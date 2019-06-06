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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3079308030813082 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 168 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 41 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 56 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 168 Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:14 yanyura написав: и поэтому тезисы, подготовленные МИДом для Зеленского, были похищены для Порошенко. и поэтому тезисы, подготовленные МИДом для Зеленского, были похищены для Порошенко.



Тезисы, стулья, мониторы - какой-то клептократический набор. Тезисы, стулья, мониторы - какой-то клептократический набор. freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:19 Кармелюк написав: freeze написав: budivelnik написав: б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019 б -чи отримає він 45,88% в 2024 від рівня 2019



Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ? Как Зеленский может что-то получить на выборах в 2024 году, если было однозначно заявлено, что он не будет баллотироваться на следующий срок ?

Дуже дивна ця заява ... Для політика, який претендує на посаду президента і навіть стає президентом... Як там казав Бунша, герой одного із найулюбленіших моїх фільмів "Иван Васильевич меняет профессию": - Меня терзают смутные сомнения... Дуже дивна ця заява ... Для політика, який претендує на посаду президента і навіть стає президентом... Як там казав Бунша, герой одного із найулюбленіших моїх фільмів "Иван Васильевич меняет профессию": - Меня терзают смутные сомнения...



Мне кажется, в Украине надо законодательно ограничить возможность пребывания во власти президентом одним сроком каденции. Это явно пойдет всем на пользу.

Да и срок каденции и президента и Рады надо ограничить 4 годами.

Надо, чтобы болото шевелилось, не было застойных явлений. Мне кажется, в Украине надо законодательно ограничить возможность пребывания во власти президентом одним сроком каденции. Это явно пойдет всем на пользу.Да и срок каденции и президента и Рады надо ограничить 4 годами.Надо, чтобы болото шевелилось, не было застойных явлений. freeze 4 Повідомлень: 11724 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3574 раз. Подякували: 5208 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 00:53 yanyura

Политика во всём мире весьма грязная вещь, но у нас это усугубляется крайне низким уровнем и квалификацией политиков.

Буду рад, если "умного" По на парламентских прокатят с ещё большим треском, чем на президентских.

Плохо только, что нет ни одной партии, за кот. можно было бы проголосовать из идейных соображений.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13293 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4216 раз. Подякували: 3864 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:07 ЛАД написав: detroytred написав: airmax78 написав: [

Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра.

Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим. Это как раз очень даже объяснимо: у нас умных не любят. "Шо б***, сильнодохуяумный?"(с) Опять же, как ни крути, а пассивной биомассы в обществе всегда больше. Поэтому призываю перестать праздновать эти 74%. Это очень неоднозначная цифра.Удивляет, скорее, то, что Зеленский, пока, не показывает способностей к обучению. Хотя еще довольно молодой. Посмотрим на его следующий визит куда-нибудь. Но, боюсь, что ничего лучше, того что уже видели - не увидим.

Кучма ... второй срок. Умный.



Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях. Кучма ... второй срок. Умный.Так что дело не в наших людях, а именно в посадовцях.

Плюс "умного" По выбрали в 2014 в первом туре.

А как же "у нас умных не любят"? Почему тогда не сработало? Плюс "умного" По выбрали в 2014 в первом туре.А как же "у нас умных не любят"? Почему тогда не сработало?

Потому что перепугались до усрачки. Потому что перепугались до усрачки. airmax78 Повідомлень: 30417 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3623 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:08 https://petition.president.gov.ua/petition/53360 На оффсайте Президента Украины появился ответ Зеленского на петицию об его отставке - yanyura Повідомлень: 4655 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3079308030813082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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