Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019
Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ?
Дуже дивна ця заява ... Для політика, який претендує на посаду президента і навіть стає президентом... Як там казав Бунша, герой одного із найулюбленіших моїх фільмів "Иван Васильевич меняет профессию": - Меня терзают смутные сомнения...
Мне кажется, в Украине надо законодательно ограничить возможность пребывания во власти президентом одним сроком каденции. Это явно пойдет всем на пользу. Да и срок каденции и президента и Рады надо ограничить 4 годами. Надо, чтобы болото шевелилось, не было застойных явлений.
yanyura Политика во всём мире весьма грязная вещь, но у нас это усугубляется крайне низким уровнем и квалификацией политиков. Буду рад, если "умного" По на парламентских прокатят с ещё большим треском, чем на президентских. Плохо только, что нет ни одной партии, за кот. можно было бы проголосовать из идейных соображений.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
airmax78 написав:[ Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра. Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.
Кучма ... второй срок. Умный.
Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях.
Плюс "умного" По выбрали в 2014 в первом туре. А как же "у нас умных не любят"? Почему тогда не сработало?