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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3079308030813082

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:14

  yanyura написав:и поэтому тезисы, подготовленные МИДом для Зеленского, были похищены для Порошенко.


Тезисы, стулья, мониторы - какой-то клептократический набор.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:19

  Кармелюк написав:
  freeze написав:
  budivelnik написав:б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019


Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ?

Дуже дивна ця заява ... Для політика, який претендує на посаду президента і навіть стає президентом... Як там казав Бунша, герой одного із найулюбленіших моїх фільмів "Иван Васильевич меняет профессию": - Меня терзают смутные сомнения...


Мне кажется, в Украине надо законодательно ограничить возможность пребывания во власти президентом одним сроком каденции. Это явно пойдет всем на пользу.
Да и срок каденции и президента и Рады надо ограничить 4 годами.
Надо, чтобы болото шевелилось, не было застойных явлений.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:53

yanyura
Политика во всём мире весьма грязная вещь, но у нас это усугубляется крайне низким уровнем и квалификацией политиков.
Буду рад, если "умного" По на парламентских прокатят с ещё большим треском, чем на президентских.
Плохо только, что нет ни одной партии, за кот. можно было бы проголосовать из идейных соображений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:07

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  airmax78 написав:[
Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра.
Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.

Кучма ... второй срок. Умный.

Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях.

Плюс "умного" По выбрали в 2014 в первом туре.
А как же "у нас умных не любят"? Почему тогда не сработало?

Потому что перепугались до усрачки.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:08

На оффсайте Президента Украины появился ответ Зеленского на петицию об его отставке - https://petition.president.gov.ua/petition/53360
yanyura
 
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