
...

https://ru.krymr.com/a/news-klimkin-zel ... 84819.html

Иными словами, спичрайтеры Порошенко не смогли самостоятельно подготовить выступление для него, и поэтому тезисы, подготовленные МИДом для Зеленского, были похищены для Порошенко.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:12

  Sommer написав:
  shapo написав:
Нет, в этой - https://www.politnavigator.net/postavki ... lilis.html
А еще назначение инструкции из посольства США, назначение их граждан Яресек, Супрун внесших "огромный " вклад в развитие страны, причем на долгие годы.


О, зефилы опять подверждают свою репутацию, ретранслируя рашкинский бред.

Т. е. пенсильванский уголь Педро не покупал, Яреську и Супрун не назначали и т. д. Так, порохобот?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:13

  freeze написав:
  budivelnik написав:б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019


Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ?

Дуже дивна ця заява ... Для політика, який претендує на посаду президента і навіть стає президентом... Як там казав Бунша, герой одного із найулюбленіших моїх фільмів "Иван Васильевич меняет профессию": - Меня терзают смутные сомнения...
Кармелюк
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