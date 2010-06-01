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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30843085308630873088>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 168
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
41
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
56
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 11:49

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Шарий тоже идёт на выборы со своей партией
Многим в Раде станет очень нескучно :)

Что ж за партия интересно? Шаро***ы?

Такая фракция(и) уже в Раде 28 лет:
Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:03

  Faceless написав:Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм

Схоже, що зяблік - реально тупий. Або ж під наркозом.

"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.

Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131147

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Востаннє редагувалось Frant в П'ят 07 чер, 2019 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:37

  Frant написав:
  Faceless написав:Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм

Схоже, що зяблік - реально тупий.

"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.

Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131147

Адепты Зе убеждали нас, что главное чтобы человек был хорошим. Опыт и знания ничего не значат - консультанты и советники во всем помогут. Ну, уже видим, что пока что-то не очень помогать у них получается. Может, конечно, сейчас лето и все в отпуск уехали. Ну, мы подождем когда вернутся.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:38

  Frant написав:
  Faceless написав:Не радуюсь и не злорадствую, но печально, что что ни выступление - то один фейспалм

Схоже, що зяблік - реально тупий.

"Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії. Вам, звичайно, видніше. Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.

Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3131147

Цитируете бывшего дипломата, сторонника Януковича?
Яременко Богдан Васильович
...
1 червня 2010 — призначений Віктором Януковичем на посаду Генерального консула України в Стамбулі.

2 червня 2010 — указом Президента України Януковича призначений представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

З січня 2014 року Голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ».

14 жовтня 2014-го апеляційний суд Києва поновлює Богдана Яременка на посаді генерального консула України в Стамбулі.

Станом на 2018 рік займається громадською діяльністю.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1 ... 0%B8%D1%87

На папері Україна ніде не зафіксувала претензії по Криму до Росії, - Яременко
29 жовтня, 2014
...
"Таке враження, що Порошенко вже про щось домовився з Путіним. На папері Україна ніде не зафіксувала претензії по Криму до Росії. Крім рішення Генасамблеї ООН, не було жодних документів ухвалено на міжнародних переговорах, щоб Україна це зробила", - зауважив дипломат.

https://espreso.tv/news/2014/10/29/na_p ... _yaremenko

Жду следующую вашу цитату от Януковича или Путина.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:47

  airmax78 написав:Адепты Зе убеждали нас, что главное чтобы человек был хорошим. Опыт и знания ничего не значат - консультанты и советники во всем помогут. Ну, уже видим, что пока что-то не очень помогать у них получается. Может, конечно, сейчас лето и все в отпуск уехали.

Ці слуги народу - вельми підозріло виглядають.
Щоб народ не вмер з голоду, з такими слугами!Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 07 чер, 2019 12:49, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:47

  yanyura написав:Цитируете бывшего дипломата, сторонника Януковича?
Яременко Богдан Васильович
...
1 червня 2010 — призначений Віктором Януковичем на посаду Генерального консула України в Стамбулі.

2 червня 2010 — указом Президента України Януковича призначений представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

З січня 2014 року Голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ».

14 жовтня 2014-го апеляційний суд Києва поновлює Богдана Яременка на посаді генерального консула України в Стамбулі.

Станом на 2018 рік займається громадською діяльністю.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1 ... 0%B8%D1%87

На папері Україна ніде не зафіксувала претензії по Криму до Росії, - Яременко
29 жовтня, 2014
...
"Таке враження, що Порошенко вже про щось домовився з Путіним. На папері Україна ніде не зафіксувала претензії по Криму до Росії. Крім рішення Генасамблеї ООН, не було жодних документів ухвалено на міжнародних переговорах, щоб Україна це зробила", - зауважив дипломат.

https://espreso.tv/news/2014/10/29/na_p ... _yaremenko

Жду следующую вашу цитату от Януковича или Путина.

Проблема не в том кто и как комментирует, проблема в том, что АП сознательно или нет (что врядли) продвигает повестку выгодную Кремлю. На фоне гибели наши военнослужащих. Как-то это не очень. #Советники, возвращайтесь из отпуска!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:53

  airmax78 написав:Проблема не в том кто и как комментирует, проблема в том, что АП сознательно или нет (что врядли) продвигает повестку выгодную Кремлю. На фоне гибели наши военнослужащих. Как-то это не очень. #Советники, возвращайтесь из отпуска!
Я думаю, що зяблік не просидить 5 років на посаді. Через кілька років - полетить у Ростов. Там буде знімати свій "квартал" і "сватів".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:55

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Через кілька років - полетить у
Хайфу
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:56

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Через кілька років - полетить у
Хайфу


А кому там потрібен його "квартал" чи серіали про малоросію? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:57

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Проблема не в том кто и как комментирует, проблема в том, что АП сознательно или нет (что врядли) продвигает повестку выгодную Кремлю. На фоне гибели наши военнослужащих. Как-то это не очень. #Советники, возвращайтесь из отпуска!

Выгодную Кремлю??? Тут кто-то писал, что Зеленский отдал приказ не отвечать на обстрелы. А вот что на оффсайте Президента:
На такі дії наша армія відповідатиме з усією потужністю – Президент України про застосування артилерії в районі Новолуганського
7 червня 2019 року - 09:15
...
«Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною», – заявив Президент.

https://www.president.gov.ua/news/na-ta ... RjP4TezI88
yanyura
 
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