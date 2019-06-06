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Роз’яснення Прес-служби Київської Патріархії

05 червня 2019

У зв’язку з поширенням засобами масової інформації величезної кількості спотворених новин Прес-служба Київської Патріархії інформує про наступне.



На початку травня з’явився документ, який нібито засвідчує ліквідацію Української Православної Церкви Київського Патріархату.

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зібрання, яке було 15 грудня 2018 р. у храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплій Софії), НЕ Є Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об’єднавчим Собором, яке на вимогу для участі в Об’єднавчому Соборі з боку представників Вселенського Патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який немає юридичної сили, а був необхідний для участі в Об’єднавчому Соборі Українського Православ’я. У разі не підписання подібного документа представники Вселенського Патріархату відмовлялися розпочинати Об’єднавчий Собор у Великій Софії. Слід зауважити, що таку саму вимогу було висунуто і УАПЦ.



Підтвердження формальності та ситуативності даного зібрання є недотримання норм Статуту УПЦ КП, відповідно зібрання в Теплій Софії не може називатися Помісним Собором і нести ту ж саму владну силу. Опубліковане відео, яке фіксує момент підписання даної «Постанови», чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зібрання та підтверджує факт формального прийняття рішення про ліквідацію УПЦ КП. Ознайомившись із даним відео, кожна розумна людина твердо переконується в правдивості наведених вище свідчень.

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Павел Климкин прокомментировал схожесть тезисов в речи Владимира Зеленского и Петра Порошенко (+видео)

06 Июнь 2019, 15:57

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По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в Администрацию президента для празднования Дня Европы. Климкин отметил, что эти тезисы были использованы частично.



«На самом деле, некоторые из этих тезисов вложили для того, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита (Владимира Зеленского – КР). Но так вышло, не знаю, почему, что бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история – определенная «подстава» для БПП, или как она называется, «Европейской солидарности», поскольку одни и те же тезисы были использованы... Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД», – заявил Павел Климкин.

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Тут кое-кто обвиняет Зеленского, что тот ничего не делает. Да, напрямую делает мало, но вот благодаря тому, что Порошенко уже не может контролировать силовые структуры, суд, "давить" на церковь, появились "первые ласточки":И по совпадениям выступлений Порошенко и Зеленского.Иными словами, спичрайтеры Порошенко не смогли самостоятельно подготовить выступление для него, и поэтому тезисы, подготовленные МИДом для Зеленского, были похищены для Порошенко.